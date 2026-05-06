Cellebrite Government Cloud logra la autorización de alto nivel de FedRAMP

La autorización con el estándar de seguridad más alto del marco FedRAMP permite a los examinadores, investigadores, analistas de inteligencia y agentes de campo del gobierno federal colaborar de forma segura y actuar sobre pruebas digitales

TYSONS CORNER, Va., 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder mundial en soluciones de inteligencia e investigación digital basadas en IA para los sectores público y privado, anunció hoy que su plataforma Cellebrite Government Cloud (CGC) ha obtenido la autorización FedRAMP® High, el estándar de seguridad en la nube altamente estricto del gobierno federal, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) como organismo autorizador.

La autorización FedRAMP High representa el estándar más alto para los controles de seguridad en la nube dentro del marco FedRAMP, diseñado para sistemas que manejan los datos no clasificados más sensibles del gobierno federal. Con esta designación, Cellebrite Government Cloud figura ahora como FedRAMP autorizado en el FedRAMP Marketplace, lo que permite a cualquier agencia federal aprovechar la documentación de seguridad existente de Cellebrite para acelerar su propio proceso de autorización. Cellebrite Government Cloud es una plataforma diseñada y operada específicamente por Cellebrite para dar soporte a los datos de las fuerzas del orden con la máxima clasificación de seguridad federal para sistemas no clasificados.

Con el Departamento de Justicia (DOJ) como organismo patrocinador a nivel departamental, esta autorización proporciona la vía más directa para que todas las agencias componentes del DOJ —incluidas la Oficina Ejecutiva de Fiscales de los Estados Unidos (EOUSA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y otras— adopten Cellebrite Government Cloud para sus misiones de aplicación de la ley e inteligencia. Además del DOJ, cualquier departamento o agencia federal también puede reutilizar el paquete de autorización del DOJ para acelerar su propio proceso de autorización para operar (ATO), lo que facilita el acceso a Cellebrite Government Cloud en todo el gobierno federal.

"Para las agencias federales, esta autorización significa un acceso más rápido a las herramientas que sus examinadores, investigadores, analistas de inteligencia y agentes de campo necesitan, con total confianza en la seguridad", declaró Phil O'Reilly, director de operaciones de Cellebrite Federal Solutions. "Esta autorización elimina la principal barrera entre las agencias de investigación federales y las operaciones de inteligencia, investigación y análisis forense digital seguras y basadas en la nube".

Cellebrite Government Cloud es compatible con Cellebrite Inseyets, la solución líder de la compañía en análisis forense digital, y con Cellebrite Guardian, su plataforma segura en la nube para la gestión, revisión, intercambio y colaboración de pruebas digitales. Esta autorización permite a las agencias federales acceder a estas soluciones a través de un entorno seguro en la nube, compatible con FedRAMP, que mantiene la cadena de custodia y la integridad de los datos necesarias para las investigaciones legalmente autorizadas. Esto permite a los peritos, investigadores, analistas de inteligencia y agentes de campo actuar con mayor rapidez sobre las pruebas digitales y colaborar de forma segura entre equipos distribuidos, lo que proporciona la agilidad y la eficiencia operativa que exigen las misiones de seguridad nacional y protección ciudadana.

El nivel de referencia de alto impacto de FedRAMP exige los controles de seguridad más rigurosos en el cumplimiento federal, diseñados para proteger datos altamente sensibles de las fuerzas del orden y de inteligencia. El modelo de autorización "hacer una vez, usar muchas veces" permite a las agencias acelerar sus propias ATO aprovechando los paquetes de seguridad existentes.

Cellebrite Government Cloud está disponible en el FedRAMP Marketplace.

Lea más sobre Cellebrite Government Cloud en nuestro sitio web Cellebrite Federal Solutions.

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La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a comunidades, naciones y empresas como líder global en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 agencias de seguridad pública, organizaciones de defensa e inteligencia, y empresas globales confían en la cartera de software de Cellebrite, impulsada por IA, para que los datos digitales con solidez forense sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones legales al año, mejorar la seguridad soberana, aumentar la eficacia y eficiencia operativas, y habilitar la investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible en la nube, en instalaciones locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo impulsar sus misiones, mejorar la seguridad pública y salvaguardar la privacidad de los datos. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y encuéntrenos en redes sociales @Cellebrite

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