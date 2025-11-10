Jak vysoký standard otevřenosti Číny podporuje vysoce kvalitní rozvoj - CGTN
Nov 10, 2025, 16:23 ET
PEKING, 10. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Po návštěvách prezidenta Si Ťin-pchinga v Chaj-nanu a Kuang-tungu zveřejnila čínská státní televizní společnost CGTN článek o strategických prioritách Číny v oblasti vysokého standardu otevřenosti, který má podpořit vysoce kvalitní růst. Článek popisuje, jak je tato národní vize prosazována, a to na příkladech provincie Kuang-tung jakožto průkopníka, tahouna a pilotní zóny a svobodného přístavu Chaj-nanu jakožto centra globálních příležitostí.
Vzhledem k tomu, že 14. pětiletý plán Číny (FYP) na období 2021–2025 se chýlí ke konci a země se připravuje na zveřejnění návrhu 15. pětiletého plánu, je jedno sdělení jasné: otevírání se zahraničí zůstává jádrem modernizačního úsilí Číny.
Během nedávných cest do provincií Chaj-nan a Kuang-tung, dvou oblastí reforem a otevírání, představil čínský prezident Si Ťin-pching svou vizi vysokého standardu otevírání se jako cesty k dosažení vysoce kvalitního rozvoje.
Chaj-nan: brána do nové éry
Dne 18. prosince zahájí přístav volného obchodu na Chaj-nanu (FTP) oficiálně celostátní speciální celní operace, což Si popsal jako „milník neochvějného rozšiřování vysokého standardu otevřenosti Číny a jejího přínosu k otevřené světové ekonomice".
Při poslechu pracovní zprávy ve městě San-ja o budování FTP na Chaj-nanu Si zdůraznil, že FTP podporuje jak vysoce kvalitní růst Chaj-nanu, tak širší nový rozvojový model Číny. Vyzval k institucionálnímu otevírání, otevřenějším systémům pro talenty a administrativním reformám s cílem vybudovat tržně orientované, na právu založené a internacionalizované podnikatelské prostředí.
Od roku 2018 vytipoval Chaj-nan více než 70 000 vysoce kvalifikovaných odborníků. Vydal také více než 80 místních zákonů a předpisů s cílem zlepšit své podnikatelské prostředí. Jeho čtyři pilíře průmyslu: cestovní ruch, moderní služby, nejmodernější technologie a tropické zemědělství, nyní představují téměř 70 procent HDP.
Otevření Chaj-nanu přináší výhody také globálnímu obchodu. Nová námořní trasa Jang-pchu–Chancay umožňuje rychlejší dopravu tilapie z Chaj-nanu do Jižní Ameriky a čerstvější a levnější dovoz peruánského avokáda do Číny. Multifunkční účty volného obchodu (EF účty) dále usnadňují přeshraniční platby. Podle Kuanga Sianminga, viceprezidenta Čínského institutu pro reformy a rozvoj, posílí nadcházející celní operace také postavení Chaj-nanu jako strategického centra pro spolupráci mezi Čínou a ASEAN.
Kuang-tung: průkopník a tahoun reforem a otevírání se světu
Si si pro svou první domácí inspekci po čtvrtém plenárním zasedání 20. ústředního výboru Komunistické strany Číny vybral provincii Kuang-tung a zdůraznil její roli tahouna, průkopníka a pilotní zóny reforem a otevírání se světu. Uvedl, že tato provincie by měla převzít vedoucí úlohu, jít příkladem a hrát významnou roli při tvorbě 15. pětiletého plánu národního hospodářského a sociálního rozvoje.
Vyzval tuto jižní provincii, aby komplexně prohloubila reformy a otevírání se pro vysoce kvalitní rozvoj a aby pokračovala s vytrvalým úsilím v rozvoji Velkého zálivu (GBA) Kuang-tung-Hongkong-Macao.
Vyzval také provincii, aby rozvíjela nové kvalitní výrobní síly, posílila integraci technologických a průmyslových inovací a vybudovala moderní průmyslový systém s mezinárodní konkurenceschopností.
Ekonomická dynamika provincie Kuang-tung tuto vizi podtrhuje. V roce 2024 dosáhl zahraniční obchod provincie Kuang-tung hodnoty 9,11 bilionu jüanů (1,3 bilionu dolarů), což představuje nárůst o 9,8 % a podíl téměř 39 % na celkovém růstu obchodu Číny. Od ledna do září bylo založeno 24 000 nových podniků se zahraniční účastí, což představuje meziroční nárůst o 33,7 %. Takto se jejich celkový počet zvýšil na více než 360 000 s využitým zahraničním kapitálem ve výši přes 600 miliard USD.
Na konferenci o podpoře globálních investic pro Velký záliv Kuang-tung-Hongkong-Macao v roce 2024 podepsaly globální giganti jako BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla a Procter & Gamble 1 933 projektů v hodnotě 2,26 bilionu jüanů, což podtrhuje atraktivitu GBA pro globální investory.
S blížícím se 15. pětiletým plánem Čína opět dokazuje, že reformy a otevírání se světu nejsou jen politikou minulosti, ale trvalým motorem její budoucnosti.
