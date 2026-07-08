셀레브라이트, 독점 스카이세이프 파트너십 확대 통해 대규모 디지털 수사에 즉시 드론 탐지 및 공역 인텔리전스 제공

같은 수사 워크플로에서 하늘에서 일어나는 일과 드론에 저장된 정보를 통합해 주는 파트너십

버지니아 타이슨스 및 이스라엘 페타티크바, 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 공공 및 민간 부문을 대상으로 하는 AI 기반 디지털 수사와 인텔리전스 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 기업 셀레브라이트 DI(Cellebrite DI Ltd.)(Nasdaq: CLBT)가 드론 탐지 및 공역 인텔리전스 분야 선도 기업 스카이세이프(SkySafe)와의 파트너십을 확대한다고 7월 8일 발표했다. 이번 독점 파트너십으로 첨단 디지털 포렌식과 첨단 드론 탐지, 심층 분석 및 드론 활동 정보를 결합해 조직과 기관이 잠재적 위협을 실시간으로 대규모로 선제 탐지, 분석, 대응하는 데 필요한 인텔리전스를 제공할 수 있게 됐다.

악의적인 드론 사용이 계속 증가함에 따라 수사관들은 디지털 증거와 시간에 민감한 무인항공기(unmanned aerial vehicles, UAV) 운용 데이터를 연결하지 못해 데 애를 먹고 있다. 기관에서는 스카이세이프의 드론 탐지 및 공역 인텔리전스를 셀레브라이트 플랫폼과 통합해 UAV의 실시간 및 과거 비행 데이터와 모바일 포렌식 증거를 한곳에서 연결할 수 있다. 그 결과 숨겨진 패턴을 드러내고, 불법 네트워크를 식별하며, 수사를 가속하는 실행 가능한 인텔리전스를 확보할 수 있다.

쉬벤 람지(Shiven Ramji) 셀레브라이트 제품 기술 담당 사장은 "이번 파트너십으로 디지털 포렌식과 실시간 인텔리전스 사이의 간극을 메울 수 있게 됐다. 이 간극은 중요하기도 하고 때로 생명을 구할 수도 있는 것이다"라며 "당사는 스카이세이프와 긴밀히 협력해 조직들이 지역사회를 보호하고, 인프라를 지키며, 전례 없는 속도와 명확성으로 새롭게 부상하는 위협에 대응할 수 있도록 지원할 수 있다"고 말했다.

그랜트 조던(Grant Jordan) 스카이세이프 창업자 겸 CEO는 "효과적인 드론 수사는 신뢰할 수 있는 공역 인텔리전스에서 시작된다"며 "셀레브라이트와 함께 기관과 조직이 포괄적인 포렌식 데이터를 활용해 드론 활동을 탐지, 분석, 대응함으로써 즉시 대응하고 장기 수사까지 하도록 지원하고 있다"고 말했다.

2026년 3월 셀레브라이트의 SCG 캐나다(SCG Canada, Inc.) 인수에 이어 체결된 이번 신규 계약은 확대된 관계를 반영하는 것으로 셀레브라이트는 이를 계기로 스카이세이프의 첨단 UAV 역량에 대한 독점 디지털 포렌식 파트너로 자리매김하게 됐다. 이번 조치로 셀레브라이트는 디지털 포렌식 및 인텔리전스 분야에서 인정받는 선도 기업으로서 입지가 더욱 공고해졌으며 고객은 이로써 현재 이용 가능한 어떤 것과도 다른 탁월한 독자적 추출 및 복호화 역량을 이용할 수 있게 됐다.

이번 파트너십을 계기로 셀레브라이트와 스카이세이프는 스카이세이프의 드론 탐지, 공역 인텔리전스 및 포렌식 전문성을 셀레브라이트의 업계 선도적인 수사 솔루션 생태계와 결합해 수사관들이 활용할 수 있는 디지털 인텔리전스를 확대하기 위해 협력할 예정이다. 이번 파트너십은 고객이 보다 풍부한 드론 관련 인텔리전스에 접근하고 더욱 포괄적인 수사를 지원받을 수 있도록 설계됐으며, 공공 안전, 국방, 기업 활용 사례 전반에서 향후 혁신 기회를 창출할 예정이다.

셀레브라이트 소개

셀레브라이트(Nasdaq: CLBT)는 글로벌 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야를 선도하는 기업으로 지역사회, 국가 및 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7,000여 법 집행 기관, 국방 및 정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 AI 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하며, 이를 통해 법의학적으로 신뢰할 수 있는 디지털 데이터에 더 쉽게 접근하고 이를 실질적으로 활용할 수 있게 됐다. 고객들은 셀레브라이트의 기술 덕분에 매년 약 300만 건의 법적 수사의 속도를 높이고 국가 안보를 강화하며, 운영 효율성과 효과성을 제고하고, 첨단 모바일 조사 및 애플리케이션 보안을 실현하고 있다. 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 배포 방식으로 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 수행하고, 공공 안전을 강화하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕고 있다. 자세한 사항은 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

스카이세이프 소개

스카이세이프는 드론 탐지 및 공역 인텔리전스 분야의 선도 기업으로, 드론 활동을 상세히 보여주는 능력이 탁월하다. 첨단 드론 탐지, 심층 분석, 포렌식을 제공하는 유일한 기업으로 조직을 도와 드론 활동을 실시간으로 정밀하게 탐지, 분석, 대응한다. 클라우드 기반 SaaS 플랫폼은 포괄적인 드론 데이터를 제공해 승인된 드론과 잠재적 위협을 구분할 수 있다. 스카이세이프는 복잡한 드론 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환해 줘 조직에서는 명확성과 확신을 가지고 행동에 나설 수 있고 정확한 인텔리전스로 더 현명한 의사결정과 더 안전한 하늘을 만들 수 있다.

셀레브라이트 미디어

재키 라브레크(Jackie Labrecque)

PR 및 경영진 커뮤니케이션 담당 이사

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+1 771.241.7010

셀레브라이트 투자자 관계

앤드루 크레이머(Andrew Kramer)

투자자 관계 부사장

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+1 973.206.7760

스카이세이프 미디어

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SOURCE Cellebrite