139. Canton Fair führt digitale und intelligente Neuerungen ein, um das Käufererlebnis zu verbessern

GUANGZHOU, China, 26. März 2026 /PRNewswire/ -- Die 139. Canton Fair, die am 15. April in Guangzhou ihre Tore öffnet, führt eine Reihe intelligenter Neuerungen ein, die das Käufererlebnis verändern und jede Phase des Beschaffungsprozesses reibungsloser, bequemer und effizienter gestalten sollen.

1. „ASKME" KI-Assistent der nächsten Stufe

image

Der intelligente Messeassistent „ASKME" erhielt ein umfassendes Upgrade. ASKME ist Ihr rund um die Uhr verfügbarer, persönlicher Assistent. Ganz gleich, ob Sie den richtigen Aussteller finden, ein Hotel buchen oder Ihren Tagesablauf planen müssen: ASKME bietet Ihnen jetzt eine umfassende Unterstützung, die Sie nahtlos von der Planungsphase bis hin zu Ihren Erfahrungen vor Ort bringt.

2. Zielsichere Navigation im gesamten Gebäudekomplex

Von A nach B zu kommen, ist jetzt ganz einfach. Ein verbessertes Navigationssystem auf Standebene deckt 25 Messehallen und öffentliche Bereiche ab und bietet eine Wegbeschreibung direkt zu Ihrem Zielstand oder einem der Tausenden von Service Points. Es wurde entwickelt, um wertvolle Zeit zu sparen, damit sich Einkäuferinnen und Einkäufer auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt nach ihnen zu suchen.

3. Die intelligentere Art zu essen

Das Catering ist mit einem nahtlos geschlossenen Kreislaufsystem digital geworden. Einkäuferinnen und Einkäufer können nun von überall im Gebäudekomplex aus online Mahlzeiten bestellen und sich diese schnell liefern lassen, ohne die Halle verlassen zu müssen. Es ist eine schnelle und bequeme Möglichkeit, eine Vielzahl von Gerichten ohne lange Warteschlangen zu genießen und so die Zeit auf dem Messegeände besser zu nutzen.

4. Intelligente Shuttles für bequeme Fortbewegung

Jetzt es ist noch einfacher, von einer Halle zur nächsten zu gelangen. Das Echtzeit-Tracking für die elektrische Shuttle-Flotte auf dem Gelände ist direkt auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar. Einkäuferinnen und Einkäufer können sich live über Routen und Wartezeiten informieren, so dass sie ihre Fahrten zwischen den Hallen problemlos planen, die Menschenmassen umgehen und sich während der Stoßzeiten effizient fortbewegen können.

Diese hochmodernen Upgrades sind mehr als nur Serviceverbesserungen – sie signalisieren die strategische Weiterentwicklung der Canton Fair von einer traditionellen Messe zu einer globalen Plattform mit digitalen Möglichkeiten. Für Einkäuferinnen und Einkäufer ist diese Effizienzsteigerung nicht nur ein „Nice-to-have", sondern ein greifbares Gut, das genauso wertvoll ist wie die Geschäfte, die an den Ständen abgeschlossen werden.

Für die Vorregistrierung klicken Sie bitte hier:

境外采购商业务系统

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2943158/image.jpg