Cellebrite Government Cloud ผ่านการรับรองระดับสูงตามมาตรฐาน FedRAMP
News provided byCellebrite
06 May, 2026, 20:30 CST
การรับรองที่ระดับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดภายใต้กรอบงาน FedRAMP ช่วยให้ผู้ตรวจสอบ นักสืบ นักวิเคราะห์ข่าวกรอง และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของรัฐบาลกลางสามารถทำงานร่วมกันและดำเนินการกับหลักฐานดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย
ไทสันส์ คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย, 6 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศได้รับการรับรองระดับสูงสุดตามมาตรฐาน FedRAMP® ของแพลตฟอร์ม Cellebrite Government Cloud (CGC) ของบริษัท ซึ่งเป็นเกณฑ์ความปลอดภัยบนคลาวด์ที่เข้มงวดสูงของรัฐบาลกลาง โดยมีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) เป็นหน่วยงานซึ่งให้การรับรอง
การรับรองระดับสูงตามมาตรฐาน FedRAMP แสดงถึงเกณฑ์สูงสุดสำหรับการควบคุมความปลอดภัยบนคลาวด์ภายในกรอบงาน FedRAMP ซึ่งออกแบบมาสำหรับระบบที่จัดการข้อมูลซึ่งไม่เป็นความลับอันมีความละเอียดอ่อนที่สุดของรัฐบาลกลาง ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว Cellebrite Government Cloud จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรฐาน FedRAMP บน FedRAMP Marketplace ทำให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถใช้ประโยชน์จากเอกสารความปลอดภัยที่มีอยู่ของ Cellebrite เพื่อเร่งกระบวนการอนุญาตของตนเองได้ Cellebrite Government Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะซึ่งออกแบบและดำเนินการโดย Cellebrite เพื่อรองรับข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายในระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดของรัฐบาลกลางสำหรับระบบที่ไม่เป็นความลับ
การรับรองดังกล่าวเป็นเส้นทางซึ่งตรงที่สุดสำหรับหน่วยงานย่อยทั้งหมดของ DOJ อันได้แก่ สำนักงานบริหารอัยการสหรัฐ (EOUSA) สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธปืน และวัตถุระเบิด (ATF) สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) และอื่น ๆ ในการนำ Cellebrite Government Cloud ไปใช้สำหรับภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองของตนโดยมี DOJ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในระดับกระทรวง นอกเหนือจาก DOJ แล้ว หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาลกลางอื่น ๆ ก็สามารถนำชุดเอกสารการอนุมัติของ DOJ ไปใช้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติการใช้งานของตนเองได้ ทำให้ Cellebrite Government Cloud พร้อมใช้งานทั่วทั้งรัฐบาลกลาง
"การอนุมัติดังกล่าวหมายถึงการเข้าถึงเครื่องมือซึ่งผู้ตรวจสอบ ผู้สืบสวน นักวิเคราะห์ข่าวกรอง และเจ้าหน้าที่ภาคสนามต้องการได้เร็วขึ้นพร้อมความมั่นใจด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วภาครัฐบาลกลาง การอนุมัตินี้ขจัดอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวระหว่างหน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลกลางกับการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล การสืบสวน และปฏิบัติการข่าวกรองบนระบบคลาวด์อันปลอดภัย" Phil O'Reilly ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Cellebrite Federal Solutions กล่าว
Cellebrite Government Cloud สนับสนุน Cellebrite Inseyets ซึ่งเป็นโซลูชันด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลชั้นนำในตลาดของบริษัท และ Cellebrite Guardian แพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการ การตรวจสอบ การแบ่งปัน และการทำงานร่วมกันของหลักฐานดิจิทัล การอนุมัติดังกล่าวช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสามารถเข้าถึงโซลูชันเหล่านี้ผ่านสภาพแวดล้อมคลาวด์อันปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน FedRAMP ซึ่งรักษาห่วงโซ่การควบคุมและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสืบสวนซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบ ผู้สืบสวน นักวิเคราะห์ข่าวกรอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถดำเนินการกับหลักฐานดิจิทัลได้เร็วขึ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในทีมซึ่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ มอบความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งภารกิจด้านความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยของพลเมืองต้องการ
มาตรฐาน FedRAMP ระดับ High Impact กำหนดให้มีการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลด้านการบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองที่มีความละเอียดอ่อนสูง รูปแบบการอนุญาต "ทำครั้งเดียว ใช้ได้หลายครั้ง" ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเร่งกระบวนการอนุมัติการใช้งานของตนเองได้โดยใช้ประโยชน์จากชุดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่แล้ว
Cellebrite Government Cloud มีให้บริการบน FedRAMP Marketplace
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cellebrite Government Cloud ได้ทางเว็บไซต์ Cellebrite Federal Solutionsของเรา
การอ้างอิงถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
การอ้างอิงถึงข้อมูลซึ่งรวมอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไม่ถือเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวมาใช้โดยการอ้างอิงและคุณไม่ควรพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง อีกทั้งองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองเกือบ 3 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ตลอดจนเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร รวมถึงการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทาง www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
สื่อมวลชนติดต่อ
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร
[email protected]
+1 404.804.5910
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
Share this article