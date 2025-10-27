CGTN: Restaurando la historia de Taiwán

PEKÍN, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los hombres olvidan y la historia pasa inadvertida. Pero la historia no es, ni debe convertirse, en una página en blanco en la que se pueda escribir a voluntad, ya que hay personas valientes como el escritor Lan Bozhou, que ama profundamente a Taiwán, pero que también comprende profundamente el sufrimiento que ha padecido la nación china. El escritor ha dedicado la mitad de su vida a rescatar una época de los individuos "deliberadamente olvidados" de la historia moderna de Taiwán. Es una época que representa la huella histórica de los chinos a ambos lados del estrecho, que se mantuvieron unidos contra la agresión extranjera con su sangre y su carne durante la década de los cincuenta. Mediante su colección y documentación, sabemos que algunos jóvenes de Taiwán recorrieron miles de kilómetros hasta el continente para luchar contra la invasión japonesa. Eran personas cultas que lo arriesgaron todo, por sus ideales, por la patria, en busca de la dignidad y el futuro de la nación china, incluso a costa de sus vidas.

Gracias a la perspectiva de Lan Bozhou, CGTN rastrea y documenta la historia de Wu Sihan, un joven de Taiwán que, hace más de ochenta años, emprendió un viaje en solitario de mil kilómetros desde la isla hasta el continente para unirse a la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa. Nacido en una familia acomodada y estudiante brillante, Wu estaba decidido a regresar al continente para contribuir al esfuerzo bélico. Emprendió un arduo viaje en solitario: cruzó el estrecho de Tsushima, atravesó la península de Corea y recorrió el río Yalu. Tras un viaje que duró más de un año, finalmente llegó a Chongqing, entonces capital provisional de China durante la guerra.

"¿Por qué un joven de aquella época en Taiwán estaba tan decidido? ¿Qué le impulsó a abandonar una vida cómoda y privilegiada para regresar al continente devastado por la guerra y unirse a la resistencia? ¿Quién era exactamente Wu Sihan?". Con estas preguntas, el equipo de filmación de CGTN se unió a Lan Bozhou en un viaje para recorrer la épica travesía de mil millas que Wu realizó hace más de ochenta años, su odisea personal en busca de su patria.

El documental de CGTN "Restaurando la historia de Taiwán" cuenta una historia sobre ideales y patriotismo inquebrantable. Por muy ancho que sea el estrecho de Taiwán, no puede superar la determinación compartida de una nación; por mucho que cambien los tiempos, no pueden alterar el profundo sentido de identidad nacional que fluye en las venas del pueblo chino.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk

FUENTE CGTN