Le choc du Moyen-Orient rebat les cartes du risque mondial et les investisseurs réagissent en temps réel

À la suite du choc géopolitique et énergétique déclenché par la guerre israélo-américaine contre l'Iran - le FMI avertissant que l'escalade pourrait pousser l'économie mondiale vers la récession et infliger des dommages durables, même dans le meilleur des cas - le risque pays est rapidement réévalué, les investisseurs reconfigurant déjà leur capital et leur exposition personnelle à travers les juridictions.

LONDRES, 12 mai 2026 /PRNewswire/ -- La dernière édition de l'indice Henley & Partners-AlphaGeo Global Investment Risk and Resilience Index révèle un nouveau classement des risques mondiaux, combinant la résilience structurelle, les signaux de marché en temps réel et le comportement des investisseurs pour fournir un aperçu de la façon dont les pays - et les investisseurs - réagissent à l'évolution rapide des conditions géopolitiques, étayé par des données.

Pour cette édition spéciale, l'indice a été testé en utilisant les données du Country Risk Premium (CRP) au 1er avril 2026 ainsi que les tendances actuelles de la demande des clients de Henley & Partners.

Reconfiguration rapide en cours

« La résilience est une propriété à long terme : il ne tourne pas sur lui-même. Le risque, en revanche, existe bel et bien. Les marchés le réévaluent d'heure en heure », déclare Dr. Parag Khanna, fondateur et PDG de AlphaGeo.

Les refuges traditionnels continuent de dominer le haut du classement, avec en tête la Suisse (n° 1), le Danemark (n° 2), la Suède (n° 3), Singapour (n° 4) et la Norvège (n° 5) - ce qui souligne la force du groupe nordique et la stabilité institutionnelle.

Plusieurs économies émergentes ont fortement progressé dans le classement, avec en tête l'Inde (qui gagne 40 places pour atteindre le 64e rang) et les Philippines (qui gagnent 40 places pour atteindre le 74e rang), ainsi que la Turquie (qui gagne 32 places pour atteindre le 88e rang), le Mexique (qui gagne 30 places pour atteindre le 66e rang) et le Maroc (qui gagne 28 places pour atteindre le 70e rang).

« Ce que nous voyons, ce n'est pas seulement une reprise des prix, mais une divergence », déclare Dr. Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners. « Aucun pays ne peut à lui seul assurer une sécurité durable ou fournir tous les attributs recherchés par les investisseurs - stabilité, accès, opportunités et sécurité. Toutefois, en les combinant, on obtient quelque chose de plus puissant : l'optionnalité ».

Ces mouvements reflètent une réaffectation de la confiance, les investisseurs différenciant les pays en fonction de la crédibilité de leur politique, de leur positionnement stratégique et de leur résistance aux perturbations géopolitiques.

« L'idée traditionnelle selon laquelle les pays développés sont sûrs et les pays émergents risqués est en train de s'effondrer », déclare Tim Klatte, associé chez Grant Thornton China. « Les investisseurs ne pensent plus en termes de blocs régionaux, ils évaluent la résilience pays par pays et ajustent leur capital et leur positionnement personnel en conséquence. »

Parmi les grandes économies, la Chine (qui gagne 6 places pour atteindre le 31e rang) est celle qui a le plus progressé, tandis que le Canada (qui perd 4 places pour atteindre le 15e rang) est celle qui a le plus régressé au sein du G7. Les États-Unis (24e) et le Royaume-Uni (19e) restent inchangés.

Les pays exposés à des conflits, à des sanctions ou à une fragilité structurelle ont fortement reculé, notamment la Biélorussie (qui perd 57 places et se retrouve au 117e rang), la Bosnie-et-Herzégovine (qui perd 32 places et se retrouve au 89e rang) et l'Ukraine (qui perd 28 places et se retrouve au 131e rang).

La réponse des investisseurs s'accélère

Ces changements se reflètent déjà dans le comportement des investisseurs.

Les données internes de Henley & Partners révèlent des demandes émanant de plus de 70 nationalités dans plus de 40 programmes de résidence et de citoyenneté depuis janvier 2026.

La demande de diversification souveraine est en forte hausse, avec une augmentation des demandes pour les programmes en Grèce (+61 %), Italie (+43 %), Malte (+38 %), et Nauru (+200 %), tandis que les demandes d'options de migration d'investissement en Nouvelle-Zélande sont en hausse de 165 %, Costa Rica 44 %, et Türkiye 35 %.

Le conflit au Moyen-Orient est à l'origine de ce repositionnement.

« Le conflit actuel a considérablement augmenté les enjeux pour les investisseurs, les gouvernements et les individus mobiles à l'échelle mondiale », déclare le Dr Robert Mogielnicki, économiste politique spécialisé dans le Moyen-Orient. « Le détroit d'Ormuz restera un point de passage contesté et il est peu probable que la prime de risque géopolitique se dissipe, même en cas d'issue négociée. »

Dans le Golfe, les demandes de renseignements émanant de clients basés aux Émirats arabes unis ont augmenté de 41 %, tandis que les demandes d'adhésion ont progressé de 26 %, en grande partie grâce aux expatriés à la recherche d'options supplémentaires.

Si les économies centrales de l'Europe continuent de faire preuve de résistance en termes relatifs, les perspectives plus générales deviennent plus fragiles.

« Bien que l'Europe connaisse des difficultés économiques à court terme, les signes indiquant qu'elle commence à se consolider en tant qu'unité politique signifient qu'elle devrait continuer à dominer les premiers rangs de l'indice », déclare Misha Glenny, journaliste primé et commentateur géopolitique. Cependant, il met en garde contre le fait que cette résilience masque des pressions structurelles plus profondes, allant de la faible croissance et de la vulnérabilité énergétique à la fragmentation politique croissante à travers le continent.

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