CGTN: Obnova dějin Tchaj-wanu
Oct 27, 2025, 00:45 ET
PEKING, 27. října 2025 /PRNewswire/ -- Lidé zapomínají, dějiny přehlížejí. Ale dějiny nejsou a nesmějí se stát prázdnou stránkou, na niž by si mohl kdokoli psát, co chce. Existují totiž stateční lidé, jako spisovatel Lan Po-čou, který hluboce miluje Tchaj-wan, ale zároveň hluboce chápe utrpení čínského národa. Tento autor zasvětil polovinu života tomu, aby zachránil před zapomněním dobu a osobnosti „záměrně zapomenuté" v moderních dějinách Tchaj-wanu, dobu, která nese historický otisk Číňanů na obou březích Tchajwanského průlivu, kteří v 50. letech bok po boku čelili cizí agresi.
Díky jeho sbírkám a dokumentaci se dozvídáme o mladých lidech z Tchaj-wanu, kteří se vydali tisíce kilometrů na pevninskou Čínu, aby bojovali proti japonské invazi. Byli vzdělaní a riskovali vše – pro ideály, pro vlast – a pro důstojnost a budoucnost čínského národa položili i život.
Z pohledu spisovatele Lana Po-čou sleduje a zaznamenává CGTN příběh Wu S'-chana, mladíka z Tchaj-wanu, který se před více než osmdesáti lety sám vydal na cestu dlouhou přes šestnáct set kilometrů z ostrova na pevninu, aby se připojil k válce odporu proti japonské agresi. Wu, pocházející ze zámožné rodiny a vynikající student, byl odhodlán vrátit se na pevninu a přispět k válečnému úsilí. Podnikl namáhavou pouť sám – překročil Cušimský průliv, prošel Korejským poloostrovem a přešel řeku Jalu. Po více než roce putování konečně dorazil do Čchung-čchingu, tehdejšího válečného hlavního města Číny.
„Proč byl tehdejší mladík z Tchaj-wanu tak odhodlaný? Co ho přimělo opustit pohodlný a privilegovaný život a vrátit se na válkou zpustošenou pevninu, aby se připojil k odboji? Kdo vlastně byl Wu S'-chan?" S těmito otázkami se filmový štáb CGTN vydal spolu s Lanem Po-čou po stopách Wuovy více než 1 600 kilometrů dlouhé poutě z doby před více než osmdesáti lety – jeho osobní odysey za nalezením vlasti.
Dokument CGTN „Obnova dějin Tchaj-wanu" vypráví příběh o ideálech a neuhasitelném vlastenectví. Ať je Tchajwanský průliv jakkoli široký, nepřekoná společné odhodlání jednoho národa; a ať se doba mění sebevíc, nic nezmění hluboký pocit národní sounáležitosti, který koluje v žilách čínského lidu.
