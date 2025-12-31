CGTN: Dentro de la agenda interna de China: prioridades clave de las inspecciones y reuniones de Xi en 2025

BEIJING, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre las prioridades internas de China en 2025. El artículo destaca las giras de inspección y las reuniones del presidente Xi Jinping, en las que se pone énfasis en la modernización centrada en las personas, el desarrollo económico de alta calidad, la protección del patrimonio cultural, la unidad étnica y profundizar en la reforma y la apertura, mostrando cómo China está mejorando las condiciones de vida y avanzando en su agenda de modernización.

Al finalizar 2025, China se encuentra en un momento crucial de su trayectoria hacia la modernización; se cierra el capítulo 14 del Plan Quinquenal y está a punto de comenzar el 15. Desde fábricas y laboratorios de investigación hasta comunidades locales y sitios de interés cultural, las inspecciones y reuniones centrales del presidente Xi Jinping este año reflejan cómo China está dirigiendo la gobernanza nacional y planificando su próxima fase de modernización.

Modernización centrada en las personas

"Una vida feliz para todas las familias y bienestar para los ancianos y los niños es lo que consideramos un mundo hermoso", afirmó Xi durante una inspección realizada en enero en la provincia de Liaoning, destacando un principio fundamental: el objetivo principal de la modernización es mejorar la vida de las personas.

A pesar del frío, Xi viajó durante casi una hora por una carretera de montaña para visitar a las familias afectadas por las inundaciones en la aldea de Zhuangjiagou. "He estado preocupado por ustedes y por eso he venido a verlos antes del Festival de Primavera", le dijo a los habitantes. "La gente siempre puede contar con el Partido y el gobierno en los momentos más difíciles, y les ayudaremos a superar las dificultades y reconstruir sus hogares".

A lo largo de sus giras de inspección en 2025, Xi destacó reiteradamente las condiciones de vida de la población, desde la seguridad alimentaria, la reactivación rural y el empleo hasta la vivienda, los servicios públicos y el bienestar ecológico. Tras los desastres, un terremoto de magnitud 6,8 en el condado de Dingri, deslizamientos de tierra en el condado de Junlian (Sichuan) y torrentes en las montañas del condado de Yuzhong (Gansu), dio instrucciones inmediatas y coordinó todos los esfuerzos de rescate para salvar vidas y minimizar el número de víctimas.

Dirigiendo la formulación del decimoquinto Plan Quinquenal, Xi también hizo hincapié en que escuchar las voces de la gente y sumar la sabiduría pública son esenciales para crear consenso en torno a la modernización que mejora la vida cotidiana.

Desarrollo de alta calidad como eje central

"Es fundamental hacer frente a la incertidumbre de los cambios drásticos en el entorno externo con la certeza del desarrollo de alta calidad del país". Xi pronunció este mensaje en abril, en una reunión del Politburó, subrayando la importancia de consolidar la economía real, la modernización industrial y el avance tecnológico.

En abril, Xi inspeccionó una incubadora de IA en Shanghái, solo unos días después de presidir una sesión de estudio en grupo del buró político sobre inteligencia artificial, en la que recalcó la importancia de integrar la innovación en IA con el desarrollo industrial.

Xi siempre ha considerado que la economía real, la parte que produce bienes y servicios, es la piedra angular de la economía nacional china. En julio, en la empresa Yangquan Valve Company, en la provincia de Shanxi, reiteró que la economía real, en especial las industrias tradicionales, no debe abandonarse, sino transformarse y modernizarse a través de la innovación tecnológica.

Fortaleciendo las bases culturales

"Los tesoros de la cultura china deben protegerse y transmitirse adecuadamente, y la cultura que hay detrás de ellos debe promoverse debidamente". Xi hizo este llamado durante una inspección de Mayo en Henan, reconociendo que la cultura es un pilar de la fortaleza nacional.

Durante una visita en octubre al Museo del Palacio de Beijing, afirmó que las reliquias culturales "pertenecen al pueblo y deben servir al pueblo", instando a su protección, restauración y uso innovador para que el patrimonio sea tanto un recurso educativo como una ventana para que el mundo pueda comprender a China.

La historia revolucionaria también es central a esta base cultural. Xi visitó varios lugares revolucionarios este año, enfatizando la importancia de contar las historias de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y transmitir su espíritu.

En las celebraciones conmemorativas del 60 aniversario de la fundación de la Región Autónoma de Xizang y del 70 aniversario de la fundación de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, Xi encabezó las delegaciones centrales, reafirmando la unidad étnica y promoviendo la construcción de una comunidad para la nación china.

El 3 de septiembre, previo al desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza de Tiananmen, el presidente Xi declaró: "El gran renacimiento de la nación china es irrefrenable", afirmando que la lucha por la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá en última instancia.

Abriendo nuevos horizontes mediante la reforma y la apertura

"Sin lugar a dudas, abriremos nuevos caminos en materia de reforma y desarrollo, siempre y cuando consolidemos nuestra convicción y confianza, afrontemos los problemas y obstáculos de forma directa y nos enfrentemos a los riesgos y desafíos sin titubear", reiteró Xi en 2025, planteando la reforma y la apertura como una solución clave para superar los obstáculos al desarrollo, apoyar a las empresas privadas y promover un mercado nacional unificado.

En un encuentro con representantes empresariales internacionales, Xi reiteró que China seguirá ampliando su apertura, con políticas consecuentes en materia de inversión extranjera.

En la cuarta sesión plenaria del vigésimo Comité Central del Partido Comunista de China, el proyecto del decimoquinto Plan Quinquenal cobró forma bajo el liderazgo de Xi. Al concluir 2025, China se prepara para abrir un nuevo capítulo, traduciendo la visión en acción con prioridades claras y un camino sólido hacia la modernización.

Para obtener más información, haga clic en:

https://news.cgtn.com/news/2025-12-30/Live-Chinese-President-Xi-Jinping-delivers-2026-New-Year-Address-1JwmtzZkcsU/p.html

https://news.cgtn.com/news/2025-12-30/Inside-China-s-domestic-agenda-Key-priorities-in-2025-1JwoKjSgzQs/p.html

FUENTE CGTN