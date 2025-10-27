:CGTN استعادة تاريخ تايوان

بكين، 27 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- ينسى الناس، ويُطوى التاريخ. لكن التاريخ ليس، ويجب ألا يصبح، صفحة بيضاء تُكتب حسب الأهواء، فهناك أفراد شجعان مثل الكاتب لان بوتشو، الذي يحب تايوان بعمق، ويحمل أيضاً فهماً عميقاً للمعاناة التي تحملتها الأمة الصينية. لقد كرس الكاتب نصف حياته لإنقاذ حقبة من "المنسيين عمداً" في تاريخ تايوان الحديث. إنها حقبة تمثل البصمة التاريخية للصينيين على جانبي المضيق، الذين وقفوا صفاً واحداً ضد العدوان الأجنبي بدمائهم وأرواحهم خلال الخمسينيات. من خلال ما جمعه ووثقه، نعلم أن بعض الشباب في تايوان قطعوا آلاف الأميال إلى البر الرئيسي لمحاربة الغزو الياباني. كانوا متعلمين جيداً، فضحّوا بكل شيء من أجل المُثُل العليا ومن أجل الوطن الأم، سعياً وراء كرامة ومستقبل الأمة الصينية حتى لو كلفهم ذلك حياتهم.

من منظور لان بوتشو، تقتفي CGTN وتوثق قصة وو سيهان، وهو شاب من تايوان شرع قبل أكثر من ثمانين عاماً في رحلة فردية لألف ميل من الجزيرة إلى البر الرئيسي ليلتحق بحرب المقاومة ضد العدوان الياباني. وُلد وو في عائلة ميسورة الحال وكان طالباً متفوقاً، وقد عقد العزم على العودة إلى البر الرئيسي للمساهمة في المجهود الحربي. خاض رحلة شاقة بمفرده عابراً مضيق تسوشيما، ومجتازاً شبه الجزيرة الكورية، ومسافراً عبر نهر يالو. بعد رحلة استمرت أكثر من عام، وصل أخيراً إلى تشونغتشينغ، التي كانت آنذاك العاصمة المؤقتة للصين في زمن الحرب.

"لماذا كان شاب من تلك الحقبة في تايوان مصمماً إلى هذا الحد؟ ما الذي دفعه للتخلي عن حياة الراحة والامتيازات للعودة إلى البر الرئيسي الذي مزقته الحرب والانضمام إلى المقاومة؟ من هو وو سيهان بالضبط؟" وبهذه الأسئلة انضم طاقم تصوير CGTN إلى لان بوتشو في رحلة لإعادة تتبع ملحمة وو الخاصة، رحلة الألف ميل قبل أكثر من ثمانين عاماً، رحلته الشخصية بحثاً عن وطنه الأم.

يروي الفيلم الوثائقي "استعادة تاريخ تايوان" من إنتاج CGTN قصة عن المُثُل العليا والوطنية الخالدة. مهما اتسع مضيق تايوان، فإنه لا يمكن أن يتجاوز العزيمة المشتركة لأمة واحدة، ومهما تغيرت الأزمان، فإنها لا يمكن أن تغير الإحساس العميق بالهوية الوطنية المتدفق في عروق الشعب الصيني.

فيديو - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk