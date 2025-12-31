CGTN: V rámci domácej agendy Číny: kľúčové priority z inšpekcií a stretnutí Si Ťin-pchinga v roku 2025
News provided byCGTN
Dec 31, 2025, 15:50 ET
PEKING, 31. decembra 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publikovala článok o domácich prioritách Číny v roku 2025. Článok vyzdvihuje inšpekčné cesty a stretnutia prezidenta Si Ťin-pchinga, pričom kladie dôraz na modernizáciu zameranú na ľudí, kvalitný hospodársky rozvoj, ochranu kultúrneho dedičstva, etnickú jednotu a prehlbovanie reforiem a otváranie sa svetu a ukazuje, ako Čína zlepšuje životné podmienky a napreduje v rámci svojho programu modernizácie.
Na konci roka 2025 stojí Čína v rozhodujúcej fáze na ceste k modernizácii – uzatvára sa 14. kapitola päťročného plánu a začína sa 15. kapitola. Inšpekcie a ústredné stretnutia prezidenta Si Ťin-pchinga tento rok ilustrujú, ako Čína riadi domácu správu vecí verejných a plánuje svoju ďalšiu fázu modernizácie, od tovární a výskumných laboratórií až po miestne komunity a kultúrne pamiatky.
Modernizácia zameraná na ľudí
„Šťastný život pre každú rodinu a príjemné chvíle pre starších ľudí a deti sú to, čo nazývame krásnym svetom," povedal Si Ťin-pching počas januárovej inšpekcie v provincii Liao-ning a zdôraznil základnú zásadu: modernizácia je v konečnom dôsledku o zlepšení života ľudí.
Si Ťin-pching cestoval napriek chladu takmer hodinu po horskej ceste, aby navštívil rodiny postihnuté záplavami v dedine Čang-ťia-kchou. „Bál som sa o vás, a tak som vás prišiel navštíviť pred sviatkami jari," povedal obyvateľom. „Ľudia sa môžu v najťažších časoch vždy spoľahnúť na stranu a vládu a my im pomôžeme prekonať ťažkosti a znovu vybudovať ich domovy."
Počas svojich inšpekčných ciest v roku 2025 Si Ťin-pching opakovane zdôrazňoval živobytie ľudí, od potravinovej bezpečnosti, revitalizácie vidieka a zamestnanosti až po bývanie, verejné služby a ekologickú pohodu. Keď došlo ku katastrofám – zemetrasenie s magnitúdou 6,8 v okrese Dingri, zosuvy pôdy v okrese Junlian v provincii S'-čchuan a horské prívaly v okrese Yuzhong v provincii Kan-su – Si Ťin-pching okamžite vydal pokyny a koordinoval všestranné záchranné operácie s cieľom zachraňovať životy a minimalizovať počet obetí.
Pri usmerňovaní formulácie 15. päťročného plánu Si Ťin-pching tiež zdôraznil, že načúvať hlasom ľudí a zhromažďovať verejné poznatky je nevyhnutné pre dosiahnutie konsenzu o modernizácii, ktorá zlepšuje každodenný život.
Vysokokvalitný rozvoj ako kotva
„Je nevyhnutné vysporiadať sa s neistotou drastických zmien vo vonkajšom prostredí s istotou kvalitného rozvoja krajiny." Si Ťin-pching predniesol toto posolstvo v apríli na zasadnutí politbyra, pričom zdôraznil dôležitosť konsolidácie reálnej ekonomiky, modernizácie priemyslu a technologického pokroku.
V apríli Si Ťin-pching skontroloval inkubátor umelej inteligencie v Šanghaji, len niekoľko dní po tom, čo predsedal skupinovému študijnému zasadnutiu politbyra o umelej inteligencii, pričom zdôraznil hodnotu integrácie inovácií v oblasti umelej inteligencie s priemyselným rozvojom.
Si Ťin-pching už dlho považuje reálnu ekonomiku – tú časť, ktorá produkuje tovary a služby – za základný kameň čínskeho národného hospodárstva. V júli v spoločnosti Yangquan Valve Company v provincii Šen-si zopakoval, že reálna ekonomika, najmä tradičné odvetvia, sa nesmú opustiť, ale namiesto toho sa musia transformovať a modernizovať prostredníctvom technologických inovácií.
Posilňovanie kultúrnych základov
„Poklady čínskej kultúry musia byť dobre chránené a dedené a kultúra, ktorá sa za nimi skrýva, musí byť dobre propagovaná." Si Ťin-pching túto výzvu predniesol počas májovej inšpekcie v Che-nane, čím zdôraznil, že kultúra je pilierom národnej sily.
Počas októbrovej návštevy Palácového múzea v Pekingu povedal, že kultúrne pamiatky „patria ľuďom a mali by slúžiť ľuďom", a naliehal na ochranu, obnovu a inovatívne využitie, aby sa dedičstvo stalo vzdelávacím zdrojom a zároveň oknom do sveta, aby pochopil Čínu.
Revolučné dejiny sú tiež ústredným prvkom tohto kultúrneho základu. Si Ťin-pching tento rok navštívil niekoľko revolučných miest a zdôraznil dôležitosť rozprávania príbehov o čínskej ľudovej vojne odporu proti japonskej agresii a odovzdávania jej ducha ďalej.
Na oslavách na počesť 60. výročia založenia autonómnej oblasti Xizang a 70. výročia založenia Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang viedol Si Ťin-pching ústredné delegácie, čím posilnil etnickú jednotu a prispel k budovaniu spoločenstva čínskeho národa.
3. septembra, pred vojenskou prehliadkou na Deň víťazstva na Námestí nebeského pokoja, prezident Si Ťin-pching vyhlásil: „Veľké obrodenie čínskeho národa je nezastaviteľné," a potvrdil, že dosiahnutie mieru a rozvoja pre ľudstvo nakoniec zvíťazí.
Otváranie nových horizontov prostredníctvom reforiem a otvárania sa
„Nepochybne odhalíme nové obzory v oblasti reforiem a rozvoja, pokiaľ posilníme naše presvedčenie a sebavedomie, budeme priamo čeliť problémom a prekážkam a bez váhania budeme riešiť riziká a výzvy," zopakoval Si Ťin-pching v roku 2025, pričom reformy a otváranie sa označil za kľúčové riešenie na prekonávanie prekážok rozvoja, podporu súkromných podnikov a presadzovanie jednotného národného trhu.
Na stretnutí so zástupcami globálneho obchodu Si Ťin-pching zopakoval, že čínske dvere k otvoreniu sa svetu sa budú naďalej roztvárať vďaka konzistentnej politike pre zahraničné investície.
Na štvrtom plenárnom zasadnutí 20. Ústredného výboru Komunistickej strany Číny sa pod vedením Si Ťin-pchinga sformuloval program 15. päťročného plánu. S koncom roka 2025 sa Čína pripravuje na vstup do novej kapitoly, premieňa víziu na činy s jasnými prioritami a stabilnou cestou k modernizácii.
Viac informácií nájdete na stránke:
https://news.cgtn.com/news/2025-12-30/Live-Chinese-President-Xi-Jinping-delivers-2026-New-Year-Address-1JwmtzZkcsU/p.html
https://news.cgtn.com/news/2025-12-30/Inside-China-s-domestic-agenda-Key-priorities-in-2025-1JwoKjSgzQs/p.html
Share this article