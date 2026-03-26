第139回広州交易会（Canton Fair）、デジタル化とインテリジェント化でバイヤー体験を向上

中国・広州、2026年3月27日/PRNewswire/ -- 4月15日に広州 で開幕する第139回広州交易会（Canton Fair）は、バイヤー体験を変革する数々のインテリジェントなアップグレードを導入し、調達のあらゆるプロセスを、これまで以上にスムーズで便利かつ効率的なものにします。

1. 次世代AIアシスタント「ASKME」

広州交易会（Canton Fair）のインテリジェントアシスタント「ASKME」は、全面的にアップグレードされました。24時間365日対応のパーソナルアシスタントだとお考えください。適切な出展者を探す場合も、ホテルを予約する場合も、1日のスケジュールを立てる場合も、ASKMEは計画段階から現地での体験まで、エンドツーエンドのサポートを提供し、すべてをシームレスにつなぎます。

2. 会場全体をピンポイントでナビゲート

会場内の移動が簡単になりました。アップグレードされたブースレベルのナビゲーションシステムは、25の展示ホールとパブリックゾーンをカバーし、目的のブースや数千に及ぶサービス拠点まで順を追って直接案内します。このシステムは貴重な時間を節約できるよう設計されており、バイヤーは探し回るよりも商談に集中できます。

3. よりスマートな食事体験

ケータリングサービスも、シームレスなクローズドループシステムによってデジタル化されました。バイヤーは会場内のどこからでもオンラインで食事を注文でき、ホールを離れることなく、すぐに届けてもらえます。長い列に並ぶことなく、会場での時間を最大限に活用しながら、多彩な料理をすばやく便利に楽しめます。

4. 移動を便利にするスマートシャトル

ホール間の移動がよりスマートになりました。会場内の電動シャトルの車両運行状況は、お手元のスマートフォンでリアルタイムに確認できます。バイヤーは運行ルートや待ち時間を確認できるため、ホール間の移動を容易に計画し、混雑を避け、ピーク時でも効率的に移動できます。

これらの最先端アップグレードは、単なるサービス向上にとどまりません。広州交易会（Canton Fair）が、従来の見本市からデジタル技術を活用したグローバルプラットフォームへと戦略的に進化していることを示しています。バイヤーにとって、この効率化は単なる「あれば便利なもの」ではなく、会場で成立する商談と同じくらい価値のある具体的な資産です。

事前登録はこちらから：

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE 広州交易会