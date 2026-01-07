CGTN -- Китай и Руспублика Корея укрепляют обмены по вопросам благосостояния женщин и детей

ПЕКИН, 8 января 2026 г. /PRNewswire/ -- CGTN опубликовала статью, посвященную укреплению обменов между Китаем и Южной Кореей в области благосостояния женщин и детей. Повествуя о диалоге за чаепитием двух первых леди — Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жены президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping), и Ким Хеа Гён (Kim Hea Kyung), жены президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна (Lee Jae Myung) — статья подчеркивает впечатляющие внутренние достижения Китая и его твердую приверженность глобальным вопросам.

Пэн Лиюань, жена президента Китая Си Цзиньпина, беседовала за чаем с Ким Хеа Гён, женой президента Республики Корея (РК) Ли Чжэ Мёна, в Пекине в понедельник. Ким сопровождает президента Ли во время его первого государственного визита в Китай.

В ходе беседы первые леди поделились своим мнением о международных обменах и озабоченностью относительно вопросов развития женщин и детей. Пэн подчеркнула важность тесных контактов между людьми в межгосударственных отношениях, выразив надежду, что два народа будут укреплять взаимопонимание посредством более частого взаимодействия. Ким высоко оценила долгосрочную приверженность Пэн делу продвижения благосостояния женщин и детей и выразила готовность к дальнейшему расширению двусторонних обменов в этой сфере.

Общий фокус на развитии детей получил поддержку на государственном уровне в тот же день, когда Китай и Республика Корея подписали меморандум о взаимопонимании по защите прав детей и содействию их благополучию. Соглашение, подписанное лидерами обеих стран, предусматривает сотрудничество посредством политического диалога, обмена специалистами и программ наращивания потенциала.

Для Пэн благополучие женщин и детей уже давно является основным направлением работы. В 2014 году она была назначена Специальным посланником ЮНЕСКО по вопросам улучшения образования девочек и женщин в знак признания ее усилий по расширению прав и возможностей девочек и женщин посредством качественного образования. В 2023 году она совместно с организацией Organization of African First Ladies for Development дала старт инициативе «Согреем детские сердца, совместные действия Китая и Африки» (Warm Children's Hearts, a China-Africa Joint Action), в рамках которой была оказана помощь в области здравоохранения детям в более чем 50 странах Африки.

Более широкие обязательства Китая

Обширные усилия Китая по содействию развитию женщин и детей стали образцовым ориентиром для глобального прогресса в этой области. Китай входит в число стран с доходом выше среднего, имеющих одни из лучших основных показателей в мире в области здоровья матери и ребенка, к которым относятся материнская, младенческая смертность и смертность детей в возрасте до пяти лет. Всемирная организация здравоохранения признала Китай одной из 10 стран с высокими показателями в области охраны здоровья матери и ребенка.

На международном уровне Китай обнародовал дополнительные обязательства по поддержке глобального развития женщин. На Глобальном саммите женщин в Пекине в октябре 2025 года Председатель Си объявил о ряде новых инициатив — в течение следующих пяти лет Китай пожертвует еще $ 10 млн структуре «ООН-женщины» и сделает взнос в размере $ 100 млн в Китайский фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг для реализации проектов сотрудничества в целях развития в интересах женщин и девочек в сотрудничестве с международными организациями. По словам президента Китая, страна также поддержит 1 000 «небольших и красивых» программ, основными бенефециарами которых являются женщины и девочки, пригласит 50 000 женщин в Китай для участия в программах обмена и обучения, а также создаст Глобальный центр по наращиванию потенциала женщин.

Вклад Китая получил признание со стороны международных организаций. Амакобе Санде (Amakobe Sande), представитель ЮНИСЕФ в Китае, отметила, что Китай добился значительного прогресса в улучшении благосостояния детей на Глобальном Юге с помощью ряда программ развития сотрудничества. Гертруда Монгелла (Gertrude Mongella), генеральный секретарь четвертой Всемирной конференции по положению женщин, приветствовала Китай как важного участника глобального развития женщин благодаря его практическому, ориентированному на результат сотрудничеству.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-06/China-ROK-to-strengthen-exchanges-on-welfare-for-women-and-children-1JIuMEvu144/p.html