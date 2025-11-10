CGTN: Как высокие стандарты открытости Китая способствуют высококачественному развитию

ПЕКИН, 11 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- После визитов Председателя КНР Си Цзиньпина в провинции Хайнань и Гуандун телекомпания CGTN опубликовала статью о стратегических приоритетах Китая в области высоких стандартов открытости для стимулирования высококачественного роста. В статье описывается, как реализуется эта национальная идея, на примерах провинции Гуандун в качестве лидера, первопроходца и пилотной зоны, а также порта свободной торговли Хайнань в качестве центра глобальных возможностей.

По мере того, как 14-й пятилетний план Китая (FYP) на период с 2021 по 2025 год подходит к концу и страна готовится обнародовать свой 15-й пятилетний план, ясно одно: открытость остается в центре усилий Китая по модернизации.

Во время недавних поездок в провинции Хайнань и Гуандун, которые являются передовиками реформ и открытости, Председатель КНР Си Цзиньпин изложил свое видение высоких стандартов открытости как пути к достижению высококачественного развития.

Хайнань: ворота в новую эпоху

18 декабря порт свободной торговли (FTP) Хайнань официально начнет действие специальных таможенных операций на всей территории острова, что Си Цзиньпин назвал «вехой непоколебимого расширения Китаем высоких стандартов открытости и вклада страны в открытую мировую экономику».

Заслушав отчет о работе в городе Санья по строительству порта свободной торговли Хайнань, Председатель Си подчеркнул, что этот порт обеспечит поддержку не только высококачественного роста Хайнаня, но и более широкой новой парадигмы развития Китая. Он призвал к институциональной открытости, более открытым системам развития талантов и административной реформе для создания рыночно-ориентированной, правовой и интернационализированной бизнес-среды.

С 2018 года Хайнань нашел более 70 000 профессионалов высокого уровня. Здесь также было принято более 80 местных законов и нормативных актов для улучшения деловой среды. На четыре основных отрасли провинции — туризм, современные услуги, высокие технологии и тропическое сельское хозяйство — в настоящее время приходится почти 70 % ВВП.

Открытость Хайнаня также приносит пользу и мировой торговле. Новый судоходный маршрут Янпу–Чанкай позволяет быстрее доставлять тилапию с острова Хайнань в Южную Америку, а перуанские авокадо доставлять свежее и дешевле в Китай. Многофункциональные счета свободной торговли (EF-счета) дополнительно упрощают трансграничные расчеты. По словам Куана Сяньмина (Китай), вице-президента Китайского института реформ и развития, предстоящее изменение таможенных операций также укрепит позиции Хайнаня в качестве стратегического центра сотрудничества Китая и стран АСЕАН.

Провинция Гуандун: первопроходец и лидер реформ и открытости

Выбрав провинцию Гуандун для своей первой внутренней инспекции после четвертого пленарного заседания ЦК КПК 20-го созыва, Председатель Си подчеркнул роль провинции Гуандун как лидера, первопроходца и пилотной зоны реформ и открытости, отметив, что провинция должна взять на себя инициативу, подавать пример и играть важную роль в формировании 15-го пятилетнего плана национального экономического и социального развития.

Он призвал южную провинцию всесторонне углублять реформы и повышать открытость для высококачественного развития, а также настойчивыми усилиями способствовать развитию района Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао (GBA).

Он также призвал провинцию развивать новые качественные производительные силы, укреплять интеграцию технологических и промышленных инноваций и строить современную промышленную систему, обладающую международной конкурентоспособностью.

Экономический динамизм провинции Гуандун подчеркивает это видение. В 2024 году внешняя торговля провинции Гуандун достигла 9,11 трлн юаней (1,3 трлн долларов США), увеличившись на 9,8 %, что составило почти 39 % от общего роста торговли Китая. С января по сентябрь было создано 24 000 новых предприятий с иностранным финансированием, что на 33,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего их общее количество превысило 360 000, а используемый иностранный капитал превысил 600 млрд долларов США.

На Глобальной конференции по привлечению инвестиций 2024 года в районе Большого залива Гуандун–Гонконг–Макао такие мировые гиганты, как BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla и Procter & Gamble, подписали 1933 проекта на сумму 2,26 трлн юаней, что подчеркивает привлекательность района GBA для глобальных инвесторов.

С приближением 15-го пятилетнего плана Китай снова демонстрирует, что реформы и открытость — это не просто политика прошлого, эти направления являются постоянными двигателями будущего страны.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html