CGTN: Čína a Južná Kórea posilnia výmenu informácií o dobrých životných podmienkach žien a detí
Jan 07, 2026, 15:53 ET
PEKING, 7. januára 2026 /PRNewswire/ -- Televízna stanica CGTN publikovala článok zameraný na posilnenie čínsko-juhokórejskej výmeny v oblasti dobrých životných podmienok žien a detí. Článok, ktorý vyzdvihuje rozhovor pri čaji medzi Peng Liyuan, manželkou čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, a Kim Hea Kyung, manželkou prezidenta Kórejskej republiky I Če-mjonga, podčiarkuje pôsobivé domáce úspechy Číny a jej neochvejný záväzok ku globálnym problémom.
Manželka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, Peng Liyuan, sa v pondelok v Pekingu pri čaji rozprávala s Kim Hea Kyung, manželkou prezidenta Kórejskej republiky (ROK) I Če-mjongom. Kim sprevádza prezidenta Leeho na jeho prvej štátnej návšteve Číny.
Počas rozhovoru si obe vymenili názory na medziľudské výmeny a zdieľali obavy týkajúce sa rozvoja žien a detí. Peng vyzdvihla dôležitosť úzkych medziľudských väzieb vo vzťahoch medzi štátmi a vyjadrila nádej, že oba národy posilnia vzájomné porozumenie prostredníctvom častejších interakcií. Kim ocenila dlhodobé odhodlanie Peng presadzovať dobré životné podmienky žien a detí a vyjadrila svoju pripravenosť ďalej posilňovať bilaterálne výmeny v tejto oblasti.
Tento spoločný dôraz na rozvoj detí sa v ten istý deň zopakoval na vládnej úrovni, keď Čína a Južná Kórea podpísali memorandum o porozumení v oblasti ochrany práv detí a podpory ich dobrých životných podmienok. Dohoda, za prítomnosti lídrov oboch krajín, načrtáva spoluprácu prostredníctvom politického dialógu, výmeny personálu a programov budovania kapacít.
Pre Peng sú dobré životné podmienky žien a detí už dlho ústredným zameraním jej práce. V roku 2014 bola menovaná za osobitnú vyslankyňu UNESCO pre pokrok vo vzdelávaní dievčat a žien ako uznanie za jej úsilie o posilnenie postavenia dievčat a žien prostredníctvom kvalitného vzdelávania. V roku 2023 spolu s Organizáciou afrických prvých dám pre rozvoj založila iniciatívu „Hrejivé detské srdcia, jednotná akcia Číny a Afriky", ktorá poskytla pomoc v oblasti zdravia deťom vo viac ako 50 krajinách Afriky.
Širšie záväzky Číny
Rozsiahle úsilie Číny o podporu rozvoja žien a detí stanovilo príkladný štandard pre globálny pokrok v tejto oblasti. Krajina sa radí medzi krajiny s najvyššími strednými príjmami na svete v kľúčových ukazovateľoch zdravia matiek a detí, ako je úmrtnosť matiek, dojčiat a detí do piatich rokov. Svetová zdravotnícka organizácia uznala Čínu za jednu z 10 krajín s najvyššími výsledkami v oblasti zdravia matiek a detí.
Na medzinárodnej scéne Čína odhalila ďalšie záväzky na podporu rozvoja žien na celom svete. Na Globálnom summite žien v Pekingu v októbri 2025 prezident Si Ťin-pching oznámil sériu nových iniciatív: v nasledujúcich piatich rokoch Čína daruje ďalších 10 miliónov dolárov organizácii OSN pre ženy a vyčlení kvótu 100 miliónov dolárov v rámci Čínskeho fondu pre globálny rozvoj a spoluprácu medzi južnými oblasťami na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce pre ženy a dievčatá v spolupráci s medzinárodnými organizáciami. Krajina tiež podporí 1 000 „malých a krásnych" programov na podporu živobytia, ktoré prioritne prijímajú ženy a dievčatá, pozve 50 000 žien do Číny na výmenné a školiace programy a zriadi Globálne centrum pre budovanie kapacít žien, uviedol čínsky prezident.
Príspevky Číny si získali uznanie medzinárodných organizácií. Amakobe Sande, zástupkyňa UNICEF v Číne, poznamenala, že Čína dosiahla pozoruhodný pokrok v zlepšovaní dobrých životných podmienok detí na globálnom Juhu prostredníctvom rôznych programov rozvojovej spolupráce. Gertrude Mongellová, generálna tajomníčka štvrtej svetovej konferencie o ženách, ocenila Čínu ako dôležitého účastníka a prispievateľa ku globálnemu rozvoju žien vďaka jej praktickej spolupráci zameranej na výsledky.
https://news.cgtn.com/news/2026-01-06/China-ROK-to-strengthen-exchanges-on-welfare-for-women-and-children-1JIuMEvu144/p.html
