شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف يؤدي انفتاح الصين عالي المعايير إلى تنمية عالية الجودة

بكين، 11 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- بعد زيارات الرئيس Xi Jinping إلى هاينان وقوانغدونغ، نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقالًا حول أولويات الصين الإستراتيجية في الانفتاح عالي المعايير من أجل دفع النمو عالي الجودة. يعرض المقال كيف تتطور هذه الرؤية الوطنية من خلال أمثلة مثل: دور مقاطعة قوانغدونغ كقائد للتقدُّم ورائدٍ ومنطقةٍ تجريبية، ودور ميناء هاينان للتجارة الحرة كمحور للفرص العالمية.

ومع اقتراب نهاية خطة الصين الخمسية (FYP) الرابعة عشرة التي تغطي الفترة 2021-2025، واستعداد البلاد للكشف عن مخططها للخطة الخمسية الخامسة عشرة، ثمةَ رسالة واحدة ثابتة: الانفتاح ما يزال في صميم مسار التحديث الصيني.

وخلال الزيارات الأخيرة إلى مقاطعتي هاينان وقوانغدونغ، وهما من أهم مناطق الريادة في الإصلاح والانفتاح، طرح الرئيس الصيني Xi Jinping رؤيته للانفتاح عالي المعايير باعتباره الطريق نحو تحقيق التنمية عالية الجودة.

هاينان: بوابة لعصر جديد

في 18 ديسمبر، سيبدأ ميناء التجارة الحرة ( FTP ) في هاينان رسميًا تشغيل نظام الجمارك الخاصة على مستوى الجزيرة، وهي خطوة وصفها Xi بأنها "رمز للتوسع الثابت للصين في الانفتاح عالي المعايير ومساهمةٌ منها في بناء اقتصاد عالمي منفتح".

وأثناء استماعه لتقرير عمل في مدينة سانيا حول ميناء التجارة الحرة ( FTP ) في هاينان، شدد Xi على أن ميناء التجارة الحرة ( FTP ) يدعم النمو عالي الجودة في هاينان، كما يُعزز نموذج التنمية الجديد الأوسع في الصين. ودعا إلى الانفتاح المؤسسي، وأنظمةِ مواهبٍ أكثر انفتاحًا، وإصلاحات إدارية لبناء بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون والمعايير الدولية.

ومنذ عام 2018، حدّدت هاينان أكثر من 70,000 من المهنيين رفيعي المستوى. كما أصدرت أكثر من 80 قانونًا ولائحة محلية لتحسين بيئة الأعمال. وأصبحت صناعاتها الأربعة الرئيسية، وهي: السياحة، والخدمات الحديثة، والتقنيات العالية، والزراعة الاستوائية، تُمثل الآن ما يقرب من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يدعم انفتاح هاينان التجارة العالمية. فخط الشحن الجديد بين يانغبو وتشانكاي يمكّن سمك البلطي في هاينان من الوصول إلى أمريكا الجنوبية بشكلٍ أسرع، ويمكّن الأفوكادو البيروفي من دخول الصين طازجًا أكثر وبأسعار أقل. تُسهم حسابات التجارة الحرة متعددة الوظائف (حسابات EF ) في تسهيل التسويات عبر الحدود. بحسب Kuang Xianming ، نائب رئيس معهد الصين للإصلاح والتنمية، فإن العملية الجمركية القادمة ستعزز أيضًا مكانة هاينان كمحور إستراتيجي للتعاون بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا ( ASEAN ).

قوانغدونغ: رائدةٌ وقائدةُ الإصلاح والانفتاح

باختياره مقاطعة قوانغدونغ لأول جولة تفقدية داخلية بعد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، أكد Xi على دور قوانغدونغ كقائدٍ ورائدٍ ومنطقةٍ تجريبيةٍ للإصلاح والانفتاح، وأشار إلى أنه ينبغي للمقاطعة أن تتصدر، وتكون قدوةً، وتلعب دورًا محوريًا في صياغة الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

كما دعا المقاطعة الجنوبية إلى تعميق الإصلاح والانفتاح بشكلٍ شامل لتحقيق التنمية عالية الجودة، وتعزيز تنمية منطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى ( GBA ) عبر الجهود المستمرة.

ثم دعا المقاطعة إلى تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، وتعزيز التكامل بين الابتكار التكنولوجي والصناعي، وبناء نظام صناعي حديث يتمتع بقدرة تنافسية دولية.

تعكس ديناميكية اقتصاد قوانغدونغ هذه الرؤية بوضوح. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة الخارجية لقوانغدونغ 9.11 تريليون يوان (1.3 تريليون دولار)، بزيادة 9.8 بالمئة، مُساهمةً بنحو 39 بالمئة من إجمالي نمو التجارة الصينية. ومن يناير إلى سبتمبر، تم إنشاء 24,000 مؤسسة جديدة بتمويل أجنبي، بزيادة 33.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد هذه المؤسسات إلى أكثر من 360,000، مع أكثر من 600 مليار دولار من رأس المال الأجنبي المُستخدم.

في مؤتمر الترويج للاستثمار العالمي لمنطقة خليج قوانغدونغ - هونغ كونغ – ماكاو الكبرى لعام 2024، وقعت شركات عالمية عملاقة مثل BASF و ExxonMobil و Pfizer و Panasonic و Tesla و Procter & Gamble حوالي 1,933 مشروعًا بقيمة 2.26 تريليون يوان، مما يؤكد جاذبية المنطقة للمستثمرين العالميين.

مع اقتراب الخطة الخمسية الخامسة عشرة، تُظهر الصين مرة أخرى أن الإصلاح والانفتاح ليسا مجرد سياسات من الماضي – بل هما المحركان الدائمان لمستقبلها.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html