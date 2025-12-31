CGTN : l'agenda national de la Chine : principales priorités à la suite des inspections de Xi Jinping et des réunions organisées en 2025

PÉKIN, 1 janvier 2026 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur les priorités nationales de la Chine en 2025. L'article met l'accent sur les visites d'inspection du président Xi Jinping et les réunions qu'il a dirigées, en insistant sur la modernisation centrée sur les personnes, l'exigence d'un développement économique de qualité, la protection du patrimoine culturel, l'unité ethnique ainsi que l'approfondissement des réformes et de l'ouverture, pour montrer comment la Chine améliore les moyens de subsistance de sa population et fait avancer son programme de modernisation.

À la fin de l'année 2025, la Chine se trouve à un moment charnière de sa modernisation : le 14e plan quinquennal s'achève et le 15e est sur le point de commencer. Dans les usines, les laboratoires de recherche, au sein des communautés locales ou sur les sites culturels, les inspections du président Xi Jinping et les réunions centrales organisées cette année illustrent comment la Chine gère la gouvernance nationale et planifie sa prochaine phase de modernisation.

Une modernisation centrée sur les personnes

« Une vie heureuse pour chaque famille et de bons moments pour les personnes âgées et les enfants, voilà notre définition d'un monde dans lequel il fait bon vivre », a déclaré Xi Jinping lors d'une inspection effectuée en janvier dans la province de Liaoning, soulignant ainsi un principe fondamental : la modernisation consiste en fin de compte à améliorer la vie des personnes.

Bravant le froid, Xi Jinping a voyagé pendant près d'une heure le long d'une route de montagne pour rendre visite aux familles victimes des inondations dans le village de Zhuangjiagou. « Je m'inquiétais de votre sort et je voulais vous voir avant la fête du printemps », a-t-il déclaré aux résidents. « La population peut toujours compter sur le Parti et le gouvernement dans les moments les plus difficiles et nous allons l'aider à surmonter les difficultés et à reconstruire ses maisons. »

Tout au long de ses tournées d'inspection en 2025, Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises l'importance des moyens de subsistance des populations, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, de la revitalisation des zones rurales, de l'emploi, du logement, des services publics ou du bien-être écologique. Lors des désastres naturels - un tremblement de terre de magnitude 6,8 dans le comté de Dingri, des glissements de terrain dans le comté de Junlian, dans le Sichuan, et des torrents dans le comté de Yuzhong, dans le Gansu - il a donné des instructions immédiates, coordonnant les efforts de sauvetage pour sauver des vies et réduire le nombre de victimes.

Au cours de l'élaboration du 15e plan quinquennal, Xi Jinping a également souligné qu'il est essentiel de tenir compte de l'opinion et de la sagesse publique dans la mise en place d'un consensus pour la modernisation qui améliore la vie quotidienne.

Un développement de qualité comme point d'ancrage

« Il est impératif de faire face à l'incertitude des évolutions majeures de l'environnement extérieur avec la certitude d'un développement de qualité du pays. » Xi Jinping a délivré ce message en avril au cours d'une réunion du Politburo, en insistant sur l'importance de consolider l'économie réelle, la modernisation industrielle et le progrès technologique.

En avril, Xi Jinping a inspecté un incubateur d'IA à Shanghai, quelques jours seulement après avoir présidé une session d'étude collective du bureau politique sur l'intelligence artificielle, soulignant la valeur de l'intégration de l'innovation en matière d'IA dans le développement industriel.

Xi Jinping a toujours considéré l'économie réelle, c'est-à-dire la partie qui produit des biens et des services, comme la clé de voute de l'économie nationale chinoise. En juillet, en visite à la Yangquan Valve Company dans la province de Shanxi, il a réaffirmé que l'économie réelle, notamment les industries traditionnelles, ne devait pas être abandonnée, mais au contraire transformée et améliorée grâce à l'innovation technologique.

Renforcer les fondements culturels

« Les trésors de la culture chinoise doivent être bien protégés et hérités et la culture dont ils sont issus doit être bien promue. » C'est ce que Xi Jinping a rappelé lors d'une inspection en mai dans le Henan, en confirmant que la culture était un pilier de la force nationale.

Lors d'une visite en octobre au Musée du Palais à Pékin, il a déclaré que les reliques culturelles « appartiennent au peuple et doivent servir le peuple », appelant à la protection, à la restauration et à l'utilisation innovante du patrimoine pour en faire à la fois une ressource éducative et une fenêtre permettant au monde de comprendre la Chine.

L'histoire révolutionnaire est également au cœur du patrimoine culturel. Xi Jinping a visité cette année plusieurs sites révolutionnaires pour souligner l'importance de l'histoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et d'en transmettre l'esprit.

Lors des célébrations marquant le 60e anniversaire de la fondation de la région autonome du Xizang et le 70e anniversaire de la fondation de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, Xi Jinping a dirigé des délégations centrales, renforçant l'unité ethnique et faisant progresser la construction d'une communauté nationale chinoise.

Le 3 septembre, avant le défilé militaire du jour de la Victoire sur la place Tiananmen, le président Xi Jinping a déclaré : « Le grand renouvellement de la nation chinoise est inarrêtable », affirmant que la paix et le développement de l'humanité finiront par triompher.

Ouvrir de nouveaux horizons à travers la réforme et l'ouverture

« Nous franchirons sans aucun doute de nouvelles étapes dans la réforme et le développement en renforçant notre conviction et notre confiance, en attaquant directement les problèmes et les obstacles et en faisant preuve de fermeté face aux risques et aux défis », a réaffirmé Xi Jinping en 2025, en présentant la réforme et l'ouverture comme une solution clé pour éliminer les goulets d'étranglement en matière de développement, soutenir les entreprises privées et faire progresser un marché national unifié.

Lors de sa rencontre avec des représentants d'entreprises internationales, Xi Jinping a réaffirmé que la porte de la Chine continuerait à s'ouvrir, avec des politiques cohérentes en matière d'investissements étrangers.

Lors de la quatrième session plénière du 20e comité central du parti communiste chinois, le projet du 15e plan quinquennal a été esquissé sous la direction de Xi Jinping. À l'approche de 2025, la Chine se prépare à entrer dans un nouveau chapitre, traduisant la vision en action avec des priorités claires et une voie régulière vers la modernisation.

