CGTN : Restituer l'histoire de Taïwan

BEIJING, 26 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Les hommes oublient et l'histoire passe parfois sous silence. Mais l'histoire n'est pas, et ne doit pas devenir, une page blanche sur laquelle chacun peut écrire à sa guise, car il existe des personnes courageuses comme l'écrivain Lan Bozhou, qui aime profondément Taïwan, mais qui a aussi une profonde compréhension des souffrances endurées par la nation chinoise. L'auteur a consacré la moitié de sa vie à sauver de l'oubli l'époque de personnes « délibérément effacées » de l'histoire moderne de Taïwan. C'est une époque marquée par l'empreinte historique des Chinois des deux côtés du détroit, qui se sont unis contre l'agression étrangère avec leur chair et leur sang au cours des années 1950. Grâce à la collection et à la documentation de Lan Bozhou, nous apprenons que certains jeunes Taïwanais ont parcouru des milliers de kilomètres pour se rendre sur le continent afin de lutter contre l'invasion japonaise. Ils étaient bien éduqués et ont tout risqué — au nom des idéaux, de la patrie — pour défendre la dignité et l'avenir de la nation chinoise, parfois au prix de leur vie.

À travers le récit de Lan Bozhou, le documentaire de CGTN retrace l'histoire de Wu Sihan, un jeune Taïwanais qui, il y a plus de quatre-vingts ans, a entrepris un voyage solitaire de mille kilomètres de l'île au continent pour participer à la Seconde guerre sino-japonaise (appelée « Guerre de résistance contre l'agression japonaise » en Chine). Issu d'une famille aisée et excellent élève, Wu était déterminé à retourner sur le continent pour contribuer à l'effort de guerre. Il entreprit seul un périple ardu, traversant le détroit de Tsushima, la péninsule coréenne et le fleuve Yalu. Après un voyage de plus d'un an, il atteignit enfin Chongqing, alors capitale provisoire de la Chine en temps de guerre.

« Pourquoi ce jeune Taïwanais de l'époque était-il tellement déterminé ? Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner une vie de confort et de privilèges pour retourner sur le continent déchiré par la guerre et rejoindre la résistance ? Qui était exactement Wu Sihan ? » À partir de ces questions, une équipe de tournage de CGTN a rejoint Lan Bozhou pour retracer la quête épique de Wu Sihan, il y a plus de 80 ans, son odyssée personnelle à la recherche de sa mère patrie.

Le documentaire de CGTN « Restoring the History of Taiwan » (Restituer l'histoire de Taïwan) raconte une histoire d'idéaux et de patriotisme indéfectible. Quelle que soit la largeur du détroit de Taïwan, elle ne saurait surpasser la détermination commune d'une nation. Quels que soient les changements apportés par le temps, ils ne sauraient altérer le profond sentiment d'identité nationale qui coule dans les veines du peuple chinois.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk