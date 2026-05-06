Cellebrite Government Cloud obtient l'autorisation FedRAMP High

L'autorisation au niveau de sécurité le plus élevé de FedRAMP permet aux examinateurs, enquêteurs, analystes de renseignements et agents de terrain du gouvernement fédéral de collaborer et d'agir en toute sécurité sur les preuves numériques

TYSONS CORNER, Virginie, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq : CLBT), leader mondial des solutions d'enquête et de renseignement numériques activées par l'IA pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Cellebrite Government Cloud (CGC) a obtenu l'autorisation FedRAMP® High, la norme de sécurité cloud très stricte du gouvernement fédéral, le ministère américain de la Justice (DOJ) faisant office d'organisme d'autorisation.

L'autorisation FedRAMP High représente la norme la plus élevée pour les contrôles de sécurité dans le nuage au sein du cadre FedRAMP, conçu pour les systèmes traitant les données non classifiées les plus sensibles du gouvernement fédéral. Avec cette désignation, Cellebrite Government Cloud est maintenant répertorié comme étant homologué FedRAMP dans le FedRAMP Marketplace, permettant à toute agence fédérale d'exploiter la documentation de sécurité existante de Cellebrite pour accélérer son propre processus d'autorisation. Cellebrite Government Cloud est une plateforme conçue sur mesure, architecturée et exploitée par Cellebrite spécifiquement pour prendre en charge les données des forces de l'ordre au niveau de classification fédérale le plus élevé applicable aux systèmes non classifiés.

Le DOJ étant l'agence sponsor au niveau administratif, cette autorisation fournit la voie la plus directe pour que toutes les agences composant le DOJ - y compris l'Executive Office for United States Attorneys (EOUSA), le Federal Bureau of Investigation (FBI), le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), la Drug Enforcement Administration (DEA) et d'autres - adoptent Cellebrite Government Cloud pour leurs missions de maintien de l'ordre et de renseignement. En dehors du DOJ, tout ministère ou agence fédérale peut également réutiliser le dossier d'autorisation du DOJ pour accélérer son propre processus ATO (Authority to Operate), ce qui rend Cellebrite Government Cloud facilement disponible dans l'ensemble de l'administration fédérale.

« Pour les agences fédérales, cette autorisation signifie un accès plus rapide aux outils dont leurs examinateurs, enquêteurs, analystes du renseignement et agents de terrain ont besoin, avec une confiance totale dans la sécurité », a déclaré Phil O'Reilly, PDG de Cellebrite Federal Solutions. « Cette autorisation supprime l'obstacle le plus important entre les agences fédérales d'investigation et les opérations sécurisées de criminalistique numérique, d'investigation et de renseignement basées sur l'informatique en nuage. »

Cellebrite Government Cloud prend en charge Cellebrite Inseyets, la solution d'investigation numérique leader sur le marché de l'entreprise et Cellebrite Guardian, sa plateforme cloud sécurisée pour la gestion, l'examen, le partage et la collaboration des preuves numériques. L'autorisation permet aux agences fédérales d'accéder à ces solutions dans un environnement cloud sécurisé, conforme à FedRAMP, qui maintient la chaîne de contrôle et l'intégrité des données requises pour les enquêtes sanctionnées par la loi. Cela permet aux examinateurs, enquêteurs, analystes de renseignements et agents de terrain d'agir plus rapidement sur les preuves numériques et de collaborer en toute sécurité au sein d'équipes distribuées - offrant ainsi l'agilité et l'efficacité opérationnelle que les missions de sécurité nationale et de sécurité des citoyens exigent.

Le référentiel High Impact de FedRAMP impose les contrôles de sécurité les plus rigoureux en matière de conformité fédérale, conçus pour protéger des données hautement sensibles des forces de l'ordre et du renseignement. Le modèle d'autorisation « faire une fois, utiliser plusieurs fois » permet aux agences d'accélérer leurs propres ATO en tirant parti des progiciels de sécurité existants.

Cellebrite Government Cloud est disponible sur FedRAMP Marketplace.

Pour en savoir plus sur Cellebrite Government Cloud, consultez notre site Web Cellebrite Federal Solutions.

Références aux sites web et aux plateformes de réseaux sociaux

Les références à des informations incluses ou accessibles par le biais de sites web et de plateformes de réseaux sociaux ne constituent pas une incorporation par référence des informations contenues ou disponibles sur ces sites web ou plateformes de médias sociaux, et le lecteur est prié de ne pas considérer ces informations comme faisant partie du présent communiqué de presse.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de protéger les communautés, les nations et les entreprises en qualité de leader mondial des solutions numériques d'investigation et de renseignement. Plus de 7 000 organismes chargés de l'application de la loi, organisations de défense et de renseignement et entreprises du monde entier font confiance au portefeuille de logiciels alimentés par l'IA de Cellebrite pour rendre plus accessibles et exploitables les données numériques valides sur le plan de l'expertise médico-légale. La technologie Cellebrite permet aux clients d'accélérer plus de 1,5 million d'enquêtes légalement autorisées chaque année, de renforcer la sécurité souveraine, d'améliorer l'efficacité et la performance opérationnelles et de soutenir la recherche mobile avancée et la sécurité des applications. Disponible via des déploiements infonuagique, sur site et hybrides, la technologie de Cellebrite permet à ses clients du monde entier de faire progresser leurs missions, de renforcer la sécurité publique et de protéger la confidentialité des données. Pour en savoir plus, visitez www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors et retrouvez-nous sur les médias sociaux @Cellebrite.

Relations avec la presse

Victor Cooper

Sr. Directeur de la communication d'entreprise

[email protected]

+1 404.804.5910

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président, Relations avec les investisseurs

[email protected]

+1 973.206.7760

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg