CGTN: Ako otváranie sa Číny na vysokej úrovni podporuje kvalitný rozvoj

Nov 10, 2025, 16:27 ET
PEKING, 10. novembra 2025 /PRNewswire/ -- Po návštevách prezidenta Si Ťin-pchinga v provinciách Chaj-nan a Kuang-tung publikovala televízia CGTN článok o strategických prioritách Číny, ktorými je otváranie sa svetu na vysokej úrovni s cieľom podporiť kvalitný rast. Článok načrtáva, ako sa táto národná vízia presadzuje na príkladoch provincie Kuang-tung ako vzoru, priekopníka a pilotnej zóny a prístavu voľného obchodu Chaj-nan ako centra globálnych príležitostí.
Keďže sa 14. päťročný plán Číny na obdobie rokov 2021 – 2025 blíži ku koncu a krajina sa pripravuje na predstavenie plánu pre svoj 15. päťročný plán, jedno posolstvo je jasné: otváranie sa zostáva stredobodom modernizačného úsilia Číny.
Počas nedávnych ciest do provincie Chaj-nan a provincie Kuang-tung, dvoch hraničných línií reforiem a otvárania sa, čínsky prezident Si Ťin-pching predstavil svoju víziu otvárania sa na vysokej úrovni ako cesty k dosiahnutiu vysokokvalitného rozvoja.
Chaj-nan: brána do novej éry
Prístav voľného obchodu Chaj-nan (FTP) spustí 18. decembra oficiálne špeciálne colné operácie na celom ostrove, čo Si Ťin-pching označil za „medzník neochvejného rozširovania otvárania sa Číny na vysokej úrovni a jej príspevku k otvorenej svetovej ekonomike".
Keď si Si Ťin-pching v meste San-ja vypočul správu o práci na výstavbe prístavu voľného obchodu Chaj-nan, zdôraznil, že prístav voľného obchodu podporuje vysokokvalitný rast Chaj-nanu aj širšiu novú rozvojovú paradigmu Číny. Vyzval na otvorenie inštitúcií, otvorenejšie systémy talentov a administratívnu reformu s cieľom vybudovať trhovo orientované, právne a internacionalizované podnikateľské prostredie.
Od roku 2018 Chaj-nan identifikoval viac ako 70 000 odborníkov na vysokej úrovni. Vydal tiež viac ako 80 miestnych zákonov a nariadení na zlepšenie svojho podnikateľského prostredia. Jeho štyri nosné odvetvia: cestovný ruch, moderné služby, high-tech a tropické poľnohospodárstvo v súčasnosti tvoria takmer 70 percent HDP.
Otvorenie Chaj-nanu prospieva aj globálnemu obchodu. Nová lodná trasa Yangpu – Chancay umožňuje rybe tilapia z Chaj-nanu rýchlejšie sa dostať do Južnej Ameriky a peruánskym avokádam vstupovať do Číny čerstvejšie a lacnejšie. Multifunkčné účty voľného obchodu (účty EF) ďalej uľahčujú cezhraničné zúčtovania. Podľa Kuang Xianminga, viceprezidenta Čínskeho inštitútu pre reformu a rozvoj, nadchádzajúca colná operácia tiež posilní Chaj-nan ako strategické centrum spolupráce medzi Čínou a združením ASEAN.
Kuang-tung: priekopník a hybná sila reforiem a otvárania sa
Si Ťin-pching si po štvrtom plenárnom zasadnutí 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (CPC) vybral provinciu Kuang-tung za miesto svojej prvej domácej inšpekcie a zdôraznil úlohu mesta Kuang-tung ako lídra, priekopníka a pilotnej zóny reforiem a otvárania sa. Poznamenal, že provincia by sa mala ujať vedenia, ísť príkladom a zohrávať významnú úlohu pri formovaní 15. päťročného programu pre národný hospodársky a sociálny rozvoj.
Vyzval južnú provinciu, aby komplexne prehĺbila reformy a otváranie sa pre vysokokvalitný rozvoj a aby s trvalým úsilím napredovala v rozvoji oblasti Veľkého zálivu (GBA) medzi mestami Kuang-tung, Hongkong a Macao.
Vyzval tiež provinciu, aby rozvíjala nové kvalitné výrobné sily, posilňovala integráciu technologických a priemyselných inovácií a budovala moderný priemyselný systém s medzinárodnou konkurencieschopnosťou.
Hospodárska dynamika provincie Kuang-tung túto víziu podčiarkuje. V roku 2024 dosiahol zahraničný obchod provincie Kuang-tung 9,11 bilióna juanov (1,3 bilióna USD), čo predstavuje nárast o 9,8 percenta a prispel takmer 39 percentami k celkovému rastu obchodu Číny. Od januára do septembra bolo založených 24 000 nových podnikov so zahraničným kapitálom, čo predstavuje medziročný nárast o 33,7 percenta, čím sa ich celkový počet zvýšil na viac ako 360 000, pričom zahraničný kapitál dosiahol viac ako 600 miliárd USD.
Na Globálnej konferencii o podpore investícií pre oblasť Veľkého zálivu medzi mestami Kuang-tung – Hongkong –Macao v roku 2024 podpísali globálni giganti ako BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla a Procter & Gamble 1 933 projektov v hodnote 2,26 bilióna juanov, čo zdôrazňuje atraktivitu oblasti Veľkého zálivu pre globálnych investorov.
S blížiacim sa 15. päťročným programom Čína opäť dokazuje, že reformy a otváranie sa nie sú len politikou minulosti – sú stálymi motormi jej budúcnosti.
https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html
