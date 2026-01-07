CGTN : la Chine et la République de Corée renforcent leurs échanges sur le bien-être des femmes et des enfants

PÉKIN, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur le renforcement des échanges entre la Chine et la République de Corée dans le domaine du bien-être des femmes et des enfants. L'article met en lumière une conversation autour d'un thé entre Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, et Kim Hea Kyung, épouse du président de la République de Corée Lee Jae Myung, et souligne les impressionnantes réalisations intérieures de la Chine et son engagement indéfectible en faveur de cette cause mondiale.

Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a discuté autour d'un thé avec Kim Hea Kyung, épouse du président de la République de Corée Lee Jae Myung, à Pékin lundi. Kim Hea Kyung accompagne le président Lee pour sa première visite d'État en Chine.

Au cours de leur conversation, elles ont échangé leurs points de vue sur les échanges entre les peuples et ont partagé leurs préoccupations concernant le développement des femmes et des enfants. Peng Lyuan a souligné l'importance de liens étroits entre les peuples dans les relations entre États, exprimant l'espoir que les deux peuples renforcent leur compréhension mutuelle grâce à des interactions plus fréquentes. Kim Hea Kyung a salué l'engagement à long terme de Peng Lyuan en faveur du bien-être des femmes et des enfants et s'est déclarée prête à renforcer les échanges bilatéraux dans ce domaine.

Cette priorité commune accordée au développement des enfants a été repris le jour même au niveau gouvernemental, la Chine et la République de Corée ayant signé un protocole d'accord sur la protection des droits des enfants et la promotion de leur bien-être. Signé en présence des dirigeants des deux pays, l'accord décrit la collaboration par le dialogue politique, les échanges de personnel et les programmes de renforcement des capacités.

Le bien-être des femmes et des enfants est depuis longtemps au cœur de la mission de Peng Liyuan. En 2014, elle a été nommée Envoyée spéciale de l'UNESCO pour l'avancement de l'éducation des filles et des femmes, en reconnaissance de ses efforts en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes à travers une éducation de qualité. En 2023, elle a participé au lancement de l'initiative « Warm Children's Hearts, a China-Africa Joint Action » avec l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, qui a fourni une aide en matière de soins de santé aux enfants dans plus de 50 pays africains.

Les engagements plus larges de la Chine

Les efforts considérables déployés par la Chine en faveur du développement des femmes et des enfants sont un exemple à suivre en matière de progrès réalisés au niveau mondial dans ce domaine. Le pays se classe parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs les plus performants au niveau mondial en ce qui concerne les principaux indicateurs de santé maternelle et infantile, tels que les taux de mortalité maternelle, infantile et des enfants de moins de cinq ans. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la Chine parmi les dix pays les plus performants en matière de santé maternelle et infantile.

Sur le plan international, la Chine a pris des engagements supplémentaires pour soutenir le développement des femmes dans le monde. Lors du sommet mondial des femmes qui s'est déroulé à Pékin en octobre 2025, le président Xi Jinping a annoncé plusieurs nouvelles initiatives : au cours des cinq prochaines années, la Chine versera 10 millions de dollars supplémentaires à ONU Femmes et réservera un quota de 100 millions de dollars dans le Fonds chinois de développement global et de coopération Sud-Sud pour l'application de projets de coopération au développement en faveur des femmes et des jeunes filles, en collaboration avec des organisations internationales. Selon le président chinois, le pays soutiendra également 1 000 « petits et beaux » programmes de subsistance destinés en priorité aux femmes et aux filles, invitera 50 000 femmes en Chine pour des programmes d'échange et de formation et créera un centre mondial pour le renforcement des capacités des femmes.

Les contributions de la Chine ont été reconnues par les organisations internationales. Amakobe Sande, représentant de l'UNICEF en Chine, a noté que la Chine avait réalisé des progrès remarquables pour améliorer le bien-être des enfants dans les pays du Sud global grâce à plusieurs programmes de coopération au développement. Gertrude Mongella, secrétaire générale de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, a félicité la Chine pour sa participation et sa contribution importantes au développement des femmes dans le monde, grâce à une coopération pratique privilégiant les résultats.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-06/China-ROK-to-strengthen-exchanges-on-welfare-for-women-and-children-1JIuMEvu144/p.html