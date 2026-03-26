La 139e Foire de Canton met en œuvre des améliorations de ses systèmes numériques intelligents pour rehausser l'expérience des acheteurs

GUANGZHOU, Chine, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- La 139e Foire de Canton, qui doit s'ouvrir le 15 avril à Guangzhou, lance une série d'améliorations intelligentes qui visent à transformer l'expérience des acheteurs pour rendre chaque étape du parcours d'approvisionnement plus fluide, plus pratique et plus efficace que jamais.

1. Un assistant IA « ASKME » (« DEMANDEZ-MOI ») de niveau supérieur

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L'assistant intelligent de la foire, « ASKME », a été entièrement mis à niveau. Cet assistant personnel est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour trouver le bon exposant, réserver un hôtel ou planifier votre programme quotidien, ASKME vous offre désormais une assistance de bout en bout qui vous fait passer en toute fluidité de la phase d'organisation à la véritable expérience sur le terrain.

2. Une orientation au millimètre dans le complexe d'exposition

Se déplacer est maintenant un jeu d'enfant. Couvrant 25 halls d'exposition et zones publiques, le système de navigation amélioré au niveau des stands vous guide pas à pas directement vers votre stand de destination ou l'un des milliers de points de service. Il est conçu pour faire gagner aux acheteurs un temps précieux en leur permettant de se concentrer sur la conclusion des affaires plutôt que sur leur recherche.

3. Une façon plus intelligente de dîner sur place

La restauration est devenue numérique grâce à un système en boucle parfaitement fermée. Les acheteurs peuvent à présent commander des repas en ligne depuis n'importe quel endroit du complexe et se les faire livrer rapidement, sans avoir à quitter le hall. C'est pour vous un moyen rapide et commode de déguster diverses spécialités culinaires en évitant la contrainte des longues files d'attente, afin de tirer profit au maximum de votre temps sur place.

4. Des navettes plus intelligentes pour des déplacements plus aisés

Il est désormais plus facile de passer d'un hall à l'autre. Le suivi en temps réel du parc de navettes électriques du complexe est disponible sur votre téléphone. Les acheteurs peuvent vérifier les itinéraires et les temps d'attente en direct pour planifier facilement leurs déplacements entre les halls, éviter les zones d'affluence et conserver une mobilité efficace pendant les heures de pointe.

Plus que de simples perfectionnements des services, ces améliorations innovantes signalent l'évolution stratégique de la Foire de Canton : l'exposition commerciale traditionnelle devenue plateforme mondiale fondée sur le numérique. Pour les acheteurs, ce gain d'efficacité n'est pas qu'un simple avantage ; c'est un actif réel, tout aussi précieux que les affaires conclues sur le terrain.

Pour vous préinscrire, veuillez cliquer sur le lien suivant :

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