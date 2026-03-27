제139회 캔톤 페어, 바이어 경험 향상을 위한 디지털 및 지능형 업그레이드 선보여

광저우, 중국 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 4월 15일 광저우에서 개막을 앞둔 제139회 캔톤 페어(Canton Fair)가 바이어 경험을 혁신적으로 개선할 다양한 지능형 업그레이드를 출시해, 소싱의 모든 과정을 그 어느 때보다 원활하고 편리하며 효율적으로 만들어 줄 것이다.

1. 한층 업그레이드된 'ASKME' AI 어시스턴트

전시회의 지능형 어시스턴트 'ASKME'가 전면 업그레이드됐다. 이는 24시간 언제든 이용 가능한 개인 비서와도 같다. 적합한 전시업체 찾기, 호텔 예약, 일일 일정 계획 수립 등 무엇이든, ASKME는 이제 계획 단계부터 현장 경험까지 원활하게 연결하는 엔드투엔드 지원을 제공한다.

2. 단지 전체의 정밀 내비게이션

이동이 이제 수월해졌다. 업그레이드된 부스 수준의 내비게이션 시스템은 25개 전시홀과 공공 구역을 커버하며, 목표 부스나 수천 개의 서비스 포인트까지 단계별 안내를 제공한다. 바이어가 거래 성사에 집중할 수 있도록 귀중한 시간을 절약하기 위해 설계됐다.

3. 더 스마트해진 식음료 서비스

케이터링이 원활한 폐쇄형 순환 시스템으로 디지털화됐다. 바이어는 이제 단지 어디서든 온라인으로 식사를 주문하고 신속하게 배달받을 수 있으며, 홀을 떠날 필요가 없다. 긴 줄 없이 다양한 음식을 즐길 수 있는 빠르고 편리한 방법으로, 전시장에서의 시간을 극대화할 수 있다.

4. 편리한 이동을 위한 더 스마트한 셔틀

홀 간 이동이 더 스마트해졌다. 단지 내 전기 셔틀 차량의 실시간 추적이 스마트폰에서 바로 가능하다. 바이어는 실시간 노선과 대기 시간을 확인해 홀 간 이동을 쉽게 계획하고, 혼잡한 시간대에도 효율적으로 이동할 수 있다.

이러한 첨단 업그레이드는 단순한 서비스 향상 이상의 의미를 지닌다. 캔톤 페어가 전통적인 무역 박람회에서 디지털로 강화된 글로벌 플랫폼으로 전략적으로 진화하고 있음을 알린다. 바이어에게 이 효율성 향상은 있으면 좋은 것을 넘어, 전시장에서 이루어지는 비즈니스 거래만큼이나 가치 있는 실질적인 자산이다.

다음 링크를 클릭하여 사전 등록할 수 있다.

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

SOURCE Canton Fair