CGTN: Wie Chinas hochstandardisierte Öffnung eine hochwertige Entwicklung fördert

BEIJING, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Nach den Besuchen von Präsident Xi Jinping in Hainan und Guangdong veröffentlichte CGTN einen Artikel über Chinas strategische Prioritäten einer hochwertigen Öffnung zur Förderung eines qualitativ hochwertigen Wachstums. Der Artikel beschreibt, wie diese nationale Vision anhand der Beispiele von Guangdong als Vorreiter, Pionier und Pilotzone und dem Freihandelshafen Hainan als Drehscheibe für globale Chancen vorangetrieben wird.

Da Chinas 14. Fünfjahresplan (FYP) für den Zeitraum 2021-2025 sich dem Ende zuneigt und das Land sich darauf vorbereitet, den Entwurf für seinen 15. Fünfjahresplan vorzustellen, ist eine Botschaft klar: Die Öffnung bleibt das Herzstück der Modernisierungsbemühungen Chinas.

Während seiner jüngsten Reisen in die Provinzen Hainan und Guangdong, zwei Vorreiter der Reform und Öffnung, legte der chinesische Präsident Xi Jinping seine Vision einer hochkarätigen Öffnung als Weg zu einer hochwertigen Entwicklung dar.

Hainan: Ein Tor zu einer neuen Ära

Am 18. Dezember wird der Freihandelshafen Hainan (FTP) offiziell seine Sonderzolloperationen auf der gesamten Insel aufnehmen, was Xi als „Meilenstein für Chinas unerschütterliche Ausweitung der Öffnung auf hohem Niveau und seinen Beitrag zu einer offenen Weltwirtschaft" bezeichnete.

Als Xi in Sanya einen Arbeitsbericht über den Aufbau des Hainan FTP hörte, betonte er, dass der FTP sowohl das hochwertige Wachstum Hainans als auch Chinas umfassenderes neues Entwicklungsparadigma unterstützt. Er forderte eine institutionelle Öffnung, offenere Talentsysteme und Verwaltungsreformen, um ein marktorientiertes, rechtsbasiertes und internationalisiertes Geschäftsumfeld zu schaffen.

Seit 2018 hat Hainan mehr als 70.000 hochqualifizierte Fachkräfte identifiziert. Außerdem wurden mehr als 80 lokale Gesetze und Vorschriften erlassen, um das Geschäftsumfeld zu verbessern. Die vier Säulen der Wirtschaft: Tourismus, moderne Dienstleistungen, Hightech und tropische Landwirtschaft machen mittlerweile fast 70 Prozent des BIP aus.

Die Öffnung Hainans kommt auch dem globalen Handel zugute. Die neue Schifffahrtsroute Yangpu–Chancay ermöglicht es, dass Tilapia aus Hainan schneller nach Südamerika gelangt und peruanische Avocados frischer und günstiger nach China importiert werden können. Multifunktionale Freihandels-Konten (EF-Konten) erleichtern zudem grenzüberschreitende Abrechnungen. Laut Kuang Xianming, Vizepräsident des China Institute for Reform and Development, wird die bevorstehende Zolloperation auch Hainan als strategischen Knotenpunkt für die Zusammenarbeit zwischen China und der ASEAN stärken.

Guangdong: Vorreiter und Wegbereiter für Reform und Öffnung

Xi wählte die Provinz Guangdong für seine erste Inlandsinspektion nach der vierten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und unterstrich die Rolle Guangdongs als Vorreiter, Pionier und Pilotzone für Reformen und Öffnung. Er wies darauf hin, dass die Provinz eine Führungsrolle übernehmen, mit gutem Beispiel vorangehen und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des 15. Fünfjahresplans für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung spielen sollte.

Er forderte die südliche Provinz auf, die Reformen und die Öffnung für eine hochwertige Entwicklung umfassend zu vertiefen und die Entwicklung der Greater Bay Area (GBA) Guangdong-Hongkong-Macau mit nachhaltigen Anstrengungen voranzutreiben.

Außerdem forderte er die Provinz auf, neue hochwertige Produktivkräfte zu entwickeln, die Integration von technologischer und industrieller Innovation zu stärken und ein modernes Industriesystem mit internationaler Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen.

Die wirtschaftliche Dynamik von Guangdong unterstreicht diese Vision. 2024 erreichte der Außenhandel von Guangdong 9,11 Billionen Yuan (1,3 Billionen US-Dollar), was einem Anstieg von 9,8 Prozent entspricht und fast 39 Prozent zum gesamten Handelswachstum Chinas beiträgt. Von Januar bis September wurden 24.000 neue ausländisch finanzierte Unternehmen gegründet, was einem Anstieg von 33,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit stieg die Gesamtzahl auf über 360.000, mit einem eingesetzten ausländischen Kapital von mehr als 600 Milliarden US-Dollar.

Auf der Global Investment Promotion Conference 2024 für die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macau unterzeichneten globale Giganten wie BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla und Procter & Gamble 1.933 Projekte im Wert von 2,26 Billionen Yuan, was die Attraktivität der GBA für globale Investoren unterstreicht.

Mit dem bevorstehenden 15. Fünfjahresplan zeigt China erneut, dass Reformen und Öffnung nicht nur Politik der Vergangenheit sind, sondern auch die dauerhaften Triebkräfte seiner Zukunft.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html