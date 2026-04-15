Cellebrite ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล JUSTYS จำนวน 20 ราย ในงาน C2C User Summit 2026
News provided by Cellebrite
16 Apr, 2026, 06:08 CST
ผู้เข้าร่วมงานหลายร้อยคนร่วมยกย่องผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านการสืบสวนดิจิทัล
ไทสันส์คอร์เนอร์ รัฐเวอร์จิเนีย และเปตาห์ทิควา อิสราเอล, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศมอบรางวัล "JUSTYS" แก่ผู้ชนะ 20 ราย ในงาน Digital Justice Awards ประจำปีครั้งที่สองของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Marriott Marquis ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดย Cellebrite ได้ต้อนรับและยกย่องบุคคลผู้มีความสามารถโดดเด่นและทักษะทางเทคนิคขั้นสูงในด้านการสืบสวนดิจิทัล ทั้งในภาครัฐและเอกชน
"JUSTYS คือเวทีสำคัญของเราในการเฉลิมฉลองและยกย่องผู้ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องชุมชน ประเทศชาติ และองค์กรธุรกิจของตน" Thomas E. Hogan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cellebrite กล่าว "งานลักษณะนี้ต้องอาศัยความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความทุ่มเท และเราไม่เคยขอบคุณวีรบุรุษเหล่านี้มากพอ ผมยังรู้สึกซาบซึ้งต่อพนักงาน Cellebrite ทั้งชายและหญิงที่ร่วมบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อยกย่องผู้ชนะรางวัลในครั้งนี้"
ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานของลูกค้า พนักงาน Cellebrite ได้ร่วมบริจาคเงินส่วนตัวรวม 67,500 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต เงินบริจาคดังกล่าวจะสนับสนุนภารกิจของทั้ง Concerns of Police Survivors (C.O.P.S.) U.S. และ Care of Police Survivors (C.O.P.S.) U.K.
"C.O.P.S. มีความภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการและสนับสนุนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์อันยากจะจินตนาการ เราไม่สามารถบรรลุภารกิจและดำเนินโครงการที่กำลังเติบโตได้โดยปราศจากการสนับสนุนอย่างเอื้อเฟื้อจากผู้คนอย่างทีมงานที่ Cellebrite" Sara Slone ผู้อำนวยการฝ่าย Outreach ของ C.O.P.S. (U.S.) กล่าว "เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ และซาบซึ้งในความมุ่งมั่นที่มีต่อผู้รอดชีวิตและชุมชนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย"
"เราขอขอบคุณพนักงาน Cellebrite จากใจจริงสำหรับการสนับสนุน และสำหรับการมอบโอกาสในการเน้นย้ำและเผยแพร่งานที่เราทำเพื่อครอบครัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจเรา" Lisa Meads ซีอีโอของ Care of Police Survivors (U.K. C.O.P.S.) กล่าว
งาน JUSTYS ดำเนินรายการโดย Jesse Weber นักวิเคราะห์กฎหมายและผู้ดำเนินรายการของ Law & Crime Network และถ่ายทอดสดไปยังผู้ติดตามกว่า 7.5 ล้านรายบนช่อง YouTube ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองนี้ได้ยกย่องผู้ชนะจากรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อหลายสิบราย ซึ่งผ่านการโหวตโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการสืบสวน ทั้งนี้ การเพิ่มหมวดหมู่สำหรับภาคเอกชนและหมวดหมู่ใหม่ ๆ ทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับพิธีมอบรางวัลครั้งแรกในปี 2568 โดยผู้ชนะมีดังนี้:
- Rising Star Award: ยกย่องผู้มาใหม่ที่โดดเด่นในสาขานิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล และมีศักยภาพเป็นผู้นำรุ่นใหม่
ผู้ชนะ: Jonathan Adams (ภาครัฐ), Jesse Lao (ภาคเอกชน)
- Voice for the Voiceless: ยกย่องบุคคลที่เป็นกระบอกเสียงให้ผู้รอดชีวิตผ่านงานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
ผู้ชนะ: Eric Landamia (ภาครัฐ), Patrick Eller (ภาคเอกชน)
- Champions for Kids, Presented by NCMEC: เชิดชูผู้ที่แสดงความกล้าหาญ ภาวะผู้นำ และความมุ่งมั่นเป็นพิเศษในการปกป้องเด็ก
ผู้ชนะ: Taylor Sines, Survivor and Advocate
- Mentor of the Year: ยกย่องผู้ให้คำปรึกษาที่ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในสายงานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและการสืบสวนเพื่อสังคม
ผู้ชนะ: Elizabeth Marsden (ภาครัฐ), Bill Aycock (ภาคเอกชน)
- Design Partner of the Year: ยกย่องผู้มีส่วนร่วมโดดเด่นในการพัฒนาโซลูชันของ Cellebrite ผ่านโปรแกรม early access
ผู้ชนะ: Kent Nielsen (ภาครัฐ), Jonathan Edwards (ภาคเอกชน)
- Digital Bridge Builder: ยกย่องโครงการหรือบุคคลที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลเชื่อมโยงหรือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่ง
ผู้ชนะ: Ralph Henderson
- Digital Investigations Catalyst: ยกย่องผู้นำที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้า สร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย
ผู้ชนะ: Wayne Cantrell
- Community Guardian Award: ยกย่องโครงการหรือแคมเปญในการปกป้องและยกระดับชุมชน
ผู้ชนะ: Geraldine Blay, K-9 Storm และ K-9 Siri
- Excellence in eDiscovery: ยกย่องความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของการสืบสวนทางกฎหมาย
ผู้ชนะ: Kirk Crabb
- Excellence in Digital Forensics: ยกย่องนักสืบ/ผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อชุมชน
ผู้ชนะ: Edward Dalton (อเมริกาเหนือ), Lim Tuan Liang (เอเชียแปซิฟิก), Mateus De Castro Polastro (ลาตินอเมริกา), Johann Polewczyk (ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา)
- Enterprise Innovator of the Year: เชิดชูผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การเติบโต และความสำเร็
ผู้ชนะ: Bill Aycock
- Case of the Year: ยกย่องการสืบสวนที่โดดเด่นและสร้างผลลัพธ์ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคลี่คลายคดีด้วยความช่วยเหลือของหลักฐานดิจิทัล
ผู้ชนะ: Claire Hardisty และ Laura Boothroyd, Operation Spy – Lancashire Police
ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองนี้เป็นไฮไลต์สำคัญของงาน C2C User Summit ประจำปีของ Cellebrite ซึ่งจัดตลอดหนึ่งสัปดาห์ โดยมีองค์กรเกือบ 500 แห่งจากเกือบ 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม ครอบคลุมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กลาโหม ข่าวกรอง และภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมได้ร่วมฟังเซสชันและการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก พร้อมปาฐกถาสร้างแรงบันดาลใจจาก Terry Crews นักแสดง พิธีกรโทรทัศน์ และอดีตผู้เล่น NFL รวมถึงเซสชันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนักศึกษาสี่รายในรัฐไอดาโฮ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจาก FBI และ Cellebrite ร่วมบรรยาย
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
ติดต่อ:
สื่อมวลชน
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์ด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
การอ้างอิงถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
การอ้างอิงข้อมูลที่อยู่บนหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่ถือเป็นการรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และไม่ควรถือว่าข้อมูลบนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์นี้
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/5915452/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
Share this article