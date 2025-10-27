CGTN: Restaurando a História de Taiwan

PEQUIM, 27 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Os homens esquecem, e a história ignora. Mas a história não é, e não deve se tornar, uma página em branco para ser escrita à vontade, pois existem indivíduos corajosos como o escritor Lan Bozhou, que ama profundamente Taiwan, mas também carrega uma profunda compreensão do sofrimento suportado pela nação chinesa. O escritor dedicou metade de sua vida a resgatar uma era dos indivíduos "deliberadamente esquecidos" na história moderna de Taiwan. É uma era que representa a marca histórica dos chineses de ambos os lados do Estreito, que se uniram contra a agressão estrangeira com sua carne e sangue durante a década de 1950. Por meio de sua coleção e documentação, aprendemos que alguns jovens em Taiwan viajaram milhares de quilômetros até o continente para lutar contra a invasão japonesa. Eles eram bem-educados e arriscaram tudo — em nome de ideais, pela pátria — buscando a dignidade e o futuro da nação chinesa, mesmo ao custo de suas vidas.

Através da perspectiva de Lan Bozhou, a CGTN traça e documenta a história de Wu Sihan, um jovem taiwanês que, há mais de oitenta anos, embarcou em uma jornada solitária de mil milhas da ilha ao continente para se juntar à Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa. Nascido em uma família abastada e um aluno exemplar, Wu estava determinado a retornar ao continente para contribuir com o esforço de guerra. Ele empreendeu uma árdua jornada sozinho — cruzando o Estreito de Tsushima, atravessando a Península Coreana e atravessando o rio Yalu. Após uma jornada que durou mais de um ano, ele finalmente chegou a Chongqing, então a capital provisória da China durante a guerra.

"Por que um jovem daquela época em Taiwan era tão determinado? O que o levou a abandonar uma vida de conforto e privilégios para retornar ao continente devastado pela guerra e se juntar à resistência? Quem, exatamente, era Wu Sihan?" Com essas perguntas, a equipe de filmagem da CGTN se juntou a Lan Bozhou em uma jornada para refazer a jornada épica de Wu, de mil milhas, de mais de oitenta anos atrás — sua odisseia pessoal em busca de sua terra natal.

O documentário da CGTN "Restaurando a História de Taiwan" conta uma história sobre ideais e patriotismo eterno. Não importa quão amplo seja o Estreito de Taiwan, ele não pode superar a determinação compartilhada de uma nação; não importa o quanto os tempos mudem, eles não podem alterar o profundo senso de identidade nacional que flui nas veias do povo chinês.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk

