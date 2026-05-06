Cellebrite Government Cloud, FedRAMP High 인증 획득

FedRAMP 프레임워크 내 최고 수준 보안 인증 획득으로 연방정부 감식관, 수사관, 정보 분석가, 현장 요원들이 디지털 증거를 안전하게 공유하고 협업할 수 있는 길 열려

버지니아 타이슨스 코너, 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 글로벌 공공 및 민간 부문용 AI 기반 디지털 수사 및 인텔리전스 솔루션 분야를 선도하는 기업 셀레브라이트(Cellebrite DI Ltd., Nasdaq: CLBT)가 자사 Cellebrite Government Cloud(CGC) 플랫폼이 미국 법무부(DOJ)에게 연방정부 최고 수준 클라우드 보안 기준인 FedRAMP® High 인증(FedRAMP High Authorization)을 획득했다고 5월 6일 발표했다.

FedRAMP High 인증은 FedRAMP 프레임워크 내 클라우드 보안 통제에 대한 최고 기준으로, 연방정부의 가장 민감한 비기밀 데이터를 처리하는 시스템을 대상으로 한다. 이번 인증으로 Cellebrite Government Cloud는 FedRAMP Marketplace에 FedRAMP Authorized 상태로 등록됐으며, 이에 따라 연방기관이라면 어디든 셀레브라이트의 기존 보안 문서를 활용해 자체 인증 절차를 신속히 진행할 수 있게 됐다. Cellebrite Government Cloud는 비기밀 시스템 가운데 최고 수준의 연방 보안 등급에서 법 집행 데이터를 지원하기 위해 셀레브라이트가 특별히 설계하고 운영하는 전용 플랫폼이다.

법무부가 부처 차원의 후원 기관으로 참여하면서 이번 인증을 계기로 미국 연방검사 행정실(EOUSA), 연방수사국(FBI), 주류·담배·화기·폭발물 단속국(ATF), 마약단속국(DEA) 등 법무부 산하 전 기관이 법 집행 및 정보 임무 수행 시 Cellebrite Government Cloud를 도입할 수 있는 길이 열렸다. 또 법무부 외 다른 모든 연방 부처 및 기관 역시 법무부의 인증 패키지를 재사용해 자체 ATO(운영 승인) 절차 소요 시간을 단축할 수 있어 연방정부 전반에서 손쉽게 활용할 수 있는 환경이 됐다.

필 오라일리(Phil O'Reilly) 셀레브라이트 페더럴 솔루션즈(Cellebrite Federal Solutions) 최고운영책임자는 "이번 인증을 계기로 연방기관 어디서나 감식관, 수사관, 정보 분석가 및 현장 요원들이 보안 우려 없이 필요한 도구를 더 신속하게 활용할 수 있게 됐다"며 "이번 인증으로 연방 수사기관과 안전한 클라우드 기반 디지털 포렌식, 수사 및 정보 운영 간 존재했던 가장 큰 장벽이 사라졌다"고 말했다.

Cellebrite Government Cloud는 이 회사의 또 다른 1등 디지털 포렌식 솔루션인 Cellebrite Inseyets와 디지털 증거를 관리하고 검토, 공유, 협업할 수 있는 보안 클라우드 플랫폼 Cellebrite Guardian을 지원한다. 이번 인증을 계기로 연방기관에서는 법적으로 승인된 수사에 필요한 증거보전 연속성(chain of custody)과 데이터 무결성이 확보된 안전한 FedRAMP 준수 클라우드 환경에서 해당 솔루션을 활용할 수 있게 됐다. 따라서 감식관과 수사관, 정보 분석가 및 현장 요원들은 디지털 증거를 더 신속하게 활용하고 분산된 팀 간에도 안전하게 협업할 수 있으며, 국가 안보 및 시민 안전 임무 수행에 요구되는 민첩성과 운영 효율성을 확보하게 됐다.

FedRAMP의 High Impact 기준에서는 고도로 민감한 법 집행 및 정보 데이터를 보호하기 위해 연방 규정 준수 체계 중 가장 엄격한 보안 통제를 요구한다. 각 기관은 '한 번 하면 여러 기관이 활용(do once, use many)'하는 인증 모델을 통해 기존 보안 패키지를 활용해 자체 ATO 절차도 더 빠르게 운용할 수 있다.

Cellebrite Government Cloud는 FedRAMP Marketplace에서 이용 가능하다.

Cellebrite Government Cloud에 관해 더 자세한 사항은 Cellebrite Federal Solutions 웹사이트에서 확인할 수 있다.

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셀레브라이트 소개 셀레브라이트(Nasdaq: CLBT)는 글로벌 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야를 선도하는 기업으로 지역사회, 국가 및 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7,000여 법 집행 기관, 국방 및 정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 AI 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하며, 이를 통해 법의학적으로 신뢰할 수 있는 디지털 데이터에 더 쉽게 접근하고 이를 실질적으로 활용할 수 있게 됐다. 고객들은 셀레브라이트의 기술 덕분에 매년 약 300만 건의 법적 수사의 속도를 높이고 국가 안보를 강화하며, 운영 효율성과 효과성을 제고하고, 첨단 모바일 조사 및 애플리케이션 보안을 실현하고 있다. 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 배포 방식으로 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 수행하고, 공공 안전을 강화하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕고 있다. 자세한 사항은 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

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SOURCE Cellebrite