Cellebrite Government Cloud、FedRAMP High認証を取得

FedRAMPフレームワークの最高セキュリティ基準での認証により、連邦政府の審査官、捜査官、情報分析官、現場捜査官は、デジタル証拠に基づいて安全に共同作業を行い、行動することができる

バージニア州タイソンズコーナー, 2026年5月7日 /PRNewswire/ -- 民間・政府向けのAIを活用したデジタル捜査およびインテリジェンス・ソリューションの世界的大手であるCellebrite DI Ltd. （Nasdaq：CLBT）は、同社のCellebrite Government Cloud（CGC）プラットフォームが、 U.S. Department of Justice（DOJ）を認可機関とする連邦政府の非常に厳格なクラウドセキュリティ基準であるFedRAMP® High認証を取得したことを発表しました。

FedRAMP High認証は、FedRAMPフレームワークにおけるクラウドセキュリティ管理の最高基準を示すもので、連邦政府の最も機密性の高い非機密データを扱うシステム向けに設計されています。今回の認定により、Cellebrite Government Cloudは、FedRAMP MarketplaceにおいてFedRAMP認定製品として掲載されることとなり、連邦政府機関はCellebriteの既存のセキュリティ文書を活用して、自機関の認定プロセスを迅速に進めることが可能になりました。Cellebrite Government Cloudは、Cellebriteが特に非機密システムの連邦政府の最高セキュリティ分類で法執行機関のデータをサポートするために設計し、運用する専用プラットフォームです。

DOJが省レベルでの主管機関として機能する中、本認可により、Executive Office for United States Attorneys （EOUSA）、 Federal Bureau of Investigation（FBI）、Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)、Drug Enforcement Administration (DEA)などを含むDOJのすべての構成機関が、法執行およびインテリジェンス・ミッションにCellebrite Government Cloudを採用するための最も直接的な道筋が提供されます。 DOJだけでなく、どの連邦政府省庁もDOJの認可パッケージを再利用してATOプロセスを加速することができ、Cellebrite Government Cloudは連邦政府全体で容易に利用できるようになります。

「連邦政府機関全体にとって、今回の認可は、審査官、捜査官、情報分析官、現場捜査官が必要とするツールに、セキュリティ面での完全な信頼のもと、より迅速にアクセスできるようになることを意味します」と、Cellebrite Federal Solutionsの最高執行責任者（COO）であるPhil O'Reillyは述べています。「今回の認可により、連邦捜査機関と、セキュアなクラウドベースのデジタルフォレンジック、捜査、および情報活動との間にある最大の障壁が取り除かれることになります。」

Cellebrite Government Cloudは、市場をリードするデジタル・フォレンジック・ソリューションであるCellebrite Inseyetsと、デジタル証拠の管理、レビュー、共有、コラボレーションのためのセキュア・クラウド・プラットフォームであるCellebrite Guardianをサポートします。今回の認可により、連邦政府機関はFedRAMPに準拠したセキュアなクラウド環境を通じてこれらのソリューションにアクセスできるようになり、法的制裁を伴う調査に必要なChain of Custody（管理の連鎖）とデータの完全性が維持されます。これにより、審査官、捜査官、情報分析官、現場捜査官は、デジタル証拠に対してより迅速に対応し、分散したチーム間で安全に連携することが可能となり、国家安全保障や市民の安全を守る任務に求められる機動力と業務効率を実現します。

FedRAMPの「High Impact」ベースラインは、連邦政府のコンプライアンスにおいて最も厳格なセキュリティ対策を求めており、機密性の高い法執行機関や情報機関のデータを保護することを目的としています。「do once, use many（一度やれば何度でも使える）」認可モデルにより、各機関は既存のセキュリティ・パッケージを活用することで、ATOを加速することができます。

Cellebrite Government Cloudは、FedRAMP Marketplaceでご利用いただけます。

Cellebrite Government Cloudの詳細については、Cellebrite Federal Solutions ウェブサイトをご覧ください。

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Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq：CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンスソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェアポートフォリオを信頼し、法科学的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間約300万件の法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.comおよびhttps://investors.cellebrite.comをご覧ください。また、ソーシャルメディア@Cellebriteもご利用ください。

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SOURCE Cellebrite