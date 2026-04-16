Cellebrite anuncia a los 20 ganadores de los premios JUSTYS en la Cumbre de Usuarios C2C 2026

Cientos de personas se reunieron para reconocer a los mejores y más brillantes profesionales de la investigación digital

TYSONS CORNER, Va. y PETAH TIKVA, Israel, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy la entrega de 20 premios "JUSTYS" en la segunda edición de los Premios de Justicia Digital de la compañía. Celebrada en el Marriott Marquis de Washington, D.C., Cellebrite desplegó la alfombra naranja para homenajear a algunas de las mentes más brillantes y las habilidades técnicas más destacadas en investigaciones digitales, tanto en el sector público como en el privado.

"Los JUSTYS son nuestro evento principal para celebrar y honrar a quienes se esfuerzan al máximo para proteger a sus comunidades, naciones y empresas", declaró Thomas E. Hogan, consejero delegado de Cellebrite. "Se necesita valentía, compromiso y pasión para realizar este tipo de trabajo, y nunca les agradecemos lo suficiente a estos héroes. También estoy agradecido a los hombres y mujeres de Cellebrite que donaron personalmente para rendir homenaje a los ganadores".

Inspirados por la labor de sus clientes, los empleados de Cellebrite contribuyeron personalmente con 67.500 dólares para apoyar a los familiares de los oficiales caídos en acto de servicio. Estas donaciones respaldarán la misión de Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) de Estados Unidos y Care of Police Survivors (C.O.P.S.) de Reino Unido.

"C.O.P.S. se enorgullece de servir y apoyar a las familias y compañeros de las fuerzas del orden que han sufrido pérdidas y que están viviendo una experiencia inimaginable. Simplemente no podríamos cumplir nuestra misión ni llevar a cabo nuestros increíbles y crecientes programas sin el generoso apoyo de personas como las de Cellebrite", explicó Sara Slone, directora de relaciones externas de C.O.P.S. (Estados Unidos). "Agradecemos su colaboración y nos sentimos honrados por su compromiso con las víctimas y la comunidad policial".

"Un sincero agradecimiento a los empleados de Cellebrite por su apoyo y por brindarnos esta oportunidad de destacar y mostrar el trabajo que realizamos para las familias, que son el pilar fundamental de nuestra misión", afirmó Lisa Meads, consejera delegada de Care of Police Survivors (C.O.P.S. Reino Unido).

La ceremonia de los JUSTYS fue presentada por Jesse Weber, analista legal y presentador de Law & Crime Network, y se transmitió en directo a sus más de 7,5 millones de suscriptores en YouTube. La velada celebró a los ganadores de entre decenas de nominados, quienes fueron elegidos por un panel de expertos en informática forense e investigación. Con la incorporación del sector privado y algunas categorías nuevas, hubo el doble de premiados en comparación con la edición inaugural de 2025, y los ganadores son:

Premio Estrella Ascendente: Reconoce a los nuevos talentos más destacados en el campo de la informática forense y que prometen convertirse en líderes emergentes.

Ganadores: Jonathan Adams (sector público), Jesse Lao (sector privado)





Reconoce a los nuevos talentos más destacados en el campo de la informática forense y que prometen convertirse en líderes emergentes. Voz para los que no tienen voz: Reconoce a las personas que han dado voz a las víctimas a través de la informática forense.

Ganadores: Eric Landamia (sector público), Patrick Eller (sector privado)





Reconoce a las personas que han dado voz a las víctimas a través de la informática forense. Campeones por la Infancia, presentado por NCMEC: Honra a quienes demuestran un valor, liderazgo y compromiso extraordinarios para proteger a los niños y niñas.

Ganadora: Taylor Sines, víctima y defensora





Honra a quienes demuestran un valor, liderazgo y compromiso extraordinarios para proteger a los niños y niñas. Mentor del Año: Destaca a los mentores que impulsan a la próxima generación de profesionales de la informática forense y la investigación con enfoque comunitario.

Ganadores: Elizabeth Marsden (sector público), Bill Aycock (sector privado)





Destaca a los mentores que impulsan a la próxima generación de profesionales de la informática forense y la investigación con enfoque comunitario. Socio de Diseño del Año: Reconoce las contribuciones sobresalientes y el firme compromiso con la mejora de las soluciones de Cellebrite a través del programa de acceso anticipado.

Ganadores: Kent Nielsen (sector público), Jonathan Edwards (sector privado)





Reconoce las contribuciones sobresalientes y el firme compromiso con la mejora de las soluciones de Cellebrite a través del programa de acceso anticipado. Constructor de Puentes Digitales: Reconoce iniciativas y personas destacadas que han utilizado herramientas digitales para conectar o brindar apoyo a múltiples agencias policiales.

Ganador: Ralph Henderson





Reconoce iniciativas y personas destacadas que han utilizado herramientas digitales para conectar o brindar apoyo a múltiples agencias policiales. Catalizador de Investigaciones Digitales: Reconoce a un líder que impulsa el progreso mediante el desarrollo de capacidades, el fomento de la colaboración y la promoción de un cambio significativo.

Ganador: Wayne Cantrell





Reconoce a un líder que impulsa el progreso mediante el desarrollo de capacidades, el fomento de la colaboración y la promoción de un cambio significativo. Premio Guardián Comunitario: Reconoce programas o campañas innovadoras que protegen y mejoran nuestras comunidades.

Ganadores: Geraldine Blay, K-9 Storm y K-9 Siri





Reconoce programas o campañas innovadoras que protegen y mejoran nuestras comunidades. Excelencia en eDiscovery: Por su experiencia técnica y su compromiso inquebrantable con la mejora de la eficiencia y la precisión de las investigaciones legales.

Ganador: Kirk Crabb





Por su experiencia técnica y su compromiso inquebrantable con la mejora de la eficiencia y la precisión de las investigaciones legales. Excelencia en Informática Forense: Reconoce a investigadores/examinadores destacados que sobresalen en informática forense, generando un impacto positivo significativo en la comunidad.

Ganadores: Edward Dalton (Norteamérica), Lim Tuan Liang (APAC), Mateus De Castro Polastro (LATAM), Johann Polewczyk (EMEA)





Reconoce a investigadores/examinadores destacados que sobresalen en informática forense, generando un impacto positivo significativo en la comunidad. Innovador Empresarial del Año: Reconoce la innovación excepcional y la adopción de tecnología de vanguardia, impulsando la eficiencia, el crecimiento y el éxito.

Ganador: Bill Aycock





Reconoce la innovación excepcional y la adopción de tecnología de vanguardia, impulsando la eficiencia, el crecimiento y el éxito. Caso del Año: Reconoce una investigación excepcional e impactante dentro de las fuerzas del orden que se resolvió con la ayuda de pruebas digitales.

Ganadores: Claire Hardisty y Laura Boothroyd, Operation Spy – Lancashire Police

La velada de celebración es la piedra angular de la Cumbre Anual de Usuarios C2C de Cellebrite, que dura una semana y reúne a casi 500 organizaciones de los sectores policial, de defensa, de inteligencia y privado de casi 30 países de todo el mundo. Los asistentes participan en sesiones y capacitaciones de primer nivel impartidas por expertos, además de inspiradoras ponencias del actor, presentador de televisión y exjugador de la NFL Terry Crews, y una sesión sobre la investigación del cuádruple asesinato de estudiantes en Idaho, con la participación de expertos en informática forense del FBI y Cellebrite.

ACERCA DE CELLEBRITE

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar más de 1,5 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite .

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