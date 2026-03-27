Centésima trigésima nona Canton Fair apresenta atualizações digitais e inteligentes para elevar a experiência dos compradores

GUANGZHOU, China, 27 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com abertura marcada para 15 de abril em Guangzhou, a 139ª Canton Fair está lançando uma série de atualizações inteligentes que transformarão a experiência dos compradores, tornando cada etapa da jornada de compras mais fluida, conveniente e eficiente do que nunca.

1. Assistente de IA "ASKME" de última geração

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O assistente inteligente da Feira, "ASKME", foi totalmente atualizado. Pense nele como um assistente pessoal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seja para encontrar o expositor certo, reservar um hotel ou organizar sua agenda diária, o ASKME agora oferece suporte completo de ponta a ponta, conectando você continuamente desde a fase de planejamento até a experiência presencial no evento.

2. Navegação precisa pelo complexo

Explorar o espaço ficou mais fácil do que nunca. Um sistema de navegação aprimorado em nível de estande agora cobre 25 pavilhões de exposição e áreas públicas, oferecendo orientação passo a passo diretamente até o estande desejado ou a qualquer um dos milhares de pontos de serviço disponíveis. Ele foi projetado para economizar tempo precioso, permitindo que os compradores se concentrem em fechar negócios em vez de gastar energia procurando por eles.

3. Uma forma mais inteligente de saborear

O serviço de alimentação foi digitalizado com um sistema de circuito fechado e contínuo. Os compradores agora podem pedir refeições online de qualquer lugar dentro do complexo e recebê-las rapidamente — sem precisar sair do pavilhão. É uma maneira rápida e conveniente de desfrutar de uma variedade de culinárias sem enfrentar longas filas, maximizando seu tempo no evento.

4. Ônibus inteligentes para um deslocamento conveniente

Deslocar-se entre os pavilhões agora ficou mais inteligente. O rastreamento em tempo real da frota de ônibus elétricos do complexo está disponível diretamente no seu celular. Os compradores podem verificar rotas em tempo real e tempos de espera, permitindo planejar o deslocamento entre pavilhões com facilidade, evitar aglomerações e se mover de forma eficiente durante os horários de pico.

Essas inovações de ponta vão além de simples melhorias de serviço — elas sinalizam a evolução estratégica da Canton Fair de uma feira tradicional para uma plataforma global fortalecida digitalmente. Para os compradores, esse ganho de eficiência não é apenas um diferencial agradável; é um ativo tangível, tão valioso quanto os negócios fechados no próprio evento.

Para pré-cadastro, acesse:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943158/image.jpg

FONTE Canton Fair