CGTN: восстановление истории Тайваня

News provided by

CGTN

Oct 27, 2025, 00:28 ET

ПЕКИН, 27 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Люди забывают, а история упускает из виду. Но история не является и не должна стать пустой страницей, на которой можно писать по своему желанию, поскольку есть такие смелые люди, как писатель Лан Бочжоу (Lan Bozhou), который глубоко любит Тайвань, но в то же время глубоко понимает страдания, пережитые китайской нацией. Писатель посвятил половину своей жизни спасению эпохи от «сознательно забытых» личностей в современной истории Тайваня. Это эпоха, которая представляет собой исторический отпечаток китайцев по обе стороны пролива, которые стояли единым фронтом против иностранной агрессии своей плотью и кровью в 1950-х годах. Из его коллекции и документации мы узнаем, что некоторые молодые люди на Тайване путешествовали за тысячи миль на материк, чтобы бороться с японским вторжением. Они были хорошо образованы и ставили все — ради идеалов, ради родины — на защиту достоинства и будущего китайской нации даже ценой своей жизни.

Continue Reading

С точки зрения Лан Бочжоу, CGTN прослеживает и документирует историю У Сиханя (Wu Sihan), юноши из Тайваня, который более восьмидесяти лет назад отправился в одиночное путешествие длиной в тысячу миль от острова на материк, чтобы присоединиться к войне сопротивления японской агрессии. Ву родился в благополучной семье и был студентом, но был полон решимости вернуться на материк, чтобы внести свой вклад в военные действия. Он предпринял трудный поход в одиночку, пересекая Цусимский пролив, Корейский полуостров и реку Ялу. После путешествия, продолжавшегося более года, он наконец добрался до Чунцина, временной столицы Китая в военное время.

«Почему молодежь той эпохи на Тайване была так решительно настроена? Что заставило его отказаться от комфортной и привилегированной жизни, чтобы вернуться на истерзанный войной материк и присоединиться к сопротивлению? Кем именно был Ву Сихань?» — с этими вопросами съемочная группа CGTN присоединилась к Лану Бочжоу в путешествии, чтобы проследить собственный эпический тысячемильный квест Ву более восьмидесяти лет назад — его личную одиссею в поисках своей родины.

Документальный фильм CGTN «Восстановление истории Тайваня» рассказывает историю об идеалах и бессмертном патриотизме. Независимо от того, насколько широк Тайваньский пролив, он не может превзойти общую решимость одной нации; независимо от того, как меняется время, они не могут изменить глубокое чувство национальной идентичности, текущее в венах китайского народа.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CGTN: Die Aufarbeitung der Geschichte Taiwans

CGTN: Die Aufarbeitung der Geschichte Taiwans

Menschen vergessen, und die Geschichte übersieht. Die Geschichte ist jedoch kein unbeschriebenes Blatt, das nach Belieben gefüllt werden kann, und...
CGTN : Restituer l'histoire de Taïwan

CGTN : Restituer l'histoire de Taïwan

Les hommes oublient et l'histoire passe parfois sous silence. Mais l'histoire n'est pas, et ne doit pas devenir, une page blanche sur laquelle chacun ...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Broadcast Tech

Broadcast Tech

News Releases in Similar Topics