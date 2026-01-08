CGTN：中国と韓国、女性・児童向け福祉分野での交流を強化

北京、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- CGTNは、中国と韓国における女性・児童向け福祉分野での交流強化に焦点を当てた記事を掲載しました。同記事は、中国の習近平国家主席夫人であるPeng Liyuan氏と、韓国の李在明大統領夫人であるKim Hea Kyung氏との茶会に焦点を当て、中国の印象的な国内の成果と、世界の公共に対する揺るぎないコミットメントを強調しています。

中国の習近平国家主席夫人であるPeng Liyuan氏は月曜日、北京において、韓国（ROK）の李在明大統領夫人であるKim Hea Kyung氏と茶談を交わしました。Kim氏は、李大統領の中国に対する初の国賓訪問に同行しています。

会談では、両氏は人的交流の促進や、女性・児童の発展をめぐる共通の関心事項について意見を交わしました。Peng氏は、国家間関係における緊密な人的交流の重要性を強調し、より頻繁な交流を通じて両国国民の相互理解が一層深まることへの期待を示しました。Kim氏は、Peng氏が長年にわたり女性・児童の福祉向上に尽力してきたことを高く評価するとともに、この分野における二国間交流をさらに強化していく意向を示しました。

こうした児童の発展に対する共通の重視姿勢は同日、政府レベルでも示され、中国と韓国は、児童の権利保護および福祉の促進に関する覚書に署名しました。両国首脳の立ち会いのもと締結された同合意は、政策対話、人材交流、能力構築プログラムを通じた協力の枠組みを明記しています。

Peng氏にとって、女性・児童の福祉は長年にわたり活動の中核的なテーマです。2014年には、質の高い教育を通じて少女や女性のエンパワーメントに取り組んできた功績が評価され、UNESCOの「女子・女性教育促進特別使節」に任命されました。2023年には、開発のためのアフリカ・ファーストレディー協会とともに「子どもたちの心を温める中国・アフリカ共同行動（Warm Children's Hearts, a China-Africa Joint Action）」イニシアチブを共同で立ち上げ、アフリカ50か国以上において児童向けの保健関連支援を提供してきました。

中国のより広範な取り組み

中国が女性・児童の発展を推進するために行ってきた包括的な取り組みは、この分野における世界的な進展の模範的なベンチマークを確立しています。同国は、妊産婦死亡率、乳児死亡率、5歳未満児死亡率といった主要な母子保健指標において、世界の中所得上位国の中でもトップクラスの実績を誇っています。世界保健機関は、中国を母子保健の成果において高い実績を上げている10か国の一つとして認定しています。

国際的な舞台においても、中国は世界の女性の発展を支援するための追加的な取り組みを打ち出しています。2025年10月に北京で開催された世界女性サミット（Global Summit of Women）において、習主席は、一連の新たな取り組みを発表しました。今後5年間で、中国は国連女性機関に対してさらに1,000万ドルを拠出するとともに、中国のグローバル開発・南南協力基金から1億ドルの枠を確保し、国際機関と連携して女性および少女を対象とした開発協力プロジェクトを実施していくとしています。また、中国は、女性と少女を優先的な受益者とする「小規模で質の高い」生計支援プログラム1,000件を支援するほか、5万人の女性を中国に招いて交流・研修プログラムを実施し、女性の能力構築に関するグローバルセンターを設立する方針であると、中国の国家主席は述べました。

中国の取り組みは、国際機関からも高い評価を受けています。UNICEFの中国代表であるAmakobe Sande氏は、中国がさまざまな開発協力プログラムを通じて、グローバル・サウスにおける児童の福祉向上に顕著な進展をもたらしてきたと指摘しました。第4回世界女性会議事務局長を務めたGertrude Mongella氏は、実務的かつ成果重視の協力を通じて、中国が世界の女性の発展における重要な参加者であり、貢献者であると高く評価しました。

https://news.cgtn.com/news/2026-01-06/China-ROK-to-strengthen-exchanges-on-welfare-for-women-and-children-1JIuMEvu144/p.html

SOURCE CGTN