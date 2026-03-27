La edición 139 de la Canton Fair implementa mejoras digitales e inteligentes para elevar la experiencia del comprador

GUANGZHOU, China, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La 139.ª Canton Fair abrirá sus puertas próximamente el 15 de abril en Guangzhou y presentará una serie de mejoras inteligentes que transformarán la experiencia del comprador, haciendo que cada paso del proceso de abastecimiento sea más fluido, más conveniente y más eficiente que nunca.

1. Asistente de IA "ASKME" de última generación

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El asistente inteligente de la feria, "ASKME", ha sido completamente actualizado. Piense en él como un asistente personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tanto si necesita encontrar al expositor adecuado, reservar un hotel o planificar su agenda diaria, ASKME ahora ofrece asistencia a lo largo de todo el proceso, conectándolo sin problemas desde la fase de planificación hasta su experiencia en el sitio.

2. Navegación precisa a largo del lugar de la feria

Recorrer el lugar ahora es muy sencillo. El sistema de navegación mejorado a nivel de stand cubre 25 pabellones de exposiciones y zonas públicas, al ofrecer indicaciones paso a paso para llevarlo directo hasta su stand o a cualquiera de los miles de puntos de servicio. Está diseñado para ahorrar tiempo valioso, ya que permite a los compradores centrarse en cerrar acuerdos en lugar de buscarlos.

3. Una forma más inteligente de comer

El servicio de comidas se ha digitalizado con un sistema de circuito cerrado sin interrupciones. Ahora los compradores pueden pedir comidas en línea desde cualquier lugar de la feria y recibirlas rápidamente, sin necesidad de salir del recinto. Es una forma rápida y cómoda de disfrutar de una variedad de cocinas sin hacer largas colas y aprovechar al máximo el tiempo que pase en el lugar.

4. Vehículos de transporte más inteligentes para una movilidad más cómoda

Ahora es más fácil desplazarse entre los pasillos. El seguimiento en tiempo real de la flota de autobuses eléctricos del complejo está disponible directamente en su teléfono. Los compradores pueden consultar las rutas y los tiempos de espera en tiempo real, lo que les permite planificar con facilidad sus desplazamientos entre las diferentes salas, evitar las aglomeraciones y moverse con eficiencia durante las horas más concurridas.

Estas mejoras de vanguardia son más que simples optimizaciones del servicio: señalan la evolución estratégica de la Canton Fair, que pasa de ser una feria comercial tradicional a una plataforma mundial con gran capacidad digital. Para los compradores, este aumento de la eficiencia no es solo algo deseable, sino un activo tangible, tan valioso como los acuerdos comerciales que se cierran en la sala de negociación.

Para preinscribirse, haga clic aquí:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943158/image.jpg

FUENTE Canton Fair