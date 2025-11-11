CGTN: Como a abertura de alto padrão da China impulsiona o desenvolvimento de alta qualidade

PEQUIM, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Após as visitas do presidente Xi Jinping a Hainan e Guangdong, a CGTN publicou um artigo sobre as prioridades estratégicas de abertura de alto padrão da China para impulsionar o crescimento de alta qualidade. O artigo descreve como essa visão nacional é promovida por meio dos exemplos de Guangdong como uma zona precursora, pioneira e piloto, e do Porto de Livre Comércio de Hainan como um centro de oportunidades globais.

Como o 14º Plano Quinquenal (FYP) da China para o período 2021-2025 está terminando e o país se prepara para apresentar o projeto para seu 15º Plano Quinquenal, uma mensagem é clara: a abertura permanece no centro do movimento de modernização da China.

Em viagens recentes às províncias de Hainan e Guangdong, duas fronteiras de reforma e abertura, o presidente chinês Xi Jinping expôs sua visão de abertura de alto padrão como o caminho para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade.

Hainan: uma porta de entrada para uma nova era

Em 18 de dezembro, o Porto de Livre Comércio de Hainan (FTP) lançará oficialmente operações alfandegárias especiais em toda a ilha, um movimento que Xi descreveu como "um marco da expansão inabalável da abertura de alto padrão da China e sua contribuição para uma economia mundial aberta".

Ao ouvir um relatório de trabalho na cidade de Sanya sobre a construção do FTP de Hainan, Xi enfatizou que o FTP apoia tanto o crescimento de alta qualidade de Hainan quanto o novo paradigma de desenvolvimento mais amplo da China. Ele pediu abertura institucional, sistemas de talentos mais abertos e reforma administrativa para construir um ambiente de negócios internacionalizado, baseado em leis e orientado para o mercado.

Desde 2018, Hainan identificou mais de 70.000 profissionais de alto nível. Também aprovou mais de 80 leis e regulamentos locais para melhorar o ambiente de negócios. Seus quatro setores pilares: turismo, serviços modernos, alta tecnologia e agricultura tropical, agora respondem por quase 70% do PIB.

A abertura de Hainan também beneficia o comércio global. A nova rota marítima Yangpu–Chancay permite que a tilápia de Hainan chegue mais rápido à América do Sul e que os abacates peruanos entrem na China mais frescos e baratos. As contas multifuncionais de comércio livre (contas EF) facilitam ainda mais as liquidações transfronteiras. De acordo com Kuang Xianming, vice-presidente do Instituto Chinês para Reforma e Desenvolvimento, a próxima operação alfandegária também fortalecerá Hainan como um centro estratégico para a cooperação China-ASEAN.

Guangdong: pioneira e precursora na reforma e abertura

Ao escolher a província de Guangdong para sua primeira inspeção doméstica após a quarta sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Xi ressaltou o papel de Guangdong como precursora, pioneira e zona piloto de reforma e abertura, observando que a província deve assumir a liderança, dar o exemplo e desempenhar um papel importante na definição do 15º Plano Quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional.

Ele pediu que a província do sul aprofunde completamente a reforma e a abertura para o desenvolvimento de alta qualidade e avance no desenvolvimento da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA) com esforços sustentados.

Ele também pediu à província que desenvolva novas forças produtivas de qualidade, fortaleça a integração da inovação tecnológica e industrial e construa um sistema industrial moderno com competitividade internacional.

O dinamismo econômico de Guangdong ressalta essa visão. Em 2024, o comércio exterior de Guangdong atingiu 9,11 trilhões de yuans (US$ 1,3 trilhão), um aumento de 9,8%, contribuindo com quase 39% do crescimento geral do comércio da China. De janeiro a setembro, 24.000 novas empresas de capital estrangeiro foram estabelecidas, um aumento de 33,7% em relação ao ano anterior, elevando o total para mais de 360.000, com mais de US$ 600 bilhões em capital estrangeiro utilizado.

Na Conferência Global de Promoção de Investimentos de 2024 para a Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, gigantes globais como BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla e Procter & Gamble assinaram 1.933 projetos no valor de 2,26 trilhões de yuans, ressaltando a atratividade da GBA para investidores globais.

Com o 15º Plano Quinquenal no horizonte, a China está mais uma vez demonstrando que a reforma e a abertura não são apenas políticas do passado – elas são os motores duradouros de seu futuro.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html

FONTE CGTN