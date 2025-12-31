CGTN: polityka wewnętrzna Chin: kluczowe priorytety płynące z inspekcji i spotkań prowadzonych przez prezydenta Xi w 2025 roku

PEKIN, 31 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Sieć CGTN opublikowała artykuł o priorytetach polityki wewnętrznej Chin w 2025 roku. W artykule podkreślono znaczenie podróży inspekcyjnych i spotkań prezydenta XI Jinpinga, kładąc nacisk na modernizację ukierunkowaną na potrzeby obywateli, wysoką jakość wzrostu gospodarczego, ochronę dziedzictwa kulturowego, wspólnotę etniczną oraz pogłębienie reform i otwarcia na świat, co uwidacznia, jak Chiny poprawiają jakość życia i realizują program modernizacji.

U schyłku roku 2025 Chiny znalazły się w decydującym momencie na drodze do modernizacji - w chwili zamknięcia 14. planu pięcioletniego i rozpoczęcia realizacji 15. planu. Od fabryk i laboratoriów badawczych, po społeczności lokalne i zabytki kultury, tegoroczne inspekcje prowadzone przez prezydenta Xi Jinpinga i spotkania na szczeblu centralnym pokazują, w jaki sposób Chiny kierują działaniami administracyjnymi na szczeblu krajowym i planują kolejny etap modernizacji.

Modernizacja ukierunkowana na potrzeby obywateli

„Szczęśliwe życie dla każdej rodziny i wspaniały czas dla osób starszych i dzieci definiują piękny świat" - powiedział prezydent Xi podczas styczniowej podróży inspekcyjnej w Prowincji Liaoning, podkreślając znaczenie podstawowej zasady: ostatecznym celem modernizacji jest poprawa życia obywateli.

Nie obawiając się zimna, prezydent Xi odbył niemal godzinną podróż górską drogą, aby odwiedzić rodziny dotknięte klęską powodzi w miejscowości Zhuangjiagou. „Martwiłem się o was i postanowiłem odwiedzić was przed Świętem Wiosny - powiedział mieszkańcom. - Ludzie mogą zawsze liczyć na Partię i rząd w najtrudniejszych chwilach i pomożemy im pokonać trudności i odbudować ich domy".

W ramach podróży inspekcyjnych w 2025 r., Xi wielokrotnie podkreślał wagę jakości życia ludzi, od bezpieczeństwa żywnościowego, rewitalizacji obszarów wiejskich, poprzez rynek pracy, po mieszkalnictwo, usługi publiczne i stan środowiska naturalnego. W chwili wystąpienia klęsk naturalnych - trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8 w powiecie Dingri, lawin błotnych w powiecie Junlian (Syczuan) i nawałnic górskich w powiecie Yuzhong (Gansu) - bezzwłocznie wydał stosowne polecenia, koordynując kompleksowe działania ratunkowe ukierunkowane na ratowanie życia ludzkiego i ograniczenie liczby ofiar.

Kierując pracami nad 15. planem pięcioletnim, prezydent Xi również kładł nacisk na fakt, że wsłuchiwanie się w głosy ludzi i czerpanie z ich mądrości jest kluczowe dla budowy konsensusu w zakresie modernizacji, która przyczyni się do poprawy codziennego życia.

Wysokiej jakości rozwój jako ostoja

„Konieczne jest rozwiązanie kwestii niepewności płynącej z drastycznych zmian otoczenia zewnętrznego w połączeniu ze stabilnością rozwoju kraju na niezmiennie wysokim poziomie". Prezydent Xi skierował ten przekaz w kwietniu do uczestników posiedzenia biura politycznego, podkreślając wagę konsolidacji gospodarki realnej, modernizacji przemysłu i postępu technologicznego.

W kwietniu Xi Jinping udał się z wizytą do inkubatora AI w Szanghaju, zaledwie kilka dni po tym, jak przewodniczył sesji szkoleniowej biura politycznego dotyczącej sztucznej inteligencji, podkreślając wartość włączenia innowacyjnych technologii AI w rozwój przemysłu.

Xi postrzega również gospodarkę realną, obejmującą wytwarzanie towarów i świadczenie usług, jako fundament gospodarki Chin. W lipcu w siedzibie firmy Yangquan Valve w prowincji Shanxi, przypomniał, że gospodarka realna, w szczególności tradycyjne gałęzie przemysłu, nie może zostać porzucona, lecz musi być poddana transformacji i modernizacji z użyciem innowacji technologicznych.

Umocnienie fundamentów kulturowych

„Skarby kultury Chin muszą być chronione i przekazywane kolejnym pokoleniom, a kultura powinna być dobrze promowana". Prezydent Xi wygłosił ten apel podczas majowej podróży inspekcyjnej w Henan, stwierdzając, że kultura jest filarem siły narodu.

Podczas październikowej wizyty w Muzeum Pałacowym (Zakazanym Mieście) w Pekinie, powiedział, że zabytki kultury „należą do ludzi i powinny im służyć", nakłaniając do ich ochrony, restauracji i innowacyjnego wykorzystania, aby dziedzictwo stało się zarówno zasobem edukacyjnym jak i oknem do zrozumienia Chin przez resztę świata.

Historia rewolucji jest również centralnym punktem fundamentów kulturowych. Prezydent Xi odwiedził w tym roku kilka miejsc pamięci o rewolucji, gdzie podkreślił wagę Drugiej Wojny Chińsko-Japońskiej i przekazania kolejnym pokoleniom ducha tych wydarzeń.

Podczas kluczowych obchodów 60. rocznicy powstania Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i 70. rocznicy powstania Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur, Xi stanął na czele delegacji władz centralnych, umacniając wspólnotę etniczną i przyczyniając się do postępów w budowie społeczności chińskiego narodu.

Przed paradą wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Tienanmen, która odbyła się 3 września, prezydent Chin oświadczył, że „wielkie odmłodzenie chińskiego narodu jest nie do powstrzymania", po czym zapewnił, że pokój i rozwój ludzkości stanie się w końcu sprawą o nadrzędnym znaczeniu.

Nowe horyzonty dzięki reformom i otwarciu na świat

„Bez wątpienia przygotujemy nowy grunt pod reformy i wzrost gospodarczy, musimy tylko umocnić nasze przekonanie i pewność, stawić czoła problemom i przeszkodom oraz bez wahania wyeliminować czynniki ryzyka i wyzwania" - podkreślił Xi w 2025 r., traktując reformy i otwarcie na świat jako kluczowe rozwiązanie ukierunkowane na usuwanie czynników hamujących rozwój, wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i rozwój jednolitego rynku krajowego.

Podczas spotkania z przedstawicielami świata biznesu spoza kraju, prezydent Xi stwierdził, że otwarcie na świat będzie się poszerzać poprzez konsekwentną realizację strategii na rzecz inwestycji zagranicznych.

Podczas czwartej sesji plenarnej 20. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, zarys 15. planu pięcioletniego nabrał kształtu pod przewodnictwem prezydenta Xi. U schyłku 2025 roku Chiny przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału, przekładając wizję w działania z jasno określonymi priorytetami i stabilną drogą ku modernizacji.

