CGTN: Einblick in Chinas innenpolitische Agenda: Wichtigste Prioritäten aus den Inspektionen und Treffen von Xi im Jahr 2025

Am Ende des Jahres 2025 steht China an einem entscheidenden Punkt seiner Modernisierung – das Kapitel des 14. Fünfjahresplans geht zu Ende und das 15. steht vor dem Start. Von Fabriken und Forschungslabors bis hin zu lokalen Gemeinden und kulturellen Sehenswürdigkeiten zeigen die Inspektionen und zentralen Treffen von Präsident Xi Jinping in diesem Jahr, wie China die innenpolitische Steuerung lenkt und die nächste Phase der Modernisierung plant.

Menschenzentrierte Modernisierung

„Ein glückliches Leben für jede Familie und eine gute Zeit für ältere Menschen und Kinder sind das, was wir eine schöne Welt nennen", sagte Xi während einer Inspektion im Januar in der Provinz Liaoning und hob dabei ein Kernprinzip hervor: Bei der Modernisierung geht es letztendlich darum, das Leben der Menschen zu verbessern.

Xi trotzte der Kälte und fuhr fast eine Stunde lang eine Bergstraße entlang, um die von Überschwemmungen betroffenen Familien im Dorf Zhuangjiagou zu besuchen. „Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht und bin deshalb vor dem Frühlingsfest zu Ihnen gekommen", sagte er den Bewohnern. „Die Menschen können sich in schwierigen Zeiten immer auf die Partei und die Regierung verlassen, und wir werden ihnen helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden und ihre Häuser wieder aufzubauen."

Während seiner Inspektionsreisen 2025 hob Xi wiederholt die Lebensbedingungen der Menschen hervor, von der Ernährungssicherheit über die Wiederbelebung des ländlichen Raums und die Beschäftigung bis hin zu Wohnraum, öffentlichen Dienstleistungen und ökologischem Wohlergehen. Als Katastrophen eintraten – ein Erdbeben der Stärke 6,8 im Kreis Dingri, Erdrutsche im Kreis Junlian in Sichuan und Sturzfluten im Kreis Yuzhong in Gansu – gab er sofort Anweisungen und koordinierte umfassende Rettungsmaßnahmen, um Leben zu retten und die Zahl der Opfer so gering wie möglich zu halten.

Bei der Ausarbeitung des 15. Fünfjahresplans betonte Xi auch, dass es für die Schaffung eines Konsenses für die Modernisierung, die das tägliche Leben verbessert, unerlässlich ist, auf die Stimmen der Menschen zu hören und die Weisheit der Öffentlichkeit zu bündeln.

Hochwertige Entwicklung als Anker

„Es ist unerlässlich, der Unsicherheit drastischer Veränderungen im externen Umfeld mit der Gewissheit einer hochwertigen Entwicklung des Landes zu begegnen." Xi übermittelte diese Botschaft im April bei einer Sitzung des Politbüros und betonte dabei die Bedeutung der Konsolidierung der Realwirtschaft, der industriellen Modernisierung und des technologischen Fortschritts.

Im April besichtigte Xi einen KI-Inkubator in Shanghai, nur wenige Tage nachdem er eine Gruppensitzung des Politbüros zum Thema künstliche Intelligenz geleitet hatte, und betonte dabei den Wert der Integration von KI-Innovationen in die industrielle Entwicklung.

Xi betrachtet die Realwirtschaft – den Teil, der Güter und Dienstleistungen produziert – seit langem als Eckpfeiler der chinesischen Volkswirtschaft. Im Juli bekräftigte er bei der Yangquan Valve Company in der Provinz Shanxi, dass die Realwirtschaft, insbesondere traditionelle Industrien, nicht aufgegeben, sondern durch technologische Innovationen transformiert und modernisiert werden müsse.

Stärkung der kulturellen Grundlagen

„Die Schätze der chinesischen Kultur müssen gut geschützt und weitergegeben werden, und die Kultur, die hinter ihnen steht, muss gefördert werden." Xi äußerte diese Forderung während einer Inspektion im Mai in Henan und betonte, dass Kultur eine Säule der nationalen Stärke sei.

Bei einem Besuch im Palastmuseum in Beijing im Oktober sagte er, dass Kulturgüter „dem Volk gehören und dem Volk dienen sollten", und forderte deren Schutz, Restaurierung und innovative Nutzung, um das Erbe sowohl zu einer Bildungsressource als auch zu einem Fenster für die Welt zu machen, um China zu verstehen.

Die revolutionäre Geschichte ist ebenfalls ein zentraler Bestandteil dieser kulturellen Grundlage. Xi besuchte in diesem Jahr mehrere revolutionäre Stätten und betonte, wie wichtig es sei, die Geschichten des chinesischen Widerstandskrieges gegen die japanische Aggression zu erzählen und dessen Geist weiterzugeben.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Gründung der Autonomen Region Xizang und zum 70. Jahrestag der Gründung der Autonomen Region Xinjiang Uygur leitete Xi die zentralen Delegationen, stärkte die ethnische Einheit und trieb den Aufbau einer Gemeinschaft für die chinesische Nation voran.

Am 3. September, vor der Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Platz des Himmlischen Friedens, erklärte Präsident Xi: „Die große Wiederbelebung der chinesischen Nation ist unaufhaltsam" und bekräftigte, dass sich die Sache des Friedens und der Entwicklung für die Menschheit letztendlich durchsetzen werde.

Neue Horizonte durch Reform und Öffnung

„Wir werden zweifellos neue Wege in Reform und Entwicklung beschreiten, solange wir unsere Überzeugung und unser Vertrauen stärken, Probleme und Hindernisse direkt angehen und Risiken und Herausforderungen ohne zu zögern bewältigen", bekräftigte Xi im Jahr 2025 und bezeichnete Reformen und Öffnung als eine wichtige Lösung, um Entwicklungsengpässe zu überwinden, private Unternehmen zu unterstützen und einen einheitlichen nationalen Markt voranzutreiben.

Bei einem Treffen mit Vertretern globaler Unternehmen bekräftigte Xi, dass China seine Türen weiter öffnen und eine konsequente Politik gegenüber ausländischen Investitionen verfolgen werde.

Auf der vierten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas nahm unter der Führung von Xi der Entwurf für den 15. Fünfjahresplan Gestalt an. Mit dem Ende des Jahres 2025 bereitet sich China auf den Beginn eines neuen Kapitels vor, in dem Visionen mit klaren Prioritäten und einem stetigen Weg zur Modernisierung in die Tat umgesetzt werden.

