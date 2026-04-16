Cellebrite、C2Cユーザーサミット2026でJUSTYS賞の受賞者20名を発表

数百人が集い、デジタル捜査の最優秀者を表彰します。

米国バージニア州タイソンズコーナーおよびイスラエル・ペタクティクバ, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. （Nasdaq: CLBT）は、公共・民間部門向けのAI活用型デジタル捜査・インテリジェンスソリューションにおいてグローバルリーダーである同社が、本日、第2回年次デジタル・ジャスティス・アワード（Digital Justice Awards）の受賞者20名に「JUSTYS」を授与したと発表しました。ワシントンD.C.のマリオット・マーキスで開催されたこのイベントで、Cellebriteはオレンジ色のカーペットを敷き、公共・民間セクターのデジタル捜査における最も優秀な人材と最も鋭い技術スキルを持つ人々を祝福しました。

「JUSTYSは、地域社会、国家、そして企業を守るために人一倍努力する人たちを讃え、表彰する私たちにとって最高のイベントです」と、Cellebriteの最高経営責任者であるThomas E. Hoganは述べています。「このような仕事をするには勇気と献身と情熱が必要であり、私たちはこのようなヒーローたちに感謝してもしきれない。私また、受賞者に敬意を表するために個人的に寄付をしてくれたCellebriteの社員にも感謝しています。」

Cellebriteの従業員は、顧客の活動に触発され、殉職した警官の家族を支援するために個人的に67,500ドルを寄付しました。これらの寄付金は、Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) U.S.およびCare of Police Survivors (C.O.P.S.) U.K.の両団体の使命を支援します。

「C.O.P.S.は、想像を絶する事態を生き抜く警察官の遺族や同僚に誇りを持って奉仕し、支援します。私たちは、Cellebriteのような人々からの寛大な支援なしには、使命を果たし、素晴らしく成長するプログラムを実施することはできません。」と、C.O.P.S.のSara Slone（米国アウトリーチディレクター）は述べています。「私たちはあなた方のパートナーシップに感謝し、生存者と法執行コミュニティに対するあなた方の献身的な取り組みに深く敬意を表します。」

Care of Police Survivors (U.K. C.O.P.S.) のCEOであるLisa Meadsは、次のように述べています。「Cellebriteの従業員の皆様には、ご支援をいただき、また、私たちの使命の中心である遺族のための活動を紹介する機会をご提供いただき、心より感謝申し上げます。」

JUSTYSは、Law & Crime Networkの法律アナリストでキャスターのJesse Weberが司会を務め、750万人以上のYouTubeチャンネル登録者にライブストリーミングされました。このイベントでは、数十人の候補者の中から、デジタル・フォレンジックと捜査の専門家パネルによる投票によって選ばれた受賞者を祝福しました。民間部門といくつかの新部門が加わったことで、2025年の第1回受賞者と比較すると、受賞者数は2倍となりました：

ライジング・スター賞（Rising Star Award） デジタル・フォレンジックの分野で優れた新人を表彰し、エマージング・リーダーとして有望視されます。

受賞者：Jonathan Adams（公共部門）、Jesse Lao（民間部門）

声なき者に声を（Voice for the Voiceless） デジタル・フォレンジックを通じて生存者に声を与えた個人を表彰します。

受賞者：Eric Landamia（公共部門）、Patrick Eller（民間部門）

チャンピオン・フォー・キッズ（Champions for Kids）、NCMEC主催：子どもたちの安全を守るために、並外れた勇気、リーダーシップ、献身を示した人々を称えます。

受賞者：Taylor Sines（生存者・支援者）

メンター・オブ・ザ・イヤー（Mentor of the Year） 地域社会に密着したデジタル・フォレンジックと捜査の専門家の次世代を育成している指導者を表彰します。

受賞者：Elizabeth Marsden（公共部門）、Bill Aycock（民間部門）

デザイン・パートナー・オブ・ザ・イヤー（Design Partner of the Year） アーリー・アクセス・プログラムを通じて、Cellebriteのソリューションの向上に多大な貢献をし、強いコミットメントを示した方を表彰します。

受賞者：Kent Nielsen（公共部門）、Jonathan Edwards（民間部門）

デジタル・ブリッジ・ビルダー（Digital Bridge Builder） デジタルツールを利用して複数の法執行機関を結びつけたり、支援したりした優れた取り組みや個人を表彰します。

受賞者：Ralph Henderson

デジタル調査カタリスト（Digital Investigations Catalyst）： ケイパビリティを構築し、コラボレーションを推進し、意義ある変革を推進することで、進歩の火付け役となるリーダーを表彰します。

受賞者：Wayne Cantrell

コミュニティ・ガーディアン賞（Community Guardian Award） 地域社会を守り、改善する革新的なプログラムやキャンペーンを表彰します。

受賞者：Geraldine Blay、K-9 Storm、K-9 Siri

eディスカバリーの卓越性（Excellence in eDiscovery）法的捜査の効率性と正確性を向上させるための技術的専門知識と揺るぎないコミットメントに対して贈られます。

受賞者：Kirk Crabb

デジタル・フォレンジックの卓越性（Excellence in Digital Forensics）： デジタル・フォレンジックに卓越し、地域社会に大きな好影響をもたらした優秀な捜査官／調査官を表彰します。

受賞者：Edward Dalton（北米）、Lim Tuan Liang（APAC）、Mateus De Castro Polastro（LATAM）、Johann Polewczyk（EMEA）

エンタープライズ・イノベーター・オブ・ザ・イヤー（Enterprise Innovator of the Year）卓越した技術革新と最先端技術の導入を称え、効率性、成長、成功を促進します。

受賞者：Bill Aycock

ケース・オブ・ザ・イヤー（Case of the Year） デジタル証拠の助けを借りて解決された、法執行機関内の例外的でインパクトのある捜査を称えます。

受賞者：Claire Hardisty と Laura Boothroyd、Operation Spy（スパイ作戦） - Lancashire Police

この祝賀の夕べは、Cellebriteが1週間にわたって開催する年次C2Cユーザー・サミットの要となるもので、世界約30カ国から法執行機関、防衛、情報機関、民間部門にまたがる約500の組織が参加しました。参加者は、世界クラスの専門家主導のセッションやトレーニングに加え、俳優、テレビ司会者、元NFL選手のTerry Crewsによる刺激的な基調講演、FBIとCellebriteのデジタル・フォレンジック専門家によるアイダホ州の4人組学生殺人事件捜査に関するセッションを聴きに来ます。

Cellebriteについて



Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

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SOURCE Cellebrite