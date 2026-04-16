Cellebrite annonce 20 lauréats du prix JUSTYS au C2C User Summit 2026

Des centaines de personnes se sont réunies pour récompenser les esprits les plus brillants dans le domaine des enquêtes numériques

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), le chef de file mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement pilotées par l'IA pour les secteurs public et privé, annonce aujourd'hui avoir décerné à 20 lauréats la distinction « JUSTYS » lors de la seconde édition annuelle des Digital Justice Awards de la société. Au Marriott Marquis à Washington, D.C., Cellebrite a déroulé le tapis orange pour célébrer certains des esprits les plus brillants et certaines des compétences techniques les plus pointues dans le domaine des investigations numériques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

« Le JUSTYS est notre principal événement pour célébrer et honorer ceux qui se surpassent pour protéger leurs communautés, leurs nations et leurs entreprises », déclare Thomas E. Hogan, CEO de Cellebrite. « Il faut du courage, de l'engagement et de la passion pour faire ce genre de travail et nous ne remercions pas assez ces héros. Je suis également reconnaissant aux hommes et aux femmes de Cellebrite qui ont fait un don personnel pour rendre hommage aux lauréats. »

Inspirés par le travail de leurs clients, les employés de Cellebrite ont personnellement contribué à hauteur de 67 500 dollars pour soutenir les membres des familles des officiers décédés. Ces dons soutiendront la mission de Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) U.S. et Care of Police Survivors (C.O.P.S.) U.K.

« C.O.P.S. est fier de servir et de soutenir les familles et les collègues des forces de l'ordre qui ont survécu et qui vivent l'impensable. Nous ne pouvons tout simplement pas remplir notre mission et mener à bien nos programmes formidables sans le soutien généreux de personnes comme celles de Cellebrite », déclare Sara Slone, directrice de la sensibilisation, C.O.P.S. (É.-U.). « Nous vous sommes reconnaissants de votre partenariat et sommes touchés par votre engagement envers les survivants et la communauté des forces de l'ordre.

« Nous remercions sincèrement les employés de Cellebrite pour leur soutien et pour nous avoir donné l'occasion de souligner et de présenter le travail que nous accomplissons pour les familles qui sont au cœur même de notre mission », déclare Lisa Meads, CEO de Care of Police Survivors (U.K. C.O.P.S.).

L'événement JUSTYS a été animé par Jesse Weber, analyste juridique et présentateur de Law & Crime Network, et diffusée en direct à plus de 7,5 millions d'abonnés de la chaîne YouTube. La soirée a permis de récompenser les lauréats parmi des dizaines de candidats qui ont ensuite été élus par un panel d'experts en investigation et en criminalistique numérique. Avec l'ajout du secteur privé et de nouvelles catégories, le nombre de lauréats a doublé par rapport à l'édition inaugurale de 2025 :

Prix de l'étoile montante : Reconnaît les nouveaux venus exceptionnels dans le domaine médico-légal numérique et qui sont prometteurs en tant que dirigeants émergents

Lauréats : Jonathan Adams (secteur public), Jesse Lao (secteur privé)

Une voix pour les sans-voix : reconnaît les personnes qui ont donné une voix aux survivants grâce à leurs capacités médico-légales numériques.

Lauréats : Eric Landamia (secteur public), Patrick Eller (secteur privé)

Champions for Kids, présenté par NCMEC : récompense les personnes qui font preuve d'un courage, d'un leadership et d'un engagement extraordinaires pour protéger les enfants et assurer leur sécurité.

Lauréate : Taylor Sines, survivante et militante

Mentor de l'année : met en lumière les mentors qui encouragent la prochaine génération de professionnels de l'investigation et de la criminalistique numérique axés sur la communauté.

Lauréats : Elizabeth Marsden (secteur public), Bill Aycock (secteur privé)

Partenaire de l'année pour la conception : reconnaît les contributions exceptionnelles et un engagement fort pour améliorer les solutions de Cellebrite à travers le programme d'accès anticipé.

Lauréats : Kent Nielsen (secteur public), Jonathan Edwards (secteur privé)

Constructeur de ponts numériques : ce prix récompense des initiatives et des personnes exceptionnelles qui ont utilisé des outils numériques pour relier ou soutenir plusieurs organismes chargés de l'application de la loi.

Lauréat : Ralph Henderson

Catalyseur d'investigations numériques : ce prix récompense un dirigeant qui stimule le progrès en renforçant les capacités, en favorisant la collaboration et en conduisant des changements significatifs.

Lauréat : Wayne Cantrell

Prix du gardien de la communauté : ce prix récompense les programmes ou campagnes novateurs qui protègent et renforcent nos communautés.

Lauréats : Geraldine Blay, K-9 Storm et K-9 Siri

Excellence en investigation numérique : pour son expertise technique et son engagement indéfectible à améliorer l'efficacité et la précision des investigations judiciaires.

Lauréat : Kirk Crabb

Excellence en compétences médico-légales numériques : ce prix récompense les enquêteurs/examinateurs qui excellent dans le domaine de la criminalistique numérique et qui ont un impact majeur et positif sur la communauté.

Lauréats : Edward Dalton (Amérique du Nord), Lim Tuan Liang (APAC), Mateus De Castro Polastro (Amérique latine), Johann Polewczyk (EMEA)

Innovateur d'entreprise de l'année : récompense l'innovation exceptionnelle et l'adoption de technologies de pointe, qui favorisent l'efficacité, la croissance et la réussite.

Lauréat : Bill Aycock

Affaire de l'année : honore une enquête exceptionnelle et marquante au sein des services d'application de la loi qui a été résolue à l'aide de preuves numériques.

Lauréates : Claire Hardisty et Laura Boothroyd, espionnage opérationnel - Police du Lancashire

Cette soirée de célébration est la pierre angulaire du C2C User Summit de Cellebrite, qui s'est déroulé sur une semaine et a rassemblé près de 500 organisations couvrant les domaines de l'application de la loi, de la défense, du renseignement et du secteur privé, provenant de près de 30 pays du monde entier. Les participants viennent pour assister à des sessions et à des formations de classe mondiale animées par des experts, ainsi qu'à des discours inspirants de l'acteur, animateur de télévision et ancien joueur de la NFL Terry Crews, et à une session sur l'enquête sur le quadruple meurtre d'étudiants dans l'Idaho, animée par des experts en criminalistique numérique du FBI et de Cellebrite.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes d'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan médico-légal. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées par an, de renforcer la sécurité relevant de la souveraineté, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements sur le cloud, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

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