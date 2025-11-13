CGTN: Jak otwarcie Chin na współpracę o wysokim standardzie napędza jakościowy rozwój

PEKIN, 13 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Po wizytach prezydenta Xi Jinpinga w prowincjach Hajnan i Guangdong, CGTN opublikowało artykuł dotyczący strategicznych priorytetów Chin w zakresie otwarcia na współpracę o wysokim standardzie jako narzędzia wspierającego wysokiej jakości rozwój. Tekst przedstawia, w jaki sposób ta narodowa wizja jest realizowana na przykładach: Guangdong jako regionu wiodącego, pionierskiego i pilotażowego oraz Portu Wolnego Handlu Hajnan jako centrum globalnych możliwości.

W miarę zbliżania się końca 14. Chińskiego Planu Pięcioletniego (2021–2025) i przygotowań do ogłoszenia 15. Planu Pięcioletniego, jeden przekaz jest jasny: otwarcie na współpracę pozostaje w samym centrum chińskiego dążenia do modernizacji.

Podczas niedawnych podróży do prowincji Hajnan i Guangdong, dwóch obszarów czołowych reform i otwarcia, prezydent Xi Jinping przedstawił swoją wizję otwarcia na współpracę o wysokim standardzie jako drogi do osiągnięcia wysokiej jakości rozwoju.

Hajnan: Brama do nowej ery

18 grudnia Port Wolnego Handlu Hajnan (FTP) oficjalnie uruchomi operacje celne obejmujące całą wyspę, co Xi określił jako „kamień milowy w nieustannym rozszerzaniu przez Chiny otwarcia na współpracę o wysokim standardzie oraz wkładu w otwartą gospodarkę światową".

Podczas wysłuchania sprawozdania z budowy FTP Hajnan w mieście Sanya, Xi podkreślił, że Port wspiera zarówno wysokiej jakości rozwój Hajnanu, jak i szerszy nowy paradygmat rozwoju Chin. Wezwał też do otwarcia instytucjonalnego, bardziej otwartych systemów pozyskiwania talentów oraz reform administracyjnych, mających na celu stworzenie rynkowego, praworządnego i zglobalizowanego środowiska biznesowego.

Od 2018 roku Hajnan pozyskał ponad 70 tys. wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wprowadzono też ponad 80 lokalnych ustaw i regulacji, poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Cztery filary gospodarki: turystyka, nowoczesne usługi, wysokie technologie i rolnictwo tropikalne odpowiadają obecnie za niemal 70% PKB.

Otwarcie Hajnanu przynosi również korzyści w zakresie globalnego handlu. Nowa trasa żeglugowa Yangpu-Chancay umożliwia szybszy eksport tilapii z Hajnanu do Ameryki Południowej oraz tańszy import świeższych awokado z Peru do Chin. Wielofunkcyjne konta wolnocłowe (EF accounts) dodatkowo ułatwiają rozliczenia transgraniczne. Według Kuanga Xianminga, wiceprezesa Chińskiego Instytutu Reform i Rozwoju, nadchodzące operacje celne wzmocnią również rolę Hajnanu jako strategicznego centrum współpracy Chiny-ASEAN.

Guangdong: pionier i lider w zakresie reform oraz otwarcia na współpracę

Wybierając prowincję Guangdong jako miejsce pierwszej krajowej kontroli po czwartej sesji plenarnej 20. Komitetu Centralnego KPCh, Xi podkreślił rolę Guangdong jako lidera, pioniera i strefy pilotażowej reform i otwarcia na współpracę, zauważając, że prowincja powinna wyznaczać standardy, dawać przykład i odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu 15. Planu Pięcioletniego rozwoju gospodarczego i społecznego Chin.

Wezwał prowincję do całościowego pogłębiania reform i otwarcia na wysokiej jakości rozwój, a także do wspierania rozwoju Wielkiej Zatoki Guangdong-Hongkong-Makau (GBA) w sposób trwały i zrównoważony.

Zachęcał także do rozwoju nowych jakościowych sił wytwórczych, wzmacniania integracji innowacji technologicznych i przemysłowych oraz budowy nowoczesnego systemu przemysłowego o międzynarodowej konkurencyjności.

Dynamika gospodarcza Guangdong ilustruje tę wizję. W 2024 roku wartość handlu zagranicznego prowincji osiągnęła 9,11 biliona juanów (1,3 bln $), wzrost o 9,8%, odpowiadając za niemal 39% wzrostu całkowitego handlu Chin. Od stycznia do września założono 24 tys. nowych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, co stanowiło wzrost o 33,7% rok do roku, co daje łączną liczbę ponad 360 tys. firm i wykorzystany kapitał zagraniczny przekraczający 600 mld $.

Podczas Global Investment Promotion Conference dla GBA w 2024 roku, globalni giganci, tacy jak BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla i Procter & Gamble podpisali 1 933 projekty o wartości 2,26 biliona juanów, co świadczy o atrakcyjności obszaru GBA dla inwestorów międzynarodowych.

W obliczu nadchodzącego 15. Planu Pięcioletniego, Chiny po raz kolejny pokazują, że reforma i otwarcie na współpracę nie są jedynie polityką przeszłości - są trwałym motorem rozwoju dla przyszłości kraju.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html