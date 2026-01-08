CGTN: Čína a Jižní Korea zintenzivní výměnu zkušeností v oblasti péče o ženy a děti

News provided by

CGTN

Jan 08, 2026, 05:23 ET

PEKING, 8. ledna 2026  /PRNewswire/ -- CGTN zveřejnila článek zaměřený na zintenzivnění výměny zkušeností mezi Čínou a Korejskou republikou v oblasti péče o ženy a děti. Článek, který pojednává o čajovém dýchánku Pcheng Li-jüan, manželky čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, a Kim Hea Kyung, manželky prezidenta Korejské republiky I Če-mjonga, zdůrazňuje působivé domácí úspěchy Číny i její pevný závazek ke globálnímu úsilí v této oblasti.

Pcheng Li-jüan, manželka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, si v pondělí v Pekingu povídala u čaje s Kim Hea Kyung, manželkou prezidenta Korejské republiky I Če-mjonga. Manželka doprovází prezidenta na jeho první státní návštěvě Číny.

Během rozhovoru si obě ženy pohovořily o mezilidských výměnách a sdílely společné obavy týkající se rozvoje žen a dětí. Pcheng zdůraznila význam úzkých kontaktů mezi lidmi pro vztahy mezi státy a vyjádřila naději, že oba národy prostřednictvím častějších setkání posílí vzájemné porozumění. Kim ocenila Pchengino dlouhodobé úsilí o zlepšení postavení žen a dětí a uvedla, že je připravena dále posilovat bilaterální spolupráci v této oblasti.

Společný důraz na rozvoj dětí se tentýž den promítl i na vládní úrovni, když Čína a Jižní Korea podepsaly memorandum o porozumění o ochraně práv dětí a podpoře jejich blahobytu. Dohoda, kterou stvrdili lídři obou zemí, rámuje spolupráci prostřednictvím politického dialogu, výměny odborníků a programů zaměřených na posilování kapacit.

Pro Pcheng je blahobyt žen a dětí již dlouhou dobu hlavním zaměřením. V roce 2014 byla jmenována zvláštní vyslankyní UNESCO pro podporu vzdělávání dívek a žen, což byla forma uznání jejího úsilí posilovat postavení dívek a žen prostřednictvím kvalitního vzdělávání. V roce 2023 spoluzahájila spolu s Organizací afrických prvních dam pro rozvoj iniciativu „Zahřejme dětská srdce, společná akce Číny a Afriky", která poskytla zdravotnickou pomoc dětem ve více než 50 zemích Afriky.

Širší závazky Číny

Rozsáhlé úsilí Číny o podporu rozvoje žen a dětí stanovilo příkladný standard pro celosvětový pokrok v této oblasti. Země se řadí mezi nejlépe hodnocené státy s vyššími středními příjmy na světě v klíčových ukazatelích zdraví matek a dětí, jako je úmrtnost matek, kojenců a dětí do pěti let. Světová zdravotnická organizace uznala Čínu jako jednu z deseti zemí s nejlepšími výsledky v oblasti zdraví matek a dětí.

Na mezinárodní scéně Čína představila další závazky na podporu globálního rozvoje žen. Na Globálním summitu žen v Pekingu v říjnu 2025 prezident Si Ťin-pching oznámil sérii nových iniciativ: v příštích pěti letech věnuje Čína dalších 10 milionů dolarů Instituci OSN pro gendrovou rovnost a posílení postavení žen. Dále vyčlení částku 100 milionů dolarů z Čínského fondu pro globální rozvoj a spolupráci Jih–Jih na realizaci rozvojových projektů pro ženy a dívky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi. Země rovněž podpoří 1000 „malých a kvalitních" programů zaměřených na zlepšení životních podmínek, v nichž budou hlavními příjemkyněmi ženy a dívky, pozve v rámci výměnných a vzdělávacích programů 50.000 žen do Číny a zřídí Globální centrum pro rozvoj kapacit žen, uvedl čínský prezident.

Přínosy Číny si vysloužily uznání ze strany mezinárodních organizací. Zástupkyně UNICEF v Číně Amakobe Sande uvedla, že Čína dosáhla pozoruhodného pokroku ve zlepšování životních podmínek dětí v zemích globálního Jihu prostřednictvím řady rozvojových kooperačních programů. Gertrude Mongella, generální tajemnice Čtvrté světové konference o ženách, označila Čínu za důležitého účastníka a přispěvatele k celosvětovému rozvoji žen díky její praktické spolupráci zaměřené na konkrétní výsledky.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-06/China-ROK-to-strengthen-exchanges-on-welfare-for-women-and-children-1JIuMEvu144/p.html

