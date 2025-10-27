CGTN: Obnova dějin Tchaj-wanu

News provided by

CGTN

Oct 27, 2025, 00:45 ET

PEKING, 27. října 2025 /PRNewswire/ -- Lidé zapomínají, dějiny přehlížejí. Ale dějiny nejsou a nesmějí se stát prázdnou stránkou, na niž by si mohl kdokoli psát, co chce. Existují totiž stateční lidé, jako spisovatel Lan Po-čou, který hluboce miluje Tchaj-wan, ale zároveň hluboce chápe utrpení čínského národa. Tento autor zasvětil polovinu života tomu, aby zachránil před zapomněním dobu a osobnosti „záměrně zapomenuté" v moderních dějinách Tchaj-wanu, dobu, která nese historický otisk Číňanů na obou březích Tchajwanského průlivu, kteří v 50. letech bok po boku čelili cizí agresi.
Díky jeho sbírkám a dokumentaci se dozvídáme o mladých lidech z Tchaj-wanu, kteří se vydali tisíce kilometrů na pevninskou Čínu, aby bojovali proti japonské invazi. Byli vzdělaní a riskovali vše – pro ideály, pro vlast – a pro důstojnost a budoucnost čínského národa položili i život.

Continue Reading

Z pohledu spisovatele Lana Po-čou sleduje a zaznamenává CGTN příběh Wu S'-chana, mladíka z Tchaj-wanu, který se před více než osmdesáti lety sám vydal na cestu dlouhou přes šestnáct set kilometrů z ostrova na pevninu, aby se připojil k válce odporu proti japonské agresi. Wu, pocházející ze zámožné rodiny a vynikající student, byl odhodlán vrátit se na pevninu a přispět k válečnému úsilí. Podnikl namáhavou pouť sám – překročil Cušimský průliv, prošel Korejským poloostrovem a přešel řeku Jalu. Po více než roce putování konečně dorazil do Čchung-čchingu, tehdejšího válečného hlavního města Číny.

„Proč byl tehdejší mladík z Tchaj-wanu tak odhodlaný? Co ho přimělo opustit pohodlný a privilegovaný život a vrátit se na válkou zpustošenou pevninu, aby se připojil k odboji? Kdo vlastně byl Wu S'-chan?" S těmito otázkami se filmový štáb CGTN vydal spolu s Lanem Po-čou po stopách Wuovy více než 1 600 kilometrů dlouhé poutě z doby před více než osmdesáti lety – jeho osobní odysey za nalezením vlasti.

Dokument CGTN „Obnova dějin Tchaj-wanu" vypráví příběh o ideálech a neuhasitelném vlastenectví. Ať je Tchajwanský průliv jakkoli široký, nepřekoná společné odhodlání jednoho národa; a ať se doba mění sebevíc, nic nezmění hluboký pocit národní sounáležitosti, který koluje v žilách čínského lidu.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CGTN: восстановление истории Тайваня

CGTN: восстановление истории Тайваня

Люди забывают, а история упускает из виду. Но история не является и не должна стать пустой страницей, на которой можно писать по своему желанию,...
CGTN: Die Aufarbeitung der Geschichte Taiwans

CGTN: Die Aufarbeitung der Geschichte Taiwans

Menschen vergessen, und die Geschichte übersieht. Die Geschichte ist jedoch kein unbeschriebenes Blatt, das nach Belieben gefüllt werden kann, und...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Broadcast Tech

Broadcast Tech

News Releases in Similar Topics