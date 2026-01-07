CGTN: Chiny i Republika Korei umacniają wymianę w zakresie wsparcia kobiet i dzieci

PEKIN, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Sieć CGTN opublikowała artykuł na temat umocnienia programów wymiany w zakresie wsparcia kobiet i dzieci pomiędzy Chinami i Republiką Korei. Podkreślając wagę rozmowy przy herbacie, jaką odbyły Peng Liyuan, żona prezydenta Chin Xi Jinpinga, i Kim Hea Kyung, żona prezydenta Republiki Korei, Lee Jae Myunga, autorzy artykułu koncentrują się na imponujących krajowych osiągnięciach Chin i niezachwianym zaangażowaniu tego kraju w sprawy globalne.

W poniedziałek Peng Liyuan, żona Prezydenta Chin, Xi Jinpinga, odbyła rozmowę przy herbacie z Kim Hea Kyung, żoną prezydenta Republiki Korei, Lee Jae Myunga. Pani Kim towarzyszy prezydentowi Lee podczas jego pierwszej oficjalnej wizyty w Chinach.

Podczas rozmowy, obie panie wymieniły się opiniami na temat kontaktów międzyludzkich i wspólnych obaw związanych z rozwojem kobiet i dzieci. Pani Peng podkreśliła wagę bliskich więzi międzyludzkich w relacjach międzypaństwowych, wyrażając nadzieję, że te dwie narody pogłębią wzajemne zrozumienie dzięki coraz częstszym kontaktom. Pani Kim skomentowała długoletnie poświęcenie żony prezydenta Chin na rzecz poprawy sytuacji kobiet i dzieci oraz wyraziła swoją gotowość do dalszego ożywiania dwustronnej wymiany w tym obszarze.

Ta wspólna koncentracja na rozwoju dzieci wybrzmiała też na szczeblu państwowym tego samego dnia, kiedy to Chiny i Republika Korei podpisały list intencyjny w sprawie ochrony praw dzieci i wspierana ich dobrostanu. Potwierdzone przez przywódców obu krajów porozumienie jest zarysem współpracy realizowanej poprzez dialog dotyczący polityki, wymianę personelu i programy ukierunkowane na budowę potencjału.

Dla pani Peng, dobro kobiet i dzieci od dawna znajduje się w centrum jej działalności. W 2014 r. została mianowana na specjalną wysłanniczkę UNESCO na rzecz rozwoju edukacji dziewcząt i kobiet w uznaniu jej starań na rzecz umocnienia pozycji dziewcząt i kobiet poprzez wysokiej jakości kształcenie. W 2023 r. była jedną z osób odpowiedzialnych za uruchomienie inicjatywy „Rozgrzejmy serca dzieci - wspólne działanie Chin i Afryki" realizowanej z Organizacją Pierwszych Dam Afryki na rzecz Rozwoju, która zapewnia pomoc medyczną dzieciom w ponad 50 krajach Afryki.

Szersze zaangażowanie Chin

Szeroko zakrojone działania Chin ukierunkowane na rozwój kobiet i dzieci wyznaczyły godny naśladowania standard postępów w tym obszarze na skalę globalną. Kraj ten znajduje się w czołówce krajów o średniowysokich dochodach pod względem kluczowych danych dotyczących zdrowia matki i dziecka, takich jak wskaźniki umieralności matek, niemowląt i dzieci poniżej 5. roku życia. Światowa Organizacja Zdrowia uznała Chiny za jeden z 10 krajów o czołowej pozycji pod względem wyników w zakresie zdrowia matki i dziecka.

Na szczeblu międzynarodowym, Chiny ogłosiły dodatkowe działania na rzecz wsparcia rozwoju kobiet na całym świecie. Podczas Światowego Szczytu Kobiet, który odbył się w Pekinie w październiku 2025 r. Prezydent XI ogłosił szereg nowych inicjatyw: W okresie kolejnych pięciu lat, Chiny przekażą kolejne 10 mln $ na rzecz agendy ONZ Kobiety (UN Women) i przeznaczą kwotę 100 mln $ w ramach Funduszu Rozwoju Międzynarodowego i Współpracy Południe-Południe (Global Development and South-South Cooperation Fund) na realizację projektów współpracy na rzecz rozwoju kobiet i dziewcząt wspólnie z organizacjami międzynarodowymi. Kraj ten również zapewni wsparcie dla 1000 „małych i pięknych" projektów ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej kobiet i dziewcząt, traktowanych jako priorytetowe beneficjentki. Prezydent Chin ogłosił też zaproszenie do Chin 50 000 kobiet w ramach wymiany i programów szkoleniowych oraz utworzenie Światowego Centrum na rzecz Budowy Potencjału Kobiet.

Wkład Chin zyskał uznanie organizacji międzynarodowych. Amakobe Sande, przedstawicielka UNICEF w Chinach, nadmieniła, że Chiny poczyniły niesamowite postępy w zakresie poprawy dobrobytu dzieci w krajach Globalnego Południa dzięki licznym programom współpracy na rzecz rozwoju. Gertrude Mongella, sekretarz generalna IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, stwierdziła, że Chiny są ważnym uczestnikiem i współtwórcą globalnego rozwoju kobiet dzięki współpracy ukierunkowanej na praktyczne działania i wyniki.

