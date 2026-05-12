La crisis en Oriente Medio reconfigura el mapa de riesgos global y los inversores responden en tiempo real

Tras la conmoción geopolítica y energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán —y con la advertencia del FMI de que la escalada podría empujar a la economía mundial hacia una recesión e infligir daños duraderos incluso en el mejor de los casos—, el riesgo país se está reevaluando rápidamente, y los inversores ya están reconfigurando tanto el capital como la exposición personal en las distintas jurisdicciones

LONDRES, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La última edición del Índice Global de Riesgo y Resiliencia de Inversiones de Henley & Partners–AlphaGeo revela una marcada reclasificación del riesgo global, combinando la resiliencia estructural, las señales de mercado en tiempo real y el comportamiento de los inversores para ofrecer una visión general, respaldada por datos, de cómo los países —y los inversores— están respondiendo a las condiciones geopolíticas que cambian rápidamente.

Para esta edición especial, el índice se sometió a pruebas de estrés utilizando datos de la prima de riesgo país (CRP) al 1 de abril de 2026, junto con las tendencias actuales de la demanda de los clientes de Henley & Partners.

Reconfiguración rápida en marcha

"La resiliencia es una cualidad a largo plazo: no cambia de la noche a la mañana. El riesgo, en cambio, sí. Los mercados lo revalorizan constantemente", indicó el doctor Parag Khanna, fundador y consejero delegado de AlphaGeo .

Los refugios seguros tradicionales siguen dominando los primeros puestos de la clasificación, encabezados por Suiza (nº 1), Dinamarca (nº 2), Suecia (nº 3), Singapur (nº 4) y Noruega (nº 5), lo que subraya la fortaleza del grupo nórdico y la estabilidad institucional.

Varias economías emergentes han escalado posiciones notablemente en la clasificación, encabezadas por India (que sube 40 puestos hasta el nº 64) y Filipinas (que sube 40 puestos hasta el nº 74), junto con Turquía (que sube 32 puestos hasta el nº 88), México (que sube 30 puestos hasta el nº 66) y Marruecos (que sube 28 puestos hasta el nº 70).

"Lo que estamos viendo no es solo una revalorización, sino una divergencia", declaró el doctor Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners . "Ningún país por sí solo puede ofrecer una seguridad duradera ni proporcionar todas las características que buscan los inversores: estabilidad, acceso, oportunidad y seguridad. Sin embargo, en conjunto, crean algo más poderoso: la flexibilidad".

Estos movimientos reflejan una redistribución de la confianza, ya que los inversores diferencian entre países en función de la credibilidad de sus políticas, su posicionamiento estratégico y su capacidad de resistencia ante las perturbaciones geopolíticas.

"La narrativa tradicional de que los países desarrollados son seguros y los emergentes son riesgosos se está desmoronando", afirmó el doctor Tim Klatte, socio de Grant Thornton China. "Los inversores ya no piensan en bloques regionales, sino que evalúan la resiliencia país por país y ajustan su capital y su posición personal en consecuencia".

Entre las principales economías, China (que sube 6 puestos hasta el nº 31) destaca por el ascenso más significativo, mientras que Canadá (que baja 4 puestos hasta el nº 15) es la que más cae dentro del G7. Estados Unidos (nº 24) y el Reino Unido (nº 19) se mantienen sin cambios.

Los países expuestos a conflictos, sanciones o fragilidad estructural han experimentado un fuerte descenso, entre ellos Bielorrusia (que cae 57 puestos hasta el nº 117), Bosnia y Herzegovina (que cae 32 puestos hasta el nº 89) y Ucrania (que cae 28 puestos hasta el nº 131).

La respuesta de los inversores se acelera

Estos cambios ya se están reflejando en el comportamiento de los inversores.

Los datos internos de Henley & Partners revelan solicitudes de más de 70 nacionalidades en más de 40 programas de residencia y ciudadanía desde enero de 2026.

La demanda de diversificación soberana está aumentando drásticamente, con un incremento en las solicitudes para programas en Grecia (+61%), Italia (+43%), Malta (+38%) y Nauru (+200%), mientras que las consultas sobre opciones de migración por inversión en Nueva Zelanda han aumentado un 165%, en Costa Rica un 44% y en Turquía un 35%.

El conflicto en Oriente Medio está impulsando este reposicionamiento.

"El conflicto actual ha elevado significativamente los riesgos para inversores, gobiernos y personas con movilidad internacional", explicó el doctor Robert Mogielnicki, economista político especializado en Oriente Medio. "El estrecho de Ormuz seguirá siendo un punto estratégico en disputa, y es improbable que la prima de riesgo geopolítico desaparezca, incluso en caso de una solución negociada".

En el Golfo Pérsico, las consultas de clientes con sede en los Emiratos Árabes Unidos han aumentado un 41%, mientras que las solicitudes han subido un 26%, impulsadas en gran medida por expatriados que buscan opciones adicionales.

Si bien las principales economías europeas siguen demostrando resiliencia en términos relativos, el panorama general se está volviendo más frágil.

"Si bien Europa enfrentará dificultades económicas a corto plazo, los indicios de que comienza a consolidarse como unidad política sugieren que probablemente seguirá dominando los primeros puestos del índice", comentó Misha Glenny , periodista galardonado y comentarista geopolítico. Sin embargo, advierte que esta resiliencia oculta presiones estructurales más profundas, desde un crecimiento débil y la vulnerabilidad energética hasta una creciente fragmentación política en todo el continente.