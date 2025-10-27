CGTN: Przywracanie historii Tajwanu

PEKIN, 27 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Ludzie zapominają, a historia ma tendencję do przemilczania. Jednak historia nie jest - i nie może się stać - pustą kartą, którą można dowolnie zapisywać, ponieważ istnieją odważni ludzie, tacy jak pisarz Lan Bozhou, który kocha Tajwan, a jednocześnie nosi w sobie głębokie zrozumienie cierpień narodu chińskiego. Pisarz poświęcił połowę swojego życia na ocalenie epoki oraz „celowo zapomnianych" postaci z najnowszej historii Tajwanu. To epoka, która stanowi historyczny ślad Chińczyków po obu stronach cieśniny, walczących zjednoczonymi siłami, własnym ciałem i krwią broniąc się przeciwko agresji zewnętrznej w latach 50. XX wieku. Dzięki jego zbiorom i dokumentacji dowiadujemy się, że niektórzy młodzi ludzie z Tajwanu wyruszyli tysiące kilometrów na kontynent, aby walczyć z japońską inwazją. Byli dobrze wykształceni i ryzykowali wszystko - w imię ideałów, dla ojczyzny - dążąc do godności i przyszłości narodu chińskiego, nawet za cenę życia.

Z perspektywy Lan Bozhou CGTN bada i dokumentuje historię Wu Sihana, młodego człowieka z Tajwanu, który ponad osiemdziesiąt lat temu odbył samotną podróż, pokonując tysiące kilometrów z wyspy na kontynent, aby wstąpić do wojny oporu przeciwko japońskiej agresji. Urodzony w zamożnej rodzinie i będący znakomitym uczniem, Wu był zdeterminowany, by wrócić na kontynent i przyczynić się do wysiłku wojennego. Sam podjął się trudnej wędrówki - przeprawiając się przez Cieśninę Tsushima, przemierzając Półwysep Koreański i przekraczając rzekę Yalu. Po podróży trwającej ponad rok dotarł w końcu do Chongqingu - tymczasowej stolicy wojennej Chin.

„Dlaczego młody człowiek tamtej epoki na Tajwanie był tak zdeterminowany? Co skłoniło go, by porzucić życie pełne wygód i przywilejów, aby wrócić na targany wojną kontynent i przyłączyć się do oporu? Kim tak naprawdę był Wu Sihan?" - z tymi pytaniami ekipa filmowa CGTN dołączyła do Lan Bozhou w podróży mającej na celu odtworzenie epickiej, liczącej tysiące kilometrów wyprawy Wu sprzed ponad osiemdziesięciu lat - jego osobistej odysei w poszukiwaniu ojczyzny.

Dokument CGTN „Przywracanie historii Tajwanu" opowiada historię o ideałach i niezłomnym patriotyzmie. Nawet rozległa Cieśnina Tajwańska nie może przeszkodzić wspólnej determinacji jednego narodu, a dynamicznie zmieniające się czasy nie mogą wpłynąć na głębokie poczucie tożsamości narodowej, które naród chiński ma we krwi.

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk