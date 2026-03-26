La 139ª Feria de Cantón implementa mejoras digitales e inteligentes para elevar la experiencia del comprador

GUANGZHOU, China, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La 139ª Feria de Cantón, que abrirá sus puertas próximamente el 15 de abril en Guangzhou, presenta una serie de mejoras inteligentes que transformarán la experiencia del comprador, haciendo que cada paso del proceso de búsqueda de proveedores sea más fluido, cómodo y eficiente que nunca.

1. Asistente de IA "ASKME" de última generación

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El asistente inteligente de la feria, "ASKME", ha sido completamente actualizado. Imagínelo como un asistente personal disponible las 24 horas. Ya sea que necesite encontrar al expositor adecuado, reservar un hotel o planificar su agenda diaria, ASKME ahora ofrece asistencia integral, conectándolo sin problemas desde la etapa de planificación hasta su experiencia en la feria.

2. Navegación precisa por todo el complejo

Desplazarse ahora es muy sencillo. Un sistema de navegación mejorado a nivel de stand cubre 25 pabellones de exposiciones y zonas públicas, ofreciendo indicaciones paso a paso directamente a su stand o a cualquiera de los miles de puntos de servicio. Está diseñado para ahorrarle un tiempo valioso, permitiendo que los compradores se centren en cerrar acuerdos en lugar de buscarlos.

3. Una forma más inteligente de comer

El servicio de catering se ha digitalizado con un sistema integral y sin interrupciones. Los compradores ahora pueden pedir comidas en línea desde cualquier lugar del complejo y recibirlas rápidamente, sin necesidad de salir del recinto. Es una manera rápida y cómoda de disfrutar de una variedad de cocinas sin largas filas, aprovechando al máximo su tiempo en el evento.

4. Autobuses más inteligentes para una mayor comodidad

Moverse entre pabellones ahora es más fácil. El seguimiento en tiempo real de la flota de autobuses eléctricos del complejo está disponible directamente en su teléfono. Los compradores pueden consultar las rutas y los tiempos de espera en directo, lo que les permite planificar sus desplazamientos entre pabellones con facilidad, evitar las aglomeraciones y moverse con eficiencia durante las horas punta.

Estas mejoras de vanguardia van más allá de simples optimizaciones del servicio: reflejan la evolución estratégica de la Feria de Cantón, que pasa de ser una feria comercial tradicional a una plataforma global digitalizada. Para los compradores, este aumento de la eficiencia no es solo una ventaja, sino un activo tangible, tan valioso como los acuerdos comerciales que se cierran en la feria.

Para un registro previo haga click en:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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