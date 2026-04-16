Cellebrite anuncia los 20 ganadores de los premios JUSTYS en la C2C User Summit 2026

Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a los mejores y más destacados profesionales de las investigaciones digitales

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, anunció hoy los 20 ganadores de sus premios "JUSTYS" en la segunda edición de los premios Digital Justice de la empresa. El evento se celebró en el Marriott Marquis de Washington, D.C., en el que Cellebrite desplegó la alfombra naranja para rendir homenaje a algunas de las mentes más brillantes y a los profesionales con mayores habilidades técnicas en el ámbito de las investigaciones digitales, tanto en el sector público como en el privado.

"JUSTYS es nuestro evento más importante para celebrar y rendir homenaje a quienes se esfuerzan al máximo por proteger a sus comunidades, países y empresas", declaró Thomas E. Hogan, director ejecutivo de Cellebrite. "Se necesita valor, dedicación y pasión para realizar este tipo de trabajo, y nunca agradecemos lo suficiente a estos héroes. Además, agradezco a los hombres y mujeres de Cellebrite que hicieron donaciones personales para rendir homenaje a los ganadores".

Inspirados por la labor de sus clientes, los empleados de Cellebrite aportaron personalmente 67.500 dólares para ayudar a las familias de los policías fallecidos. Estas donaciones contribuirán a la misión de ambas instituciones: Concerns of Police Survivors (Preocupaciones de los sobrevivientes de la policía) (C.O.P.S.) EE. UU. y Care of Police Survivors (Apoyo a los sobrevivientes de la policía) (C.O.P.S.) Reino Unido

"C.O.P.S. se enorgullece de prestar apoyo y asistencia a las familias y compañeros de trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad fallecidos que están pasando por una situación impensable. Sin el generoso apoyo de personas como las de Cellebrite, simplemente no podríamos cumplir nuestra misión ni llevar a cabo nuestros fantásticos y cada vez más amplios programas", afirmó Sara Slone, directora de Comunicaciones de C.O.P.S. (EE. UU.) "Agradecemos su colaboración y nos sentimos honrados por su compromiso con las víctimas y con las fuerzas de seguridad".

"Agradecemos sinceramente a los empleados de Cellebrite por su apoyo y por brindarnos esta oportunidad de destacar y dar a conocer el trabajo que realizamos en favor de las familias, que son el eje de nuestra misión", señaló Lisa Meads, directora ejecutiva de Care of Police Survivors (C.O.P.S. Reino Unido).

El evento JUSTYS fue presentado por Jesse Weber, analista jurídico y presentador de Law & Crime Network, y se retransmitió en directo para los más de 7,5 millones de suscriptores de su canal de YouTube. En la gala se rindió homenaje a los ganadores, seleccionados entre decenas de candidatos que fueron evaluados por un jurado compuesto por expertos en informática forense e investigación. Al incorporar al sector privado y algunas categorías nuevas, la cantidad de galardonados se duplicó en comparación con la primera edición de los premios, que se celebró en 2025. Los ganadores son:

Premio Rising Star (premio estrella emergente): reconoce a los nuevos talentos más destacados en el ámbito de la informática forense y que se perfilan como futuros líderes

Ganadores: Jonathan Adams (sector público), Jesse Lao (sector privado)

Voice for the Voiceless (una voz para los que no la tienen): rinde homenaje a las personas que han dado voz a los sobrevivientes gracias a la informática forense.

Ganadores: Eric Landamia (sector público), Patrick Eller (sector privado)

Champions for Kids (campeones para niños), presentado por NCMEC: rinde homenaje a quienes demuestran valor, liderazgo y compromiso extraordinarios para proteger a niños y niñas y velar por su seguridad.

Ganadora: Taylor Sines, sobreviviente y defensora

Mentor of the Year (mentor del año): destaca a los mentores que están formando a la próxima generación de profesionales de la investigación y la informática forense comprometidos con la comunidad.

Ganadores: Elizabeth Marsden (sector público), Bill Aycock (sector privado)

Design Partner of the Year (socio de diseño del año): reconoce las contribuciones destacadas y el firme compromiso con mejorar las soluciones de Cellebrite mediante el programa de acceso anticipado.

Ganadores: Kent Nielsen (sector público), Jonathan Edwards (sector privado)

Digital Bridge Builder (creador de puentes digitales): reconoce las iniciativas y a las personas destacadas que utilizaron herramientas digitales para conectar o prestar apoyo a diversos organismos de seguridad.

Ganador: Ralph Henderson

Digital Investigations Catalyst (catalizador de investigaciones digitales): reconoce a un líder que impulsa el progreso al desarrollar capacidades, favorecer la colaboración y promover cambios significativos.

Ganador: Wayne Cantrell

Premio Community Guardian (guardián de la comunidad): reconoce los programas o campañas innovadores que protegen y mejoran nuestras comunidades.

Ganadores: Geraldine Blay, K-9 (unidad canina) Storm y K-9 (unidad canina) Siri

Excellence in eDiscovery (excelencia en descubrimiento electrónico): por su experiencia técnica y su compromiso inquebrantable con mejorar la eficiencia y precisión de las investigaciones jurídicas.

Ganador: Kirk Crabb

Excellence in Digital Forensics (excelencia en investigación forense): reconoce a investigadores y peritos extraordinarios que se destacan en el ámbito de la informática forense y que tienen un impacto positivo y significativo en la comunidad.

Ganadores: Edward Dalton (Norteamérica), Lim Tuan Liang (Asia-Pacífico), Mateus De Castro Polastro (Latinoamérica), Johann Polewczyk (Europa, Medio Oriente y África)

Enterprise Innovator of the Year (innovador empresarial del año): reconoce la innovación excepcional y la adopción de tecnología de vanguardia que impulsa la eficiencia, el crecimiento y el éxito.

Ganador: Bill Aycock

Case of the Year (caso del año): reconoce una investigación excepcional y de gran repercusión en el ámbito policial que se resolvió gracias a evidencia digital.

Ganadoras: Claire Hardisty y Laura Boothroyd, Operation Spy: Policía de Lancashire

La velada de celebración es el punto culminante de la C2C User Summit (Cumbre de Usuarios C2C), evento anual de Cellebrite que dura una semana y que reunió a cerca de 500 organizaciones de los ámbitos policial, defensa, servicios de inteligencia y del sector privado, procedentes de casi 30 países de todo el mundo. Los asistentes disfrutarán de sesiones y cursos de capacitación de primer nivel impartidos por expertos, además de las inspiradoras presentaciones del actor, presentador de televisión y exjugador de la NFL Terry Crews, y una sesión sobre la investigación del cuádruple asesinato de estudiantes en Idaho, en la que participarán expertos en informática forense del FBI y Cellebrite.

ACERCA DE CELLEBRITE

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite