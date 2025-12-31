CGTN: Do nitra čínské domácí agendy: klíčové priority z inspekcí a jednání Si Ťin-pchinga v roce 2025
PEKING, 31. prosince 2025 /PRNewswire/ -- CGTN zveřejnila článek o domácích prioritách Číny v roce 2025. Článek upozorňuje na inspekční cesty a setkání prezidenta Si Ťin-pchinga a zdůrazňuje modernizaci zaměřenou na obyvatelstvo, kvalitní hospodářský rozvoj, ochranu kulturního dědictví, etnickou jednotu a prohlubování reforem a otevírání se, a ukazuje tak, jak Čína zlepšuje životní podmínky a postupuje ve svém modernizačním programu.
S koncem roku 2025 se Čína nachází v klíčovém okamžiku své modernizační cesty – 14. pětiletka se uzavírá a 15. pětiletka začíná. Inspekce a ústřední schůzky prezidenta Si Ťin-pchinga uskutečněné v tomto roce ukazují, jak Čína řídí domácí správu a plánuje další fázi modernizace – od továren a výzkumných laboratoří až po místní komunity a kulturní památky.
Modernizace zaměřená na lidi
„Krásný svět znamená šťastný život pro každou rodinu a dobré podmínky pro seniory i děti," uvedl Si během lednové inspekce v provincii Liao-ning. Připomněl tím základní princip, podle něhož je smyslem modernizace především zvyšování kvality života obyvatel.
I přes mrazivé počasí absolvoval Si Ťin-pching téměř hodinovou jízdu po horské cestě, aby se setkal s rodinami zasaženými povodněmi ve vesnici Čuang-ťia-kou. „Měl jsem o vás starost, a proto jsem se přišel podívat ještě před Svátky jara," uvedl. „Strana a vláda stojí při lidech v jejich nejtěžších chvílích a pomohou jim překonat obtíže i obnovit jejich domovy."
Při svých inspekčních cestách v roce 2025 se Si Ťin-pching opakovaně vracel k tématu životní úrovně obyvatel, od zajištění potravin, rozvoje venkova a pracovních míst až po bydlení, veřejné služby a kvalitu životního prostředí. Když zemi zasáhly pohromy – silné zemětřesení v okrese Ting-ž', sesuvy půdy v Ťün-lien v provincii S'-čchuan či horské přívalové povodně v okrese Jü-čung v provincii Kan-su – nařídil okamžitou reakci a koordinoval rozsáhlé záchranné akce, aby se zachránilo co nejvíce životů a minimalizovaly počty obětí.
Při řízení příprav 15. pětiletého plánu Si rovněž zdůraznil, že naslouchání hlasům občanů a shromažďování veřejné moudrosti jsou klíčové pro dosažení konsenzu o modernizaci, jež má přinášet lepší každodenní život.
Vysoce kvalitní rozvoj jako kotva
„Na nejistoty způsobené dramatickými změnami vnějšího prostředí je třeba odpovídat jistotou kvalitního rozvoje země," prohlásil Si na dubnovém jednání politbyra. Poukázal přitom na nutnost upevňovat reálnou ekonomiku, urychlovat modernizaci průmyslu a podporovat technologický pokrok.
Krátce poté, co Si předsedal skupinovému studijnímu jednání politbyra o umělé inteligenci, si v dubnu prohlédl inkubátor umělé inteligence v Šanghaji. Upozornil na klíčovou roli propojování inovací v oblasti AI s rozvojem průmyslu.
Si dlouhodobě považuje reálnou ekonomiku – tedy část hospodářství, která vytváří zboží a služby – za základní pilíř národní ekonomiky Číny. V červenci to zopakoval při návštěvě společnosti Yangquan Valve Company v provincii Šan-si, kde zdůraznil, že reálnou ekonomiku, zejména tradiční průmyslová odvětví, nelze opouštět, ale je třeba je transformovat a modernizovat prostřednictvím technologických inovací.
Posilování kulturních základů
„Poklady čínské kultury musí být dobře chráněny a předávány dalším generacím a kultura, která za nimi stojí, musí být náležitě rozvíjena," uvedl Si Ťin-pching během květnové inspekce v provincii Che-nan. Jeho slova odrážejí přesvědčení, že kultura představuje jeden z pilířů národní síly.
Při říjnové návštěvě Palácového muzea v Pekingu Si prohlásil, že kulturní památky „patří lidu a mají mu sloužit". Zároveň apeloval na jejich ochranu, restaurování a nové formy využití, díky nimž se kulturní dědictví může stát jak nástrojem vzdělávání, tak prostředkem, jímž se Čína představuje světu.
Významné místo v tomto kulturním základu zaujímá také historie revolucí. Při letošních návštěvách řady revolučních památných míst vyzýval Si k tomu, aby se připomínaly příběhy čínské lidové války odporu proti japonské agresi a aby se její duch předával dalším generacím.
U příležitosti 60 let od vzniku Autonomní oblasti Si-cang a 70 let od založení Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang stanul Si Ťin-pching v čele delegací ústřední vlády. Akce měly zdůraznit etnickou soudržnost a další posilování společenství čínského národa.
Před vojenskou přehlídkou ke Dni vítězství na Náměstí Tchien-an-men 3. září prezident Si Ťin-pching uvedl, že „velká obroda čínského národa je nezastavitelná". Zároveň zdůraznil, že snahy o mír a rozvoj lidstva v konečném důsledku převáží.
Otevírání nových obzorů prostřednictvím reforem a politiky otevřenosti
„Pokud budeme posilovat své přesvědčení a sebedůvěru, čelit problémům a překážkám přímo a bez váhání se vypořádávat s riziky a výzvami, nepochybně prorazíme nové cesty v reformách a rozvoji," zopakoval Si v roce 2025. Reformu a otevírání země přitom označil za klíčový nástroj k překonávání bariér rozvoje, podpoře soukromých podniků a prosazování jednotného národního trhu.
Při setkání se zástupci globálního podnikatelského sektoru Si zopakoval, že Čína bude nadále otevírat své dveře světu a udržovat stabilní a předvídatelnou politiku vůči zahraničním investicím.
Na čtvrtém plénu 20. ústředního výboru Komunistické strany Číny se pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga začaly rýsovat základní obrysy 15. pětiletého plánu. S blížícím se koncem roku 2025 se Čína připravuje na vstup do nové etapy, v níž má být vize převedena do praxe prostřednictvím jasně stanovených priorit a stabilní cesty k modernizaci.
