Cellebrite kündigt auf dem C2C User Summit 2026 die 20 Gewinner des JUSTYS Award bekannt

Hunderte versammelten sich, um die Besten und Klügsten im Bereich der digitalen Ermittlungen zu würdigen

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass es im Rahmen der zweiten jährlichen Digital Justice Awards des Unternehmens 20 Preisträger mit dem „JUSTYS"-Preis ausgezeichnet hat. Cellebrite rollte im Marriott Marquis in Washington, D.C., den orangefarbenen Teppich aus, um einige der klügsten Köpfe und versiertesten Fachkräfte im Bereich der digitalen Ermittlungen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor zu feiern.

„Die JUSTYS sind unsere wichtigste Veranstaltung. Hier feiern und ehren wir Menschen, die sich in besonderem Maße für den Schutz ihrer Gemeinden, Länder und Unternehmen einsetzen", sagte Thomas E. Hogan, Geschäftsführer von Cellebrite. „Für diese Art von Arbeit braucht es Mut, Engagement und Leidenschaft, und wir können diesen Helden gar nicht genug danken. Ich bin auch den Mitarbeitern von Cellebrite dankbar, die aus eigener Tasche gespendet haben, um den Gewinnern ihre Anerkennung zu zollen."

Inspiriert von der Arbeit ihrer Kunden spendeten die Mitarbeiter von Cellebrite persönlich 67.500 US-Dollar, um die Angehörigen von im Dienst getöteten Polizeibeamten zu unterstützen. Diese Spenden kommen der Arbeit der Organisationen Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) in den USA und Care of Police Survivors (C.O.P.S.) in Großbritannien zugute.

„C.O.P.S. ist stolz darauf, Hinterbliebene von Strafverfolgungsbeamten und Kollegen, die das Unvorstellbare durchleben, zu unterstützen und ihnen beizustehen. Ohne die großzügige Unterstützung von Menschen wie den Mitarbeitern von Cellebrite könnten wir unsere Mission nicht verwirklichen und unsere großartigen, stetig wachsenden Programme nicht durchführen", sagte Sara Slone, C.O.P.S. (U.S.), Leiterin Öffentlichkeitsarbeit. „Wir sind dankbar für Ihre Partnerschaft und beeindruckt von Ihrem Engagement für die Opfer und die Strafverfolgungsbehörden."

„Wir danken den Mitarbeitern von Cellebrite von ganzem Herzen für ihre Unterstützung und dafür, dass sie uns diese Gelegenheit bieten, unsere Arbeit für die Familien, die im Mittelpunkt unserer Mission stehen, hervorzuheben und zu präsentieren", sagte Lisa Meads, Geschäftsführerin von Care of Police Survivors (U.K. C.O.P.S.).

Die JUSTYS wurden von Jesse Weber, Rechtsanalyst und Moderator bei Law & Crime Network, moderiert und live für die mehr als 7,5 Millionen Abonnenten des YouTube-Kanals übertragen. An diesem Abend wurden die aus einem Pool von Dutzenden Nominierten ausgewählten Gewinner geehrt, über die zuvor eine Jury aus Experten für digitale Forensik und Ermittlungsarbeit abgestimmt hatte. Durch die Einbeziehung des privaten Sektors und einiger neuer Kategorien gab es im Vergleich zur ersten Preisverleihung im Jahr 2025 doppelt so viele Preisträger. Die Preisträger sind:

Rising Star Award: Zeichnet herausragende Newcomer im Bereich der digitalen Forensik aus, die das Potenzial haben, zu führenden Persönlichkeiten heranzuwachsen

Preisträger: Jonathan Adams (öffentlicher Sektor), Jesse Lao (privater Sektor)

Voice for the Voiceless: Würdigung von Personen, die Überlebenden durch digitale Forensik eine Stimme gegeben haben.

Gewinner: Eric Landamia (öffentlicher Sektor), Patrick Eller (privater Sektor)

Champions for Kids, präsentiert von NCMEC: Diese Auszeichnung würdigt Personen, die außergewöhnlichen Mut, Führungsstärke und Engagement beim Schutz von Kindern und der Gewährleistung ihrer Sicherheit unter Beweis gestellt haben.

Gewinner: Taylor Sines, Überlebende und Fürsprecherin

Mentor of the Year: Hebt Mentoren hervor, die die nächste Generation von Fachleuten für digitale Forensik und Ermittlungen fördern, die sich für die Gemeinschaft einsetzen.

Gewinner: Elizabeth Marsden (öffentlicher Sektor), Bill Aycock (privater Sektor)

Design Partner of the Year: Würdigt herausragende Beiträge und großes Engagement bei der Verbesserung der Lösungen von Cellebrite im Rahmen des Early-Access-Programms.

Gewinner: Kent Nielsen (öffentlicher Sektor), Jonathan Edwards (privater Sektor)

Digital Bridge Builder: Würdigt herausragende Initiativen und Personen, die digitale Instrumente genutzt haben, um verschiedene Strafverfolgungsbehörden miteinander zu vernetzen oder zu unterstützen.

Gewinner: Ralph Henderson

Digital Investigations Catalyst: Würdigt Führungskräfte, die Fortschritt bewirken, indem sie Kompetenzen aufbauen, die Zusammenarbeit fördern und sinnvolle Veränderungen vorantreiben.

Gewinner: Wayne Cantrell

Community Guardian Award: Ausgezeichnet werden innovative Programme oder Kampagnen, die unsere Gemeinden schützen und verbessern.

Gewinner: Geraldine Blay, K-9 Storm und K-9 Siri

Excellence in eDiscovery: Auszeichnung für technisches Fachwissen und unermüdliches Engagement zur Verbesserung der Effizienz und Genauigkeit bei strafrechtlichen Ermittlungen.

Gewinner: Kirk Crabb

Excellence in Digital Forensics: Dieser Preis zeichnet herausragende Ermittler/Prüfer aus, die in der digitalen Forensik herausragende Leistungen erbringen und einen großen, positiven Einfluss auf die Gemeinschaft haben.

Gewinner: Edward Dalton (Nordamerika), Lim Tuan Liang (APAC), Mateus De Castro Polastro (LATAM), Johann Polewczyk (EMEA)

Enterprise Innovator of the Year: Würdigt herausragende Innovationen und den Einsatz modernster Technologien, die Effizienz, Wachstum und Erfolg fördern.

Gewinner: Bill Aycock

Case of the Year: Würdigt eine herausragende und wegweisende Ermittlung im Bereich der Strafverfolgung, die mithilfe digitaler Beweismittel aufgeklärt wurde.

Gewinner: Claire Hardisty und Laura Boothroyd, Operation Spy - Polizei Lancashire

Der Festabend bildet den Höhepunkt des einwöchigen jährlichen C2C User Summit von Cellebrite, an dem fast 500 Organisationen aus den Bereichen Strafverfolgung, Verteidigung, Nachrichtendienste und Privatwirtschaft aus fast 30 Ländern weltweit teilnahmen. Die Teilnehmer erwarteten erstklassige, von Experten geleitete Vorträge und Schulungen sowie inspirierende Keynotes des Schauspielers, Fernsehmoderators und ehemaligen NFL-Spielers Terry Crews. Außerdem fand eine Veranstaltung zur Ermittlung im Fall des vierfachen Mordes an Studenten in Idaho statt, an der Experten für digitale Forensik des FBI und von Cellebrite teilnahmen.

INFORMATIONEN ZU CELLEBRITE

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, mehr als 1,5 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

Kontakt:

Medien

Victor Cooper

Sr. Direktor für Unternehmenskommunikation und Inhaltsstrategie

[email protected]

+1 404.804.5910

Investor Relations

Andrew Kramer

Vizepräsident, Investor Relations

[email protected]

+1 973.206.7760

Verweise auf Websites und Social-Media-Plattformen

Verweise auf Websites und Social-Media-Plattformen Verweise auf Informationen, die auf Websites und Social-Media-Plattformen enthalten oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung der auf diesen Websites oder Social-Media-Plattformen enthaltenen oder über diese verfügbaren Informationen dar, und Sie sollten diese Informationen nicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5915452/Cellebrite_Logo.jpg