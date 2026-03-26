第139屆廣交會推出數智化新舉措，全面提升採購商參會體驗

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廣交會

26 3月, 2026, 18:04 CST

廣州2026年3月26日 /美通社/ -- 第139屆廣交會將於4月15日在廣州啟幕。本屆廣交會推出多項數智化升級舉措，全面提升採購商與會體驗，助力參會更便捷、對接更高效。

一、智能助手ASKME」迭代升級。全新升級的智能助手可為採購商提供全天候、一站式服務，無論是查找展商、預訂酒店還是規划行程，均可隨時響應，實現從行前準備到現場參會的無縫銜接。

二、精準導航覆蓋更廣。升級後的展位級導航系統將覆蓋25個展廳及主要公共區域，可為採購商精準指引至目標展位及上千個服務點，讓採購商少走彎路，更專注於對接洽談。

三、餐飲服務更智能便捷。採購商可通過手機隨時在線點餐，快速配送到位，無需離開展廳，無需排隊等候，即可享受更多元用餐選擇，洽談時間更充裕。

四、交通接駁更高效暢順。採購商可通過手機實時查看環館電瓶車運行線路與候車時間，靈活規划行程，避開人流高峰，實現高效通行。

數智化升級不僅優化服務體驗，也體現了廣交會從傳統展會向數字賦能的全球貿易平台加速邁進。對於採購商而言，效率提升帶來的便利，與現場達成的交易成果同樣重要。

境外採購商預登記現已全面開放，即刻點擊以下鏈接進行預登記：
https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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