CGTN : Comment la politique d'ouverture de haut niveau adoptée par la Chine alimente un développement de haute qualité

BEIJING, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À la suite des visites du président Xi Jinping dans les provinces du Hainan et du Guangdong, CGTN a publié un article sur les priorités stratégiques de la Chine en matière d'ouverture de haut niveau pour stimuler une croissance de haute qualité. L'article explique comment cette vision nationale est mise en œuvre à partir des exemples du Guangdong, zone d'avant-garde, pionnière et pilote, et du port de libre-échange de Hainan, en tant que plaque tournante des opportunités mondiales.

Alors que le 14e plan quinquennal de la Chine couvrant la période 2021-2025 touche à sa fin et que le pays s'apprête à dévoiler les grandes lignes de son 15e plan quinquennal, un message est clair : l'ouverture reste au cœur du processus de modernisation de la Chine.

Lors de ses récentes visites dans les provinces du Hainan et du Guangdong, deux régions emblématiques de la réforme et de l'ouverture, le président chinois Xi Jinping a exposé sa vision d'une ouverture de haut niveau comme moyen de parvenir à un développement de qualité.

Le Hainan : une passerelle pour une nouvelle ère

Le 18 décembre prochain, le port de libre-échange (Free Trade Port, FTP) de Hainan lancera officiellement des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île. Une initiative que le président Xi Jinping a décrite comme « un jalon de l'expansion inébranlable de l'ouverture de la Chine à des normes élevées et de sa contribution à une économie mondiale ouverte. »

Lors de l'audition d'un rapport de travail dans la ville de Sanya sur la construction du FTP de Hainan, le président Xi Jinping a souligné que le FTP soutenait à la fois la croissance de haute qualité du Hainan et le nouveau paradigme de développement plus large de la Chine. Il a appelé à une ouverture des institutions, à des systèmes plus ouverts aux talents et à une réforme administrative afin de créer un environnement commercial internationalisé, fondé sur le droit et orienté vers le marché.

Depuis 2018, le Hainan a identifié plus de 70 000 professionnels de haut niveau. Il a également publié plus de 80 lois et règlements locaux afin d'améliorer son environnement commercial. Ses quatre piliers industriels, le tourisme, les services modernes, la haute technologie et l'agriculture tropicale représentent aujourd'hui près de 70 % du PIB.

L'ouverture du Hainan profite également au commerce mondial. La nouvelle route maritime Yangpu-Chancay permet au tilapia de Hainan d'atteindre plus rapidement l'Amérique du Sud et aux avocats péruviens d'entrer en Chine plus frais et à moindre coût. Les comptes multifonctionnels de libre-échange (electronic fence accounts, ou comptes EF) facilitent encore les règlements transfrontaliers. Selon Kuang Xianming, vice-président du China Institute for Reform and Development, les prochaines opérations douanières renforceront également le rôle du Hainan en tant que centre stratégique de la coopération entre la Chine et l'ASEAN.

Le Guangdong : un pionnier et un précurseur en termes de réforme et d'ouverture

En choisissant la province du Guangdong pour sa première inspection nationale après la quatrième session plénière du 20e Comité central du PCC, le président Xi a souligné le rôle du Guangdong en tant que précurseur, pionnier et zone pilote de la réforme et de l'ouverture, notant que la province devrait prendre l'initiative, montrer l'exemple et jouer un rôle majeur dans l'élaboration du 15e plan quinquennal pour le développement économique et social national.

Il a appelé la province méridionale à intensifier ses réformes et son ouverture en vue d'un essor de qualité, et à poursuivre le développement de la région de la Grande Baie (Greater Bay Area, GBA) de Guangdong-Hong Kong-Macao en déployant des efforts soutenus.

Il a également appelé la province à développer de nouvelles forces productives de qualité, à renforcer l'intégration de l'innovation technologique et industrielle et à construire un système industriel moderne et compétitif au niveau international.

Le dynamisme économique du Guangdong illustre cette vision. En 2024, le commerce extérieur du Guangdong a atteint 9,11 billion de yuans (1,3 billion de dollars), soit une augmentation de 9,8 %, contribuant à près de 39 % de la croissance commerciale globale de la Chine. De janvier à septembre, 24 000 nouvelles entreprises à capitaux étrangers ont été créées, soit une augmentation de 33,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui porte leur total à plus de 360 000, avec plus de 600 milliards de dollars de capitaux étrangers utilisés.

Lors de la Conférence 2024 sur la promotion des investissements mondiaux dans la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, des géants mondiaux tels que BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla et Procter & Gamble ont conclu 1 933 projets représentant une valeur totale de 2,26 billions de yuans, soulignant ainsi l'attrait de la région de la Grande Baie pour les investisseurs mondiaux.

Alors que le 15e plan quinquennal se profile à l'horizon, la Chine démontre une fois de plus que la réforme et l'ouverture ne sont pas seulement des politiques du passé, mais qu'elles sont les moteurs durables de son avenir.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html