CGTN: Obnova histórie Taiwanu

CGTN

Oct 26, 2025, 02:49 ET

PEKING, 26. októbra 2025 /PRNewswire/ – Ľudia zabúdajú a história prehliada. Ale história nie je ani sa nesmie stať prázdnou stránkou, na ktorú sa dá ľubovoľne písať. Existujú totiž odvážni jednotlivci ako spisovateľ Lan Bozhou, ktorý hlboko miluje Taiwan, no zároveň veľmi dobre rozumie utrpeniu, ktoré prežíval čínsky národ. Spisovateľ venoval polovicu svojho života záchrane jednej éry pred „zámerným zabúdaním" na jednotlivcov v novodobej histórii Taiwanu. Ide o éru, ktorá predstavuje historickú stopu Číňanov na oboch stranách úžiny, ktorí sa v 50. rokoch 20. storočia jednotne postavili proti zahraničnej agresii vlastnou dušou aj telom. Z jeho zbierky a dokumentácie sa dozvedáme, že mnoho mladých ľudí z Taiwanu cestovalo tisíce kilometrov na pevninu, aby bojovali proti japonskej invázii. Boli vzdelaní a obetovali všetko – pre svoje ideály a vlasť – usilovali sa o dôstojnosť a budúcnosť čínskeho národa aj za cenu obetovania vlastných životov.

Očami Lan Bozhoua CGTN sleduje a dokumentuje príbeh Wu Sihana, mladíka z Taiwanu, ktorý sa pred viac ako osemdesiatimi rokmi vydal na osamelú cestu tisíc míľ z ostrova na pevninu, aby sa pridal k vojne odporu proti japonskej agresii. Wu pochádzal z bohatej rodiny a bol vynikajúci študent. Bol odhodlaný vrátiť sa na pevninu, aby prispel k vojnovému úsiliu. Sám podnikol namáhavú cestu – prešiel cez prieliv Tsushima, cez Kórejský polostrov aj cez rieku Yalu. Po dlhej ceste trvajúcej viac ako rok konečne dorazil do Chongqingu, dočasného hlavného čínskeho mesta počas vojny.

„Prečo bol v tej dobe mladík z Taiwanu taký odhodlaný? Čo ho prinútilo opustiť pohodlný život plný privilégií, vrátiť sa na pevninu zničenú vojnou a pripojiť sa k odboju? Kto vlastne bol Wu Sihan?" s týmito otázkami sa filmový štáb CGTN pridal k Lan Bozhouovi na ceste, aby sa vrátili k vlastnej epickej tisíckilometrovej výprave Wua spred viac ako osemdesiatich rokov – jeho osobnej odysee pri hľadaní vlasti.

Dokumentárny film CGTN s názvom „Obnova histórie Taiwanu" rozpráva príbeh o ideáloch a nehynúcom vlastenectve. Bez ohľadu na to, aký široký je Taiwanský prieliv, nemôže prekonať spoločné odhodlanie jedného národa. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa časy menia, nemôžu zmeniť hlboký zmysel pre národnú identitu, ktorý prúdi v žilách čínskeho ľudu.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3dJIk

